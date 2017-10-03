A cukorbetegek étrendje a kezelés része. A feladat, hogy megfelelő vércukorértékek mellett csökkentsük a vércukor-ingadozásokat, valamint érjük el és tartsuk fenn az ideális testsúlyt. A mai, korszerű kezelések mellett sem lehet jó anyagcserehelyzetet elérni és fenntartani a megfelelő étrend nélkül.

A cukorbetegség esetén hangsúlyozott általános szabályok és elvek követése, a megfelelő, személyre szabott étrend és életmód betartása mind 1-es, mind 2-es típusú cukorbetegség esetén, terápiától függetlenül fontos. Vannak ugyanakkor speciális szempontok is. A különböző kezelési formák miatt az étkezések gyakoriságában, az étkezés szénhidráttartalmában vannak különbségek.

Mennyi energiabevitel javasolt a cukorbetegek számára?

A cukorbetegségben szenvedőknek – a nem cukorbetegekhez hasonlóan – életkorhoz, testmagassághoz, anyagcsere-jellemzőkhöz és fizikai aktivitáshoz igazodó energiabevitelre van szükségük. A normál testtömegű és fizikailag aktív férfiak, nők számára irányértékként 1800 kcal a javasolt energiamennyiség, míg túlsúlyos cukorbeteg nők esetén 1200 kcal, túlsúlyos cukorbeteg férfiaknál 1500 kcal. A pontos étrendet ugyanakkor személyre szabottan kell meghatározni, figyelembe véve a pontos értékeket, társbetegségeket, testmozgást.

Fontos az étrend összetétele is. Általánosságban törekedni kell arra, hogy összetett szénhidrátokban dús, fehérjében, zsírokban szegény legyen (irányelvként szénhidrát 50 százalék, fehérje 20 százalék, zsír 30 százalék). A nagyobb zsírtartalmú, illetve fehérjében gazdag étkezések késleltetett vércukoremelkedést is okozhatnak. A pontos arányokat ebben a tekintetben is személyre szabottan kell megállapítani, befolyásolja a testsúly, a vesefunkciós értékek vagy más társbetegségek.

Bővebben Diétás szabályok cukorbetegség esetén

Miért fontos a glikémiás index?

Az egyes élelmiszerek vércukorszint-emelő hatása több tényezőtől is függ azon túl is, hogy mennyi az összesített szénhidráttartalma (ez számos élelmiszerre megnézhető Tápanyagtartalom keresőnkben).

Az egyik ilyen fontos paraméter a szervezet inzulin iránti aktuális érzékenysége, például ugyanazon étel elfogyasztása reggel jobban emeli a vércukrot, mint délben.

A vércukorszint-emelő hatást ugyanakkor az étrendi tényezők is befolyásolhatják, mint pl. a glikémiás index. A glikémiás index azt mutatja meg, hogy a szőlőcukorhoz képest milyen mértékű vércukoremelő hatása van az adott élelmiszernek. Ez ugyanis szénhidrátfélénként eltérő. A 90-100 százalékos glikémiás indexű burgonyapüré olyan, mintha tiszta szőlőcukrot ennénk. Dietetikai szempontból a 30 százalék glikémiás index alatti ételek (lencse, bab, borsó, zöldségfélék) sokkal nagyobb mértékben történő fogyasztása kívánatos.

A teljes vércukoremelő hatás ugyanakkor nem kizárólag a glikémiás indextől függ, hanem az elfogyasztott étel mennyisége, összetétele, továbbá annak feldolgozási módja is tényező. Pürék, levek formájában például gyorsabb a vércukornövelő hatása ugyanannak az élelmiszernek, mint darabos vagy nyers formában. Cukorbetegeknek a rostokban gazdag, kevésbé feldolgozott, lassú felszívódású szénhidrátok javasoltak.

Bővebben Szénhidrátfajták és glikémiás index

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Hány étkezés ajánlott az egyes inzulinkezelések esetében?

Általánosságban a kötött adagolású inzulinkezelések esetén fontosabb az étkezések pontos számának és időpontjának a kezelése, míg bizonyos inzulintípusok és inzulinkezelési sémák már nagyobb rugalmasságot biztosítanak. A legkorszerűbb kezelések és inzulinadagoló rendszerek használata mellett is van szerepe az étrendnek!

Bázisinzulin kezelés

Az este, lefekvéskor adott, napi egyszeri, úgynevezett bázis (humán vagy analóg) inzulinkezelés mellett az étkezések gyakorisága nem különbözik a korábbi csak diétával vagy tablettával is kezelt cukorbetegéhez képest. Ilyenkor általában a napi öt-, esetleg hatszori étkezés (reggeli – tízórai – ebéd – uzsonna – vacsora, szükség esetén utóvacsora) a megfelelő, hogy az egy alkalommal történő magas szénhidrát-, illetve kalóriabevitelt elkerüljük, így megelőzhetők – többek között – a vércukorkiugrások is. A kisétkezések (tízórai, uzsonna, utóvacsora) szénhidráttartalma általában 15-20 g, a főétkezéseké 45-60 g. Ezeket az értékeket az összes szénhidrátbevitel tükrében a kezelőorvos és a dietetikus segítségével kell meghatározni.

Humán, keverék (premix) inzulinkezelés esetén

A napi két-három alkalommal adott úgynevezett humán, keverék (premix) inzulinkezelésen részt vevő betegek esetében is az 5-6-szori étkezés javallt, figyelve arra, hogy a humán étkezéshez adott inzulin hatása a beadás után 20-30 perccel kezdődik, így az étkezéssel az inzulinbeadást követően ennyit kell várni. Kétszeri adás mellett – amikor a déli inzulinadás nem szükséges – napi ötszöri (nincs uzsonna), háromszori adás mellett napi hatszori étkezés javasolt. A humán inzulinokra jellemző hosszabb hatástartam miatt a kezelőorvossal és dietetikussal is egyeztetett időpontokban javasolt az étkezés, ettől jelentősen eltérni nem lehet.

Humán intenzív ("teljes") inzulinkezelés esetén

A humán intenzív ("teljes") inzulinkezelés során is napi öt-hat alkalommal történő étkezés javasolt, utóvacsora nem mindig szükséges. Ekkor a főétkezések előtt, napjában 3 alkalommal adnak étkezési inzulint és az alap inzulinszintet biztosítandó, napi egy vagy két alkalommal adnak úgynevezett bázis inzulint. Az étkezések szénhidrátbevitele ez esetben is az előzőekhez hasonlóan alakul. Itt is figyelni kell, hogy az étkezési inzulin beadása után 20-30 perccel lehet étkezni, és – a humán inzulinok hatástartama miatt – az étkezések időpontjától jelentősen eltérni nem lehet.

Analóg premix és analóg intenzív inzulinkezelés esetén

Napi két-három alkalommal adott analóg premix, illetve az analóg intenzív inzulinkezelés (napjában 3 alkalommal adott analóg étkezési inzulin és a hozzá kapcsolódó, alap inzulinszintet biztosító napi egy vagy két alkalommal adott úgynevezett analóg bázis inzulinkezelés) mellett a napi háromszori étkezés elegendő. Ennek hátterében az analóg étkezési inzulinok ultragyors hatása áll.

Ezekben az esetekben a főétkezések előtt beadott inzulinok után azonnal lehet étkezni, kisétkezések nem szükségesek, és a főétkezések időpontjai is rugalmasabban kezelhetőek. Ahhoz azonban, hogy ehhez a rugalmassághoz jobb anyagcsere is társuljon, a betegek részéről nagyobb tapasztalat, gyakorlat szükséges.

Inzulinpumpa kezelés

Inzulinpumpa kezelés során az ultragyors analóg inzulin előre meghatározott program szerinti folyamatos adagolása biztosítja a bázis inzulin szintjét, az étkezésekhez szükséges inzulint ugyanazon inzulin esetileg elindított bólusa biztosítja. E kezelés mellett is a napi háromszori étkezés elegendő az analóg intenzifikált inzulinkezeléshez hasonlóan. Ennél a terápiánál is a bólus analóg inzulinok beadása után azonnal (a beadás a főétkezés előtt történik) lehet étkezni, kisétkezések nem szükségesek, a főétkezések időpontjai rugalmasan kezelhetőek. A szénhidrátszámolás ugyanakkor ebben az esetben is fontos.

A folyamatos glükózmonitorozó rendszerrel összekapcsolat inzulinadagolóknál az étkezések időpontja még rugalmasabb, csökkenthető a vércukorszint-ingadozás kockázata, az inzulinpumpa ugyanis automatizált módon képes korrekciós mennyiségeket adagolni. A rendszer ugyanakkor nem teszi indokolatlanná a diétát és az egészséges étrendet, a kezelési tervben meghatározott energia- és tápanyagbeviteli célokat.

Ellenőrizze rendszeresen vércukorszintjét!

Mind az analóg, mind a humán inzulinkezelés esetén elengedhetetlen a rendszeres vércukorszint-mérés. Napjainkban egyre elterjedtebben a folyamatos glükózmonitorozó rendszerek (CGM), ezek hiányában legalább napi 4-6 alkalommal történő vércukor-önellenőrzés szükséges. Egyrészt az egyes étkezések szénhidráttartalma különböző lehet, s szükségessé válhat az étkezési inzulin dózismódosítása a kezelőorvossal egyeztetett módon; ilyenkor az aktuális terápiamódosítást ellenőrizni, korrigálni tudjuk.

Ugyanakkor megszokott ételek és azonos inzulindózisok mellett is számos tényező befolyásolhatja a vércukorértékeket. Ilyen a fizikai aktivitás, a stressz, az alvás mennyisége, a folyadékbevitel, a hormonális tényezők, vagy egy esetleges megbetegedés.

A kóros értékeket időben észlelve és korrigálva lehet a tartósan jó anyagcserét fenntartani, amiben kezelőorvos és dietetikus tud segíteni sémák adásával, de a pontos beállításban a betegek egyéni tapasztalatainak, a betegtársak jó tanácsainak is kiemelkedő szerepe van.

Lásd még Mit tehet a cukorbeteg betegsége karbantartásáért?

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Brasnyó Pál, belgyógyász, nefrológus, diabetológus