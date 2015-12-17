Mi kerüljön a tányérra? Tippek az egészséges étkezéshez cukorbetegek számára

Az alábbiakban hasznos információkat olvashat különböző ételekről, tanácsot kaphat az egészséges ételek elkészítéséhez, és megtudhatja, hogy a plusz napi testmozgás hogyan járulhat hozzá egészségének és jó közérzetének javításához.

2-es típusú cukorbetegség esetén egy étkezési terv készítése remek kiindulópont lehet az egészséges életmód kialakításához. Kezelőorvosa, dietetikusa segíthet a legmegfelelőbb étkezési terv elkészítésében. Beszéljen nekik őszintén jelenlegi életmódjáról, így tudnak Önnek egy – rutinjához, étkezési szokásaihoz és elérni kívánt ideális testsúlyához legjobban illeszkedő – étkezési tervet készíteni.

Az elkészült terv segítséget nyújt abban, hogy a cukorbeteg mikor és milyen ételeket fogyaszthat. Egy jó étkezési terv segít a vércukorszint megfelelő szinten tartásában és a kívánt testsúly elérésében.

Ha jó előre tervez és megvásárolja a szükséges hozzávalókat, akkor a 2-es típusú diabéteszt az egyik legfontosabb tényezőn, az étrendjén keresztül tudja kontroll alatt tartani.

Hirdetés

Milyen ételeket fogyasszon?

Próbáljon sok zöldséget, alacsony cukortartalmú gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát, valamint hüvelyeseket és tejterméket fogyasztani. Ezekből az ételekből fedezheti a napi szénhidrátszükségletének legnagyobb részét.

Fogyasszon rostokban gazdag ételeket, gabonaféléket, hüvelyeseket, megfelelő gyümölcsöt és zöldséget.

Kerülje a cukrozott szénsavas üdítőket (ellenőrizze a címkén a hozzáadott cukor mennyiségét), mivel ezeknek magas a kalóriatartalma és súlygyarapodáshoz vezethetnek.

Az alkoholfogyasztás legfeljebb csak alkalmanként megengedett, akkor is mértékkel. A napi kis mennyiségű alkohol fogyasztása sem egészséges!

Amikor az étrendjébe illő zsírokat választja ki, jó minőségű, “egészséges” zsírokat válasszon (olíva, avokádó, olajos magvak, diófélék és halfélék).

Az a legfontosabb, hogy olyan étrendet kövessen, ami Önnek a legjobban beválik. Sokféle étkezési minta lehet hatékony a cukorbetegség kezelésében, ilyen például: a mediterrán étrend, amelyben nagy szerep jut az olívaolajnak, a zöldség- és gyümölcsféléknek, a hüvelyeseknek, az olajos magvaknak és dióféléknek, miközben kevés húst, édességet és tejterméket tartalmaz a magas vérnyomás kezelését támogató étrend, amelyben sok zöldség, gyümölcs, hüvelyesek, magvak, diófélék, fehér hús és hal szerepel, de vörös húsból, cukorból és zsírból keveset tartalmaz a vegán vagy vegetáriánus étrend csökkentett zsírtartalmú étrend csökkentett szénhidráttartalmú étrend



Mi kerüljön a tányérra?

Használjon egy átlagos méretű, kb. 23 cm átmérőjű tányért, amellyel könnyebben kontrollálhatja az adagokat és egy kisméretű desszertes tálat.

1. Alacsony keményítőtartalmú zöldségek

A tányér mintegy felére alacsony keményítőtartalmú zöldségeket tegyen. Ilyenek például:

spárga

padlizsán

avokádó

brokkoli

kelbimbó

káposzta

sárgarépa

karfiol

zeller

cukkini

uborka

kelkáposzta

fejes saláta

gombafélék

hagymafélék

spenót

zöldbab

csemegepaprika

2. Fehérje

Nagyjából a tányér egynegyedét fehérjével töltse meg, például:

csirke vagy pulyka (bőr nélkül)

tojás

hal vagy tenger gyümölcsei

marha- vagy disznóhús (soványabb részek)

alacsony zsírtartalmú sajt

diófélék

tofu vagy más vegetáriánus húspótló készítmény

3. Keményítőt tartalmazó élelmiszerek

A tányérnak maximum a negyedére kerüljenek keményítőt tartalmazó élelmiszerek. Ezek magas szénhidráttartalmú ételek, például:

magas rosttartalmú gabonafélék, mint a korpa

főtt gabonafélék, mint a zabkása

főtt hüvelyesek, mint a lencse és a vesebab

zöldborsó

tésztafélék

burgonya

rizs

tök

édesburgonya

csemegekukorica

tortilla

teljes kiőrlésű kenyerek, például rozsból, búzából

4. Az étkezés végén a kisméretű desszertes tálban fogyaszthat:

fél csésze friss gyümölcssalátát

egy darab gyümölcsöt

Ha jobban szereti, választhat fagyasztott vagy konzerv gyümölcsből készült italt is.

A befőtt, aszalt gyümölcs mindig magas szénhidráttartalmú, ezek nem javasoltak, főleg nagy mennyiségben.

Forrás: WEBBeteg

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus