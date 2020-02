A cukorbetegség és a szexuális élet zavarai

Azoknál a cukorbetegeknél, akiknél évek óta fennáll a betegség, a magas vércukorszint számos szövődmény kialakulásához vezethet. Látásromlás, érszűkület, lábszárfekély köztudottan gyakran kialakulhat a diabéteszes betegeknél, bizonyos esetekben azonban szexuális zavarokkal is járhat a betegség mind férfiak, mind nők esetében. A cukorbeteg férfiakat nagyobb arányban sújtja ez a probléma.

A diabéteszes betegek gyakran küszködnek szexuális szervi problémákkal, a nemi vágy elvesztésével, melyről nem szívesen beszélnek, ennek következtében sokáig szenvedhetnek a kellemetlen tünetektől.

Cukorbeteg férfiakat érintő szexuális zavarok

A cukorbetegség egyik szövődménye az idegek bántalmával, az idegrendszer működésének zavarával járó diabéteszes polyneuropathia. A férfiak esetében ez oly módon vezethet szexuális problémákhoz, merevedési zavarhoz, hogy a cukorbetegség hosszú évek alatt károsítja az erek falát, az idegszálakat az erekciót létrehozó szövetekben (is). A merevedési zavar, az erektilis diszfunció a cukorbetegség első jele is lehet. A régóta tartó szénhidrát anyagcsere zavarnak megfelelően a panaszok is fokozatosan jelennek meg. A magas vércukorszint az egyéb szervek ereinek falát is károsítja, így a szív koszorús ereit is, ami koszorúér betegséghez, előrehaladottabb esetekben szívizom infarktushoz is vezethet. A merevedési zavar előre jelezheti a koszorúerek bántalmát. Emiatt is nagyon fontos, hogy beszéljünk orvosunkkal szexuális problémáinkról.

A szexuális vágy csökkenése szintén társul a diabéteszhez. A szervezetben hormonális zavarokat idéz elő a szénhidrátháztartás felborulása, akár az alacsony, akár a magas vércukorszint. Ennek során a tesztoszteron szintje nagyobb mértékben is lecsökkenhet, mely pedig a libidó csökkenéséhez vezet.

Cukorbeteg nőket érintő szexuális zavarok

Nők esetében a visszatérő hólyag- valamint hüvelygyulladás az egyik fő probléma. Kellemetlen hüvelyi folyás jellemzi, valamint vizeléskor, közösüléskor fellépő égő, viszkető, csípő érzés a hüvelyben, a húgycsőben. A tünetek hátterében a hüvelyváladék magasabb cukortartalma áll, ami a gombák és baktériumok szaporodásának kedvez, vagyis megbomlik a hüvelyi baktériumflóra egyensúlya.

Hüvelyszárazság is kialakulhat, ami fájdalmassá teheti a közösülést. A csikló ingerelhetősége szintén csökkenhet a betegség következtében, ami az orgazmuskészség romlásával jár. Mindkét tünet hátterében az erek károsodása áll.

A cukorbetegség miatt kialakuló szexuális zavarok hátterében a szervi okok mellett a betegség miatt szorongás is kialakulhat, ami tovább súlyosbíthatja a nemi élet problémáit.

Életmódváltás, diéta, testmozgás és a szénhidrát anyagcsere rendezésének, vagyis a cukorbetegség megfelelő kezelésének hatására a fenti kellemetlen tünetek jól karban tarthatóak, akár meg is szüntethetőek. Szükség esetén merevedést javító gyógyszerek (Alkalmazásuk esetén figyelni kell a koszorús erek állapotára!), hüvelykrémek, síkosítók, stb. is segíthet, valamint pszichológus segítségét is kérhetjük.

Érdemes és fontos tehát a szexuális problémákról őszintén beszélni orvosunkkal, mivel akár az első jele is lehet a cukorbetegségnek a szexuális zavar, illetve cukorbetegség fennállása esetén pedig akár korai előrejelzője lehet egyéb szervek, például a koszorús erek károsodásának is. Szerencsére manapság sokféleképpen, hatékonyan lehet segíteni a diabétesz okozta szexuális zavarokon.

Orvos szerzőnk: Dr. Osikóczki Orsolya, háziorvos