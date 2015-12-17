Mi kerüljön a tányérra? Tippek az egészséges étkezéshez cukorbetegek számára
Az alábbiakban hasznos információkat olvashat különböző ételekről, tanácsot kaphat az egészséges ételek elkészítéséhez, és megtudhatja, hogy a plusz napi testmozgás hogyan járulhat hozzá egészségének és jó közérzetének javításához.
2-es típusú cukorbetegség esetén egy étkezési terv készítése remek kiindulópont lehet az egészséges életmód kialakításához. Kezelőorvosa, dietetikusa segíthet a legmegfelelőbb étkezési terv elkészítésében. Beszéljen nekik őszintén jelenlegi életmódjáról, így tudnak Önnek egy – rutinjához, étkezési szokásaihoz és elérni kívánt ideális testsúlyához legjobban illeszkedő – étkezési tervet készíteni.
Az elkészült terv segítséget nyújt abban, hogy a cukorbeteg mikor és milyen ételeket fogyaszthat. Egy jó étkezési terv segít a vércukorszint megfelelő szinten tartásában és a kívánt testsúly elérésében.
Ha jó előre tervez és megvásárolja a szükséges hozzávalókat, akkor a 2-es típusú diabéteszt az egyik legfontosabb tényezőn, az étrendjén keresztül tudja kontroll alatt tartani.
Milyen ételeket fogyasszon?
- Próbáljon sok zöldséget, alacsony cukortartalmú gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát, valamint hüvelyeseket és tejterméket fogyasztani. Ezekből az ételekből fedezheti a napi szénhidrátszükségletének legnagyobb részét.
- Fogyasszon rostokban gazdag ételeket, gabonaféléket, hüvelyeseket, megfelelő gyümölcsöt és zöldséget.
- Kerülje a cukrozott szénsavas üdítőket (ellenőrizze a címkén a hozzáadott cukor mennyiségét), mivel ezeknek magas a kalóriatartalma és súlygyarapodáshoz vezethetnek.
- Az alkoholfogyasztás legfeljebb csak alkalmanként megengedett, akkor is mértékkel. A napi kis mennyiségű alkohol fogyasztása sem egészséges!
- Amikor az étrendjébe illő zsírokat választja ki, jó minőségű, “egészséges” zsírokat válasszon (olíva, avokádó, olajos magvak, diófélék és halfélék).
- Az a legfontosabb, hogy olyan étrendet kövessen, ami Önnek a legjobban beválik. Sokféle étkezési minta lehet hatékony a cukorbetegség kezelésében, ilyen például:
- a mediterrán étrend, amelyben nagy szerep jut az olívaolajnak, a zöldség- és gyümölcsféléknek, a hüvelyeseknek, az olajos magvaknak és dióféléknek, miközben kevés húst, édességet és tejterméket tartalmaz
- a magas vérnyomás kezelését támogató étrend, amelyben sok zöldség, gyümölcs, hüvelyesek, magvak, diófélék, fehér hús és hal szerepel, de vörös húsból, cukorból és zsírból keveset tartalmaz
- a vegán vagy vegetáriánus étrend
- csökkentett zsírtartalmú étrend
- csökkentett szénhidráttartalmú étrend
Mi kerüljön a tányérra?
Használjon egy átlagos méretű, kb. 23 cm átmérőjű tányért, amellyel könnyebben kontrollálhatja az adagokat és egy kisméretű desszertes tálat.
1. Alacsony keményítőtartalmú zöldségek
A tányér mintegy felére alacsony keményítőtartalmú zöldségeket tegyen. Ilyenek például:
- spárga
- padlizsán
- avokádó
- brokkoli
- kelbimbó
- káposzta
- sárgarépa
- karfiol
- zeller
- cukkini
- uborka
- kelkáposzta
- fejes saláta
- gombafélék
- hagymafélék
- spenót
- zöldbab
- csemegepaprika
2. Fehérje
Nagyjából a tányér egynegyedét fehérjével töltse meg, például:
- csirke vagy pulyka (bőr nélkül)
- tojás
- hal vagy tenger gyümölcsei
- marha- vagy disznóhús (soványabb részek)
- alacsony zsírtartalmú sajt
- diófélék
- tofu vagy más vegetáriánus húspótló készítmény
3. Keményítőt tartalmazó élelmiszerek
A tányérnak maximum a negyedére kerüljenek keményítőt tartalmazó élelmiszerek. Ezek magas szénhidráttartalmú ételek, például:
- magas rosttartalmú gabonafélék, mint a korpa
- főtt gabonafélék, mint a zabkása
- főtt hüvelyesek, mint a lencse és a vesebab
- zöldborsó
- tésztafélék
- burgonya
- rizs
- tök
- édesburgonya
- csemegekukorica
- tortilla
- teljes kiőrlésű kenyerek, például rozsból, búzából
4. Az étkezés végén a kisméretű desszertes tálban fogyaszthat:
- fél csésze friss gyümölcssalátát
- egy darab gyümölcsöt
Ha jobban szereti, választhat fagyasztott vagy konzerv gyümölcsből készült italt is.
A befőtt, aszalt gyümölcs mindig magas szénhidráttartalmú, ezek nem javasoltak, főleg nagy mennyiségben.
Forrás: WEBBeteg
Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus