Másodlagos cukorbetegség (szekunder diabétesz)

A másodlagos vagy egyéb diabéteszformák a diabéteszes esetek megközelítőleg 2 százalékát teszik ki. A szekunder diabétesz jellemzője, hogy egy alapbetegséghez társulóan másodlagosan alakul ki. Csoportosításuk az alapbetegségek alapján történik.

Haemochromatozis (bronzdiabétesz)

A vastárolás örökletes vagy szerzett zavara következtében kialakuló cukorbetegség-forma a haemochromatozis.

A gyakori véradásra szorulók, krónikus májbetegek (hepatitis-C-fertőzés, alkoholos májkárosodás, zsírmáj) szervezetében, illetve a genetikai eltérést hordozókban a vas felhalmozódik a szövetekben, mely inzulinrezisztenciát, illetve a hasnyálmirigy fokozott oxidatív stressz következtében kialakuló károsodását, az esetek 30-60%-ában cukorbetegség kialakulását eredményezi.

Pancreatogen diabétesz

A hasnyálmirigy nem autoimmun károsodását követő pancreatogén diabétesz az egyik leggyakoribb kórforma. Ebben az esetben gyulladás vagy daganatos betegség következtében a hasnyálmirigy endokrin és exokrin állománya is károsodik, az inzulin termelődése csökken. Hasonló állapot alakul ki a hasnyálmirigy részleges vagy teljes eltávolítását követően is. Az emésztőenzimek hiánya mellett cukorbetegség is kialakul. Igen gyakran ebben a diabétesz formában napi többszöri inzulin adására van szükség.

Endokrin hasnyálmirigy-daganatok

Ritka, hormonális aktivitást mutató, gyakran rosszindulatú daganatok, melyek gyakran társulnak cukorbetegséggel.

Glukagonoma

Igen ritka betegség, a hasnyálmirigy alfa-sejtjeiből kiinduló, gyakran malignus daganat, jellemzője a cukorbetegég mellett a mélyvénás trombózis, a depresszió, bőrgyulladás kialakulása.

A glucagon az inzulinnal ellentétes hatású hormon, mely a máj cukortermelését, a vércukor emelkedését eredményezi. A betegségre jellemző a jelentős glukagontermelés, mely cukorbetegség kialakulásához vezet.

Szomatosztatinoma

Rika, neuroendokrin daganat, mely jellemzően a hasnyálmirigyből, illetve a belekből indul ki.

Jellemző rá a cukorbetegség kialakulása, emellett epekövesség, hasmenés és testsúlycsökkenés.

VIPoma

Szintén egy ritka, hasnyálmirigy-eredetű daganat, melyet a nagyfokú hasmenés, alacsony kálium- és kloridszint jellemez, és az esetek feléhez diabétesz is társul.

Gastrinoma (Zollinger–Ellison-szindróma)

A gastrinoma a gastrintermelő sejtek daganata, mely leggyakrabban a hasnyálmirigyből, illetve a patkóbélből indul ki. Gyakran multiplex endokrin neoplázia (MEN szindróma) részjelenségeként alakul ki.

Carcinoid daganatok

Neuroendokrin daganatokhoz 50-80%-ban társul cukorbetegség kialakulása.

Jellemzően a daganatok számos, az inzulinnal ellentétes hatású anyagot, így szomatosztatint, glukagont, vagy ACTH-t termelnek. Gyakran a folyamat rosszindulatú, endokrinológiai centrumokban speciális kezelést igényel.

Májbetegséghez társuló cukorbetegség

A máj jelentős szerepet tölt be a szénhidrát-anyagcsere egyensúlyának fenntartásában.

A májbetegségek közel 80%-ára jellemző az inzulinrezisztencia kialakulása, mely az esetek 20-60%-ában cukorbetegség kialakulásához vezet.

A májzsugorban szenvedők között már 95%-ban van valamilyen szénhidrátanyagcsere-zavar, ebben az esetben már az inzulinkiválasztás zavara is megfigyelhető.

A májzsugorra alkalmazott egyes gyógyszeres kezelések is hozzájárulhatnak az emelkedett vércukorértékek kialakulásához. A májzsugor és a cukorbetegég együttes fennállása esetén a mortalitás kockázata már igen magas.

Hepatitis-C-vírus okozta hepatitis

HCV-infekció esetén igen magas a diabétesz kialakulásának esélye, különösen idős kor, férfi nem, túlsúly vagy társuló magas vérnyomás fennállása esetén. Egyértelmű oka ennek nem ismert. Jellemző a nagymértékű inzulinrezisztencia, melyet egyes antivirális szerek tovább fokozhatnak.

Gyógyszer indukálta diabétesz

Számos gyógyszernek szerepe lehet a szénhidrátanyagcsere-zavar kialakulásában.

Az alkohol akutan hipoglikémia kialakulásához vezethet a gukoneogenezis gátlása révén. A tartós, rendszeres alkoholfogyasztás döntően az izmokban szöveti inzulinrezisztenciát eredményez.

A bétablokkolók széles körben elterjedtek a kardiológiai betegségek kezelésében. A nem szelektív bétablokkolók elősegíthetik cukorbetegekben a hipoglikémiák kialakulását, a nem cukorbetegekben pedig hozzájárulhatnak a szénhidrátanyagcser-zavar kialakulásához.

A krónikus hepatitis és a hematológiai betegség kezelésére használt interferon a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeinek károsításával okozhat cukorbetegséget.

Egyes irodalmi adatok alapján sztatin szedése mellett nő a diabétesz kialakulásnak kockázata, ennek háttere jelenleg nem tisztázott, alkalmazása nagy kockázatú nem diabéteszes betegekben rendszeres ellenőrzés mellett továbbra is indokolt.

Az antibiotikumok szedése mellett a bélflóra megváltozik. A bélmikrobióta változása kihatással lehet a testsúlyra és az élet későbbi szakaszában a cukorbetegség kialakulásra. Jelenleg is intenzív kutatások folynak ez irányban, az antibiotikus kezelés megfelelő indikációban a szakmai protokollok alapján továbbra is indokolt.

Endokrin kórképek

Acromegalia

Acromegaliában az agyalapi mirigy hormontermelő daganatának a hatására a vérben a növekedési hormon (GH) szintje emelkedik. Ez gyermekkorban óriásnövést, felnőtteknél a kéz, láb, belső szervek növekedését, az arcvonások változását, fokozott verítékezést, és az esetek nagy részben szénhidrátanyagcsere-zavar (30%-ban IGT, 16%-ban DM) kialakulását eredményezi.

Cushing-szindróma

Cushing-szindrómában jellemző a mellékvese, illetve az agyalapi mirigy túlzott mértékű működése, vagy kialakulhat úgy is, hogy jelentős dózisú terápiásan alkalmazott szteroidkészítmény hatására a vér kortizolszintje megemelkedik. A kortizol hatása az inzulinéval ellentétes, számos változás eredőjeként az érintettek 50-90%-ában cukorbetegség alakul ki.

Phaeochromocytoma

A phaeochromocytoma a mellékvesevelő ritka, hormontermelő daganata, fejfájással, magas vérnyomással társuló rosszullétek hátterében derülhet fény a jelenlétére, melyhez az esetek jelentős részében, 65%-ban cukorbetegség kialakulása is társul.

Pajzsmirigy-betegségek

A pajzsmirigyhormon fokozza az izmok és a zsírszövet cukorfelvételét, paradox módon pajzsmirigy-túlműködéshez társulat cukorbetegség kialakulása.

Hyperaldosteronizmus (Conn-szindróma)

Conn-szindrómában a mellékvese aldoszterontermelő daganatához az esetek 5-24%-ában cukorbetegség társul.

Jellemzője a magas vérnyomás, az alacsony káliumszint a vérben, fiatalkorban elszenvedett stroke vagy szívinfarktus is a szövődménye lehet.

Összefoglalás

Számos betegség vezet másodlagosan cukorbetegség kialakulásához. A hasnyálmirigy károsodása esetén inzulinkezelés bevezetése szükséges, endokrin betegségek esetén az alapbetegség kezelése vezet eredményhez. A cukorbetegség kialakulása igen összetett mechanizmus. A cukorbetegek kezelése emiatt a modern kezelési irányelveket is figyelembe véve egyénre szabottan, komplex feladat.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Tänczer Tímea, diabetológus

