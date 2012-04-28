Amennyiben Ön cukorbeteg, a vércukorszintmérés a mindennapi élet része. A vércukorszintmérők olyan kis, akkumulátorral vagy elemmel működő készülékek, melyekkel bárhol kényelmesen ellenőrizheti a vércukorszintjét. Kisebbek, gyorsabbak és kevesebb vért igényelnek, mint a múltban használatos készülékek.

A vércukorszintmérő készülék használatához az ujjbegyet kell megszúrni, és egy csepp vért a tesztcsíkra kenni, majd azt a mérőbe helyezni. A rendszeres ellenőrzés lehetővé teszi, hogy vércukorszintjét biztonságos tartományban tartsa. Amennyiben ez nem sikerül, változtatni kell az étrenden, növelni kell a testmozgás mennyiségét, illetve vércukorszint-csökkentő gyógyszerek alkalmazására is szükség lehet, a szövődmények elkerülése érdekében.

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A vércukorszint-ellenőrzéssel az is megállapítható, ha vércukorszintje túl alacsony, mely potenciálisan veszélyes lehet, így ilyenkor mindenképpen 10-15 gramm szénhidrátot (gyümölcslé, keksz, szőlőcukor) kell fogyasztania.

Mi alapján válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb vércukorszintmérő készüléket?

A legtöbb készülék pontosan méri a glükózértéket, ám különbözhetnek típusukban, illetve az általuk kínált funkciók számában.

Mire figyeljen vásárláskor?

Költség – Mielőtt vércukorszintmérőt vásárolna, ellenőrizze, milyen költséggel jár a tesztcsíkok beszerzése. Előfordulhat, hogy bár a készülék olcsó, a tesztcsíkok csak borsos áron beszerezhetőek. Célszerű olyan vércukormérőt választani, amihez támogatott árú tesztcsík vásárolható. Erre jelenleg inzulint használó cukorbetegek jogosultak, de ha idáig romlana a cukorbetegsége és inzulinra lenne szükség, emiatt nem kell új készüléket választani.

– Mielőtt vércukorszintmérőt vásárolna, ellenőrizze, milyen költséggel jár a tesztcsíkok beszerzése. Előfordulhat, hogy bár a készülék olcsó, a tesztcsíkok csak borsos áron beszerezhetőek. Célszerű olyan vércukormérőt választani, amihez támogatott árú tesztcsík vásárolható. Erre jelenleg inzulint használó cukorbetegek jogosultak, de ha idáig romlana a cukorbetegsége és inzulinra lenne szükség, emiatt nem kell új készüléket választani. Mennyire egyszerű használni? – A készülék nagyobb vagy kisebb? A kisebb készülékek szállítása sokkal kényelmesebb, ám használatuk nagyobb ügyességet igényel. Vizsgálja meg a tesztcsíkok csomagolását – mennyire könnyű azt kibontani? Amennyiben rossz a látása, olyan készüléket válasszon, aminek nagyobb a kijelzője, vagy hang modullal is rendelkezik. A tesztcsíkok méretét is érdemes megvizsgálni, hiszen előfordulhat, hogy olyan kicsik, hogy nehéz rendesen kézbe venni őket.

– A készülék nagyobb vagy kisebb? A kisebb készülékek szállítása sokkal kényelmesebb, ám használatuk nagyobb ügyességet igényel. Vizsgálja meg a tesztcsíkok csomagolását – mennyire könnyű azt kibontani? Amennyiben rossz a látása, olyan készüléket válasszon, aminek nagyobb a kijelzője, vagy hang modullal is rendelkezik. A tesztcsíkok méretét is érdemes megvizsgálni, hiszen előfordulhat, hogy olyan kicsik, hogy nehéz rendesen kézbe venni őket. Vérmintamennyiség – Ellenőrizze, mennyi vérminta szükséges a vércukorszintméréshez!

– Ellenőrizze, mennyi vérminta szükséges a vércukorszintméréshez! Éjszaka is használható-e a készülék? – Vegyen olyan készüléket, mely háttérvilágítással rendelkezik.

– Vegyen olyan készüléket, mely háttérvilágítással rendelkezik. Alternatív teszthely – Ma már léteznek olyan készülékek is, melyek a tenyérből vagy az alkarból tesztelnek.

– Ma már léteznek olyan készülékek is, melyek a tenyérből vagy az alkarból tesztelnek. Intelligens mérő – Vannak olyan készülékek, melyek bizonyos számú mérési eredményt a memóriájukban tárolnak.

– Vannak olyan készülékek, melyek bizonyos számú mérési eredményt a memóriájukban tárolnak. Számítógépre letölthető érték – A legtöbb mérőkészülék képes arra, hogy a vércukorszintmérés értékét a számítógépre letöltse, azonban mielőtt vásárolna, nézze meg, hogy a készülékhez kínált szoftver összeegyeztethető-e a számítógépével.

Inzulinkezelt cukorbetegek számára bizonyos esetben és meghatározott időközönként, átlagosan 3 évente vércukorszintmérő készülék receptre is íratható a diabetológiai rendelésen, így az támogatott áron vásárolható meg. A készülékek egyébként recept nélkül bárki számára megvásárolhatók.

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus