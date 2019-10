Cukorbetegségre utaló laboreltérések

Cukorbetegeknek: decembertől újabb változás lesz, ezentúl ezt kell nézni a termékek csomagolásán

Július 20. után hiába is keresnénk a diabetikus jelöléseket a termékeken. Fontos változás, amiről már a WEBBeteg.hu is beszámolt: EU-rendelet szabályozza, hogy nem használható a diabetikus, cukorbetegek is fogyaszthatják és a narancssárga kör jelölés az élelmiszereken, ugyanis a cukorbetegek számára készített termékek ilyen megkülönböztetése megtévesztő lehet.