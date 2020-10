Hová adjuk be az inzulint? A helyes öninjekciózás lépései előretöltött injekciós tollal

Lépésről lépésre elmagyarázzuk, hogy hogyan kell használni az inzulin beadására szolgáló előretöltött injekciós tollat, mikre kell figyelni, és hogyan kerülheti el a hibákat.

Többféle előretöltött készülék van forgalomban, ezekbe már be van helyezve a különböző inzulinkészítményeket tartalmazó patron. Mindegyik injekciós toll csak a gyárilag belehelyezett inzulinkészítmény beadására használható, nem szabad felcserélni a készülékeket és a patronokat, sem újratölteni a tollat.

Ma már a cukorbetegek közül csak kevesen használják az ampullás inzulin beadására szolgáló fecskendőket, cikkünkben ezek alkalmazására nem térünk ki.

Az inzulin beadása nem nehéz, azonban először meg kell tanulni, hogy hogyan kell alkalmazni a készüléket. A megfelelő hatás eléréséhez az inzulint a bőr alá kell befecskendezni. Annak érdekében, hogy az inzulin ne kerülhessen a kötőszövet alatti izomba, elsősorban a megfelelő tűhossz kiválasztása nagyon fontos. Ugyanezen okból a terület sajátosságaitól függően – ahová az injekciót adja – ajánlott két ujjal összecsípni a bőrt, és ebbe a bőrredőbe beadni az inzulint.

Az injekciós tollal való megfelelő bánásmódot az inzulinterápia megkezdésekor minden cukorbetegnek kezelőorvosától kell megtanulnia. De a már tapasztalt betegeknek is hasznukra válik, ha időként felülvizsgáltatják technikájukat, hogy kiderüljön, nem vétenek-e hibát valahol.

Az előretöltött injekciós tollak használatának lépései

1. Előkészületek: Óvatosan húzza le a toll kupakját. Ellenőrizze a patronban lévő inzulint, hogy megfelel-e a betegtájékoztatóban leírtaknak, ha igen, csak akkor használja a tollat. Vegyen elő egy új tűt. Húzza le a védőfóliát a külső tűvédő kupak aljáról. Típustól függően csavarja/tolja rá a tűt a védőkupakokkal együtt az inzulinpatron végére. Ezután óvatosan távolítsa el a tűről a külső, majd a belső védőkupakot. Tesztelje a toll működését a következő módon: A toll végén lévő gomb elforgatásával állítson be 2 egységet. Tartsa a tollat tűvel felfelé függőleges irányba, mutató ujjának körmével finoman pöcögtesse meg a patront, hogy a levegőbuborékok távozzanak belőle, majd nyomja meg a gombot. Normál esetben a tű hegyén át 1-2 csepp inzulinnak kell távoznia. Ha ez nem történik meg, ismételje meg a próbát még legfeljebb háromszor, ha ekkor sem jelenik meg csepp, akkor a készüléket el kell dobni, és egy új injekciós tollat kell használni. Ezt a tesztet minden injekciózás előtt végezze el. Az inzulin típusától függően van, amelyiket fel kell keverni/rázni beadás előtt, van, amelyiket nem szabad. Az erre vonatkozó utasítást mindig a készülékhez mellékelt betegtájékoztatóban találja, kövesse az ott leírt utasításokat! A felkeverendő/felrázandó készítmények esetében tudni kell, hogy a felkeverés/felrázás azt jelenti, hogy óvatos mozdulatokkal le-fel kell fordítgatni a készüléket (általában 20-szor), nem pedig erősen rázni. Az erős rázástól ugyanis az inzulin károsodhat, valamint légbuborékok képződhetnek a patronban.

Fontos tudni!: Minden injekciózáshoz használjon új tűt! Ezzel kíméli a bőrét, és megakadályozza, hogy a tűszúrás helyén keményedés, dudor alakuljon ki, ami az inzulin kötőszövetből véráramba való bejutását késleltetné.

2. A dózis beállítása: Az adagológomb elforgatásával állítsa be a szükséges inzulinmennyiséget. Ha túltekerte és a kelleténél nagyobb mennyiséget állított be, a legtöbb injekciós toll esetében lehetőség van korrekcióra a gomb visszatekerésével a kívánt értékre.

Fontos tudni!: Félautomata penek esetében, amelyeken az inzulinadagoló gomb oldalt található, a dózis nem korrigálható. Ilyen esetben a hibásan beállított adagot fecskendezze a csapba, majd állítsa be a szükséges dózist.

3. Az inzulin beadása: Azt, hogy az inzulin beadásának helyén képezzen-e bőrredőt vagy sem, előre beszélje meg kezelőorvosával. Ez attól függ, hogy az adott területen milyen a zsírszövet vastagsága. A tű beszúrása a bőrfelszínre merőlegesen történjen. A tű beszúrása után nyomja meg lassan a gombot ütközésig. A gombot benyomva tartva várjon 10 másodpercet, mielőtt kihúzná a tűt, különben az inzulin visszafolyhat. Illetve pár másodpercig tart, amíg az injekciós toll teljesen leadja a beállított inzulindózist. A 10 mp leteltével húzza ki a tűt.

Fontos tudni!: Egy adott területen belül következetesen változtatgassa az inzulin beadásának helyét, az erre ajánlott sémát is előre beszélje meg kezelőorvosával! Mindig más pontba szúrja a tűt, de a beadás területét ne változtassa meg (vagyis ne szúrja például egyszer a combjába, máskor pedig a felkarjába, csak az adott területen váltogassa az oldalakat – pl. has jobb-bal oldala, jobb comb belső-külső oldala)!

4. A tű levétele: A tűre tolja rá a külső tűvédő kupakot, majd azzal együtt csavarja le és dobja a veszélyeshulladék-gyűjtőbe. A patronra tolja vissza az injekciós toll kupakját.

Kerülje el a hibákat!

Az inzulinbeadással kapcsolatos leggyakrabban elkövetett hiba a nem megfelelő technika mellett a hibás tűhosszválasztás és az inzulin rossz helyre való befecskendezése.

A hibák elkerülésével szükségtelen komplikációktól óvhatja meg magát.

A tű hossza

A tű (kanülök esetében is) nem lehet se túl hosszú, se túl rövid. Az inzulinnak ugyanis pontosan a meghatározott helyre kell kerülnie, a bőr alatti kötőszövetbe. A tűk 4 és 12,7 mm közötti méretben kaphatók. Az injekciós tollhoz való tűk és a kanülök hosszát is mindenkinek a kezelőorvosával kell kiválasztania. Ez nemcsak a kötőszövet vastagságától függ, hanem az injekciózási technikától is (bőrredőképzéssel vagy anélkül/ srégen vagy merőlegesen). Rendszerint a hámréteg csak 1,5-2 mm vastag, alatta található a kötőszövetes réteg. Ha nem képez bőrredőt és túl hosszú tűt használ, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a tűt a kötőszövet alatti izomrétegbe szúrja, aminek következtében az inzulinhatás a kelleténél gyorsabb lesz.

A tű hosszának kiválasztásában fontosabb szempont a beadandó dózis, mint a bőr alatti kötő- és zsírszövet vastagsága. Csak azért, mert valaki picit teltebb vagy olyan helyre adja be az inzulint, ahol vastagabb a zsírszövet, nem szükséges hosszú, 12 mm-es tűt használnia. A hámréteg vastagsága ugyanis a sovány és az elhízott emberek esetében is ugyanolyan. Általában 5-8 mm-es tűhosszúság az optimális. Ha azonban nagyobb dózist kell beadni, például 40 vagy 50 egységet, akkor inkább hosszabb tűt kell használni, és azzal a bőr alatti kötőszövetbe mélyebben befecskendezni az inzulint. A kis dózisokat rövid tűvel kell befecskendezni. Elméletileg egy 5 mm-es tűvel minden cukorbeteg biztosan eltalálja a bőr alatti kötőszövetét, ha a tűt merőlegesen szúrja a bőrfelületbe. Minél vékonyabb a beteg, annál fontosabb a szúráshoz bőrredőt képeznie.

A tűt csak egyszer szabad használni!

Az injekciós tollakhoz tartozó tűk steril, egyszer használatos termékek, amelyeket minden használat után cserélni kell, hogy az inzulin beadása higiénikusan történjen, és a fájdalom csak minimális legyen. Használatot követően a tű már nem steril, a hegye elgörbülhet vagy tompává válhat. A tűt legfeljebb a felbontása napjának estéjén el kell dobni, maximum két-három használat után (amennyiben egy nap többször is injekciózza magát). Ha este lecsavarja a tűt az injekciós tollról, reggel nem felejt el újat felhelyezni rá. Az injekció beadásának helyén a bőrfelületet nem szükséges fertőtleníteni, épp ellenkezőleg, ez inkább kedvezőtlen hatású lenne. Az inzulin ugyanis nem kerülhet érintkezésbe alkohollal, fertőtlenítőszerrel. Ha a beteg túl sokszor használ egy tűt vagy egy kanült, akkor fertőzések és olyan szöveti elváltozások kialakulását kockáztatja, amelyek az inzulin felvételét megakadályoznák.

Az inzulin beadására megfelelő hely kiválasztása

Hasfal bőre alá: A gyors hatású inzulinokat a legjobb a hasfal bőre alá befecskendezni. Innen gyorsan bejutnak a véráramba.

Comb bőre alá: Az elhúzódó hatású inzulinokat a legjobb a comb bőre alá beadni, innen lassabban kerülnek be a váráramba.

Felkar bőre alá: Az elhúzódó hatású inzulinokat a felkar bőre alá is be lehet adni, innen is lassabb a váráramba jutás.

Változtatgassa az inzulin beadásának helyét egy területen belül!

Az inzulint arra a területre adja be, ahová kezelőorvosa javasolta: vagy a has, vagy a comb, vagy a felkar bőre alá. Azonban fontos alapszabály, hogy egy adott területen belül minden alkalommal máshová szúrja a tűt. Így elkerülheti a szöveti elváltozások (lipohipertrófia, az inzulin beadásának helyén keletkezett csomók) kialakulását. A lipohipertrófia az inzulin véráramba való felszívódását megakadályozhatja, ami beláthatatlan hatásokkal járhat. Nemritkán csaknem pingponglabda méretű szövetszaporulat alakulhat ki a gyakran használt helyen. A megmagyarázhatatlannak tűnő extrém vércukorszint-ingadozásoknak gyakran ez az oka. Ezért a legutóbbi beadási helytől mindig minél nagyobb távolságra adja be a legközelebbi injekciót, és az inzulin beadására használja az egész területet, ne csak annak egy pontját. A beadási területet ne változtassa meg, mert a beadási terület megváltoztatása növeli a hipoglikémia veszélyét! Tehát vagy mindig a hasa, vagy mindig a combja, vagy mindig a felkarja bőre alá adja be az inzulint.

Az előretöltött injekciós toll helyes tárolására vonatkozó szabályok

Az első használat előtt az előretöltött injekciós tollat tartsa hűtőszekrényben 2-8 oC közötti hőmérsékleten, például a hűtőszekrény ajtaján lévő rekesz egyikében. A hűtőszekrény hátsó falánál vagy a fagyasztó közelében túlságosan hideg lehet. A fagyasztóba tenni tilos! Az inzulin nem fagyhat meg, különben elveszíti hatását. Az első használatot követően a készüléket nem szabad hűtőszekrényben tárolni. Fénytől és közvetlen hőtől védve kell tartani. Az inzulin típusától függően általában szobahőmérséklet körüli értéken, meghatározott ideig lehet tárolni. Az erre vonatkozó pontos leírást mindig az adott készülék betegtájékoztatójában találja.

Tipp: Ha egy új előretöltött injekciós tollat kezd használni, akkor a legjobb, ha két órával előtte kiveszi a hűtőszekrényből. A hideg inzulin ugyanis a befecskendezésekor fájdalmat okozhat.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; diabetes-ratgeber.net

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus