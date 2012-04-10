Mit tehet a cukorbeteg vércukorszintje karbantartásáért?

A cukorbetegség kezelése számos szempontból jelentősen eltér más betegségek kezelésétől. A leglényegesebb eltérés, hogy a cukorbetegség eredményes kezeléséhez nem elegendő pusztán az orvos által tanácsolt kezelési mód elfogadása és követése.

A cukorbetegség esetében a vércukorszint célértékek elérése és folyamatos megtartása csak az érintett cukorbeteg tevékeny közreműködésével valósulhat meg. A közreműködés azt jelenti, hogy a beteg folyamatosan ellenőrzi vércukorértékeit, képes a szükség szerinti változtatásokra, tisztában van ennek fontosságával, illetve tényleg tesz lépéseket a helyes életmód elsajátítására.

A cukorbetegség felismerésekor ideális esetben az érintett személy részletes felvilágosítást kap a betegségről, a szükséges étrendi és életmódbeli változtatásokról, valamint az adott kezelési mód tulajdonságairól. Ez azt jelenti, hogy részletesen megismertetik az ételek szénhidráttartalmával, megbeszélik vele, hogy az ő adottságaihoz napi mennyi szénhidrát fogyasztása ajánlott, milyen elosztásban, illetve ismertetik a kezelésére használt inzulinok, tabletták tulajdonságait és a lehetséges módosítási lehetőségeket.

Ez sok új információ elsajátítását jelenti, amelyet meg kell tanulnia, majd folyamatosan ismételnie szükséges a betegnek. Ezen ismeretek birtokában az érintett személy tudja csak megvalósítani, hogy addigi életviteli és étrendi szokásai tartósan és eredményesen megváltozzanak.

Egyéni felelősség Az orvos és a munkatársai csak időnként ellenőrizhetik és láthatják el további tanácsokkal a betegeket. A mindennapokban a döntéseket a betegnek kell meghoznia, illetve vállalnia kell a döntései következményeit. Azaz a páciensnek magának kell megtapasztalnia az esetleges életviteli és étrendi kihágások közvetlen anyagcserét rontó hatását, és képesnek kell lennie ezek módosítására, kiegyensúlyozására.

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A vércukorszint önellenőrzése

Az inzulinnal kezelt betegek esetében a jó anyagcserehelyzet elérésének nélkülözhetetlen eszköze a vércukorszint-önellenőrzés. Segít a hypoglikémiás epizód felismerésében, a hyperglikémiás anyagcsere-kisiklás időben történő azonosításában, a terápia aktuális élethelyzethez való igazításában.

Az inzulinnal nem kezelt 2-es típusú cukorbetegek esetében nem feltétlenül szükséges a rendszeres vércukor-ellenőrzés, azonban megfigyelték, hogy az önellenőrzés révén jobban figyelnek az orvosi tanácsok betartására, az életmód-terápia fontosságára, a gyógyszeres kezelés pontos kivitelezésére, azaz motiváltabbak az eredményes kezelésre.

Milyen gyakran szükséges a vércukorszint mérése?

1-es típusú cukorbetegeknél intenzív inzulinterápia esetén ajánlott vércukorszint-ellenőrzés:

Naponta 4-7 alkalommal történjen legalább vércukor-ellenőrzés. Lehetőleg minden inzulinadás előtt, valamint legalább egyszer étkezés után is, másfél órával, illetve ha az orvosa úgy kéri – mert rutin esetben nem kell –, akkor lefekvéskor és éjszakai hypoglycaemia gyanúja esetén éjjel 2-3 óra között is.

Az étkezések utáni mérés az étkezést követően 90 perccel történjék.

A vércukorszintértékek kívánatos tartományai: éhomra/étkezések előtt 4.0-6.0 mmol/l, étkezést követően 90 perccel 6.5-8.0 mmol/l.



Fontos tudni! Gyermekvállalás előtt, terhesség esetén, gyermekkorban, inzulinpumpa kezelésben, illetve gyulladásos betegségek esetében gyakoribb, akár napi 8-14 vércukormérés elvégzése is szükséges lehet!

2-es típusú cukorbetegség esetén:

Kizárólag "életmódkezelést" folytató cukorbetegek esetében legalább kéthetente egyszer 2 pontos vércukorprofil (éhomi+főétkezések utáni mérés) ajánlott.

Tablettával kezelt cukorbetegek számára legalább heti egyszer 2 pontos vércukorprofil (éhomi és főétkezések utáni) végzése ajánlott.

Tablettás kezelés mellett napi egyszeri inzulint kapó betegek számára legalább napi egy mérés ajánlott, mégpedig lépcsőzetesen, azaz az egymást követő napokon egymás utáni más-más időpontban. Az egyik nap reggeli előtt, másik nap reggeli után, harmadik nap ebéd előtt és így tovább.

Napi kétszeri inzulint kapó betegek számára legalább napi két vércukorszintmérés (étkezésekre felfűzve lépcsőzetesen) szükséges, ami mindennap különböző étkezésekben vércukorpár mérését jelenti. Hetente egyszer 2 pontos vércukorprofil végzése is ajánlatos (éhomra és főétkezések után).

Intenzív inzulinkezelést folytató 2-es típusú cukorbetegek ajánlatos vércukor-ellenőrzési gyakorisága megegyezik az 1-es típusú cukorbetegeknél leírtakkal.

Az étkezés utáni mérés az étkezés után 90 perccel történjen.

A mérési céltartomány: éhomra/étkezések előtt 4.0-6.0 mmol/l, étkezést követően 90 perccel <8 mmol/l, lefekvéskor az inzulint kapó cukorbetegek esetében 6.0-8.0 mmol/l.



Hol szerezhető be vércukormérő készülék?

Vércukormérő patikában és gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekben érhető el, akár bizonyos feltételek mellett receptre is.

Célszerű olyan készüléket választani, melyhez adott esetben támogatott tesztcsík írható.

Az egészségbiztosítási pénztár szabályozása alapján napi négyszeri inzulinkezelés esetén havonta 3 doboz, napi háromszori inzulinkezelés mellett havonta 2 doboz, napi kétszeri inzulinkezelés esetén 3 hónapra 2 doboz tesztcsík írható fel.

A "csak" életmódkezelést folytató és tablettát szedő 2-es típusú cukorbetegek esetében vércukormérő tesztcsík felírására nincs lehetőség, azt csak teljes áron tudják a betegek beszerezni.

A vércukor-önellenőrzés nagyon fontos tényező a cukorbetegség karbantartásában, azonban csak akkor érhető el siker, azaz tartósan rendezett anyagcsere, ha a beteg képes az aktuális eredmények értékelésére, a szükséges változtatások (étrend, életmód, inzulindózis-változtatás stb.) megtételére.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lackó Andrea, belgyógyász, diabetológus

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus