Mi kerüljön a tányérra? Tippek az egészséges étkezéshez cukorbetegek számára

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
szerző: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus - WEBBeteg
frissítve:

Az alábbiakban hasznos információkat olvashat különböző ételekről, tanácsot kaphat az egészséges ételek elkészítéséhez, és megtudhatja, hogy a plusz napi testmozgás hogyan járulhat hozzá egészségének és jó közérzetének javításához.

2-es típusú cukorbetegség esetén egy étkezési terv készítése remek kiindulópont lehet az egészséges életmód kialakításához. Kezelőorvosa, dietetikusa segíthet a legmegfelelőbb étkezési terv elkészítésében. Beszéljen nekik őszintén jelenlegi életmódjáról, így tudnak Önnek egy – rutinjához, étkezési szokásaihoz és elérni kívánt ideális testsúlyához legjobban illeszkedő – étkezési tervet készíteni.

Az elkészült terv segítséget nyújt abban, hogy a cukorbeteg mikor és milyen ételeket fogyaszthat. Egy jó étkezési terv segít a vércukorszint megfelelő szinten tartásában és a kívánt testsúly elérésében.

Ha jó előre tervez és megvásárolja a szükséges hozzávalókat, akkor a 2-es típusú diabéteszt az egyik legfontosabb tényezőn, az étrendjén keresztül tudja kontroll alatt tartani.

Milyen ételeket fogyasszon?

  • Próbáljon sok zöldséget, alacsony cukortartalmú gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát, valamint hüvelyeseket és tejterméket fogyasztani. Ezekből az ételekből fedezheti a napi szénhidrátszükségletének legnagyobb részét.
  • Fogyasszon rostokban gazdag ételeket, gabonaféléket, hüvelyeseket, megfelelő gyümölcsöt és zöldséget.
  • Kerülje a cukrozott szénsavas üdítőket (ellenőrizze a címkén a hozzáadott cukor mennyiségét), mivel ezeknek magas a kalóriatartalma és súlygyarapodáshoz vezethetnek.
  • Az alkoholfogyasztás legfeljebb csak alkalmanként megengedett, akkor is mértékkel. A napi kis mennyiségű alkohol fogyasztása sem egészséges!
  • Amikor az étrendjébe illő zsírokat választja ki, jó minőségű, “egészséges” zsírokat válasszon (olíva, avokádó, olajos magvak, diófélék és halfélék).
  • Az a legfontosabb, hogy olyan étrendet kövessen, ami Önnek a legjobban beválik. Sokféle étkezési minta lehet hatékony a cukorbetegség kezelésében, ilyen például:
    • a mediterrán étrend, amelyben nagy szerep jut az olívaolajnak, a zöldség- és gyümölcsféléknek, a hüvelyeseknek, az olajos magvaknak és dióféléknek, miközben kevés húst, édességet és tejterméket tartalmaz
    • a magas vérnyomás kezelését támogató étrend, amelyben sok zöldség, gyümölcs, hüvelyesek, magvak, diófélék, fehér hús és hal szerepel, de vörös húsból, cukorból és zsírból keveset tartalmaz
    • a vegán vagy vegetáriánus étrend
    • csökkentett zsírtartalmú étrend
    • csökkentett szénhidráttartalmú étrend

Mi kerüljön a tányérra?

Használjon egy átlagos méretű, kb. 23 cm átmérőjű tányért, amellyel könnyebben kontrollálhatja az adagokat és egy kisméretű desszertes tálat.

1. Alacsony keményítőtartalmú zöldségek

A tányér mintegy felére alacsony keményítőtartalmú zöldségeket tegyen. Ilyenek például:

  • spárga
  • padlizsán
  • avokádó
  • brokkoli
  • kelbimbó
  • káposzta
  • sárgarépa
  • karfiol
  • zeller
  • cukkini
  • uborka
  • kelkáposzta
  • fejes saláta
  • gombafélék
  • hagymafélék
  • spenót
  • zöldbab
  • csemegepaprika

2. Fehérje

Nagyjából a tányér egynegyedét fehérjével töltse meg, például:

  • csirke vagy pulyka (bőr nélkül)
  • tojás
  • hal vagy tenger gyümölcsei
  • marha- vagy disznóhús (soványabb részek)
  • alacsony zsírtartalmú sajt
  • diófélék
  • tofu vagy más vegetáriánus húspótló készítmény

3. Keményítőt tartalmazó élelmiszerek

A tányérnak maximum a negyedére kerüljenek keményítőt tartalmazó élelmiszerek. Ezek magas szénhidráttartalmú ételek, például:

  • magas rosttartalmú gabonafélék, mint a korpa
  • főtt gabonafélék, mint a zabkása
  • főtt hüvelyesek, mint a lencse és a vesebab
  • zöldborsó
  • tésztafélék
  • burgonya
  • rizs
  • tök
  • édesburgonya
  • csemegekukorica
  • tortilla
  • teljes kiőrlésű kenyerek, például rozsból, búzából

4. Az étkezés végén a kisméretű desszertes tálban fogyaszthat:

  • fél csésze friss gyümölcssalátát
  • egy darab gyümölcsöt

Ha jobban szereti, választhat fagyasztott vagy konzerv gyümölcsből készült italt is.

A befőtt, aszalt gyümölcs mindig magas szénhidráttartalmú, ezek nem javasoltak, főleg nagy mennyiségben.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus

