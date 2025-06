A hiperglikémia, azaz a magas vércukorszint

A vérben normálisan keringő glükózmennyiséget meghaladó állapotot nevezzük hiperglikémiának. A glükóz elsősorban az elfogyasztott szénhidrátból származik. A sejtjeink energiatermelésre használják fel.

Mikor beszélünk hiperglikémiáról?

A laborban vénás vérből vett glükóz normál értéke (bár kis eltérést mutathat laboronként, de 3,7-6 mmol/l közötti. Az e feletti vércukorszintet nevezzük hiperglikémiának.

Mi okoz hiperglikémiát?

A vérben kialakuló magas glükózszintnek alapvetően az áll a hátterében, ha nem termelődik elégséges mennyiségű inzulin a hasnyálmirigy sejtjeiben, ami a keringésből segítené a cukor felvételét a szervezet különböző sejtjei számára. Másik esetben akkor, ha ugyan van elégséges mennyiségű inzulin, de a sejtek rezisztensek annak jelenlétére, így nem képesek receptoraik révén felvenni a keringő cukrot a vérből.

Mi állhat ezek hátterében?

A hiperglikémia alapvetően cukorbetegség esetén jellemző. A hiperglikémia rövid távon is okozhat tünetet, panaszt, függően attól, milyen magas a vércukor szintje, vagy milyen gyorsan alakul ki, hosszú távon már akár szervkárosodáshoz és szövődmények kialakulásához is vezet.

Mikor találkozunk hiperglikémiával?

jelentkezhet korábban még nem ismert diabéteszes betegnél

meglévő cukorbetegségben, amennyiben nincs ideálisan beállított szénhidrátháztartás (nem megfelelő a kezelés, vagy a beteg nem alkalmazza azt, nem tart diétát)

meglévő, vagy még nem ismert cukorbetegség esetén, ha fertőzés, lázas állapot, trauma, stressz, bizonyos gyógyszerek szedése, terhesség felborítja a szénhidrátháztartást

diabetesszé váló előrehaladott inzulinrezisztencia esetén

hasnyálmirigy-betegség talaján kialakuló diabétesz esetén

Cushing-szindróma, magas kortizolszint esetén

acromegaliában, ami fokozott növekedésihormon-szintézis miatt alakul ki

Milyen tüneteket okoz a hiperglikémia?

fokozott, akár irreálisnak tűnő szomjúság (polydipsia)

fokozott, nagy mennyiségű vizelet gyakori ürítése (polyuria)

általános rosszullét, gyengeség, fejfájás, szédülés

csökkent koncentrálóképesség, memóriazavar, akár központi idegreneszeri tünetek, látászavar, homályos látás, látótérkiesése, zavartság

hányinger, hányás, hasi fájdalom, akár hasmenés, kiszáradás

légzészavar, keringési zavarok

súlyos, akár életet veszélyeztető esetben a magas vércukorszint diabéteszben (hiperglikémiás kóma, vagy ketoacidózis esetén) többszervi elégtelenséget, sokkot okoz.

Hosszú távon, pl. kezeletlen, vagy nem megfelelően kezelt cukorbeteg esetén a tünetek magas vércukor esetén is enyhék, tipikus lehet rendelésen az alábbi elhangzó mondat: „hiába magas a cukrom, nincs nekem semmi bajom”. Ez nem jelenti azt, hogy egy társuló eltérés, amire a magas vércukorszint egyébként is hajlamosít – pl. fertőzés – nem okozhat hirtelen olyan magas vércukorértéket, ami a fenti tüneteket ne okozná. Arról nem is beszélve, hogy hosszú távon milyen sok szervkárosodást okozó szövődmény alakul ki.

Hogyan ismerhető fel a hiperglikémia?

Természetesen a vér glükózszintjének mérésével. Erre gyors tájékozódásra jó a vércukor ujjbegyszúrás révén kapillárisból mért szintje. Természetesen, ha cukorbetegséget igazolni kell, akkor vénás vérvételre is szükség van.

Mi a teendő hiperglikémia esetén?

Mivel nem jósolható meg, hogy kinél milyen magas vércukorszint jár heves tünetekkel, vagy komplikációval, érdemes váratlan magas vércukorértéknél szakember segítségét kérni. Gondozatlan cukorbeteg jóval magasabb vércukorszint (pl. 15 mmol/l) esetén is lehet tünetmentes, de esetleg nem ismert cukorbeteg már ennél az értéknél is rosszulléttől szenved. Első körben annak megítélésére van szükség, hogy rendezhető-e otthon az állapot vagy orvosi segítség, esetleg kórházi ellátás – akár intenzív ellátás – szükséges.

Sok folyadék biztosan szükséges, de ha diabétesz nem ismert, vagy nem tapasztalt cukorbeteg az érintett, otthon nem szabad kísérletezni a vércukor csökkentésével.

Visszatérő magas vércukorszint diabétesz esetén szakorvosi segítséget igényel, mert feltehetően változtatni kell a terápián (és természetesen elengedhetetlen a megfelelő életmód, mozgás, étkezés).

Ha a magas vércukorszint újdonság, nem ismert cukorbetegség, érdemes háziorvosunk tanácsát kérni, tünetek esetén viszont akár sürgősségi ellátásra is sort kell keríteni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus