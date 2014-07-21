Az inzulinkezelés lehetséges mellékhatásai

Az inzulinkezelésnek csak ritkán lehetnek mellékhatásai. A kezelés elmulasztása, a kezelőorvosunk utasításainak figyelmen kívül hagyása azonban végzetes következményekkel is járhat, ezért ne féljünk a mellékhatásoktól! Jó azonban ezekkel is tisztában lenni, hogy időben tehessünk ellenük.

Az inzulinnak lehetnek nem immunológiai és immunológiai mellékhatásai is. Cikkünkben összefoglaljuk, mik lehetnek ezek.

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Az inzulin nem immunológiai mellékhatásai

Hipoglikémia

A legfontosabb mellékhatás, amit inkább eltúlzott hatásnak nevezhetnénk, az a hipoglikémia (hypoglycaemia), mely súlyos állapotot okozhat. Arról van szó, hogy az inzulin véletlen túladagolása, erős fizikai munka, testmozgás vagy alkoholfogyasztás következtében nagyon alacsony lesz a vércukorszint – főleg, ha a beteg kihagy egy étkezést is. Utóbbi önmagában is kiválthatja a vércukorszint lezuhanását.

Folyadékvisszatartás

A nem immunológiai mellékhatások közé tartozik még egyrészt az inzulinnak a folyadékretenciót (folyadékvisszatartás) kiváltó hatása: Az inzulin a vesében nátriumot tart vissza és ezzel együtt folyadékfelhalmozódást idézhet elő, amely arc- és bokatáji vizenyő formájában jelentkezhet.

A diéta módosításával, az inzulinadag csökkentésével a tünetek általában megszűnnek, csak ritkán van szükség vízhajtó adására.

Enyhe vérnyomásesés, szapora szívműködés

Nem immunológiai mellékhatás lehet még az inzulin beadása után fellépő enyhe vérnyomásesés és következményes szapora szívműködés.

Némely inzulintípusnál fokozott étvágy

Bizonyos inzulinok mellett nő az étvágy és ha nem is mellékhatás, de nem kívánatos járulékos tünet a súlygyarapodás. Ezek a tünetek enyhék és spontán szűnnek, csak ritkán igényelnek kiegészítő gyógyszeres kezelést.

Immunológiai mellékhatások

Inzulinallergia

Az immunológiai mellékhatások közül elsőként kiemelendő az inzulinallergia. Az inzulininjekció befecskendezése és a tünetek megjelenése között eltelt idő alapján három típusát különíthetjük el:

Az azonnali típusú reakció az inzulin beadása után 1-2 percen belül alakul ki. Az injekció helyén bőrpír, viszketés jelentkezik, amelyhez az egész testre kiterjedő viszketés és csalánkiütés is társulhat.

az inzulin beadása után 1-2 percen belül alakul ki. Az injekció helyén bőrpír, viszketés jelentkezik, amelyhez az egész testre kiterjedő viszketés és csalánkiütés is társulhat. Az átmeneti típusú reakció 4-8 órával az injekció beadása után fejlődik ki, a helyi gyulladásos reakció a maximumát 12-24 óra múlva éri el.

4-8 órával az injekció beadása után fejlődik ki, a helyi gyulladásos reakció a maximumát 12-24 óra múlva éri el. A késői típusú reakció az inzulin beadásának helyén 24-48 óra múlva alakul ki.

Az inzulinallergia kialakulásában számos hajlamosító tényező szerepel. Nőkön, fiatalabb életkorban, illetve egyéb allergia esetén nagyobb az esély a kialakulásra.

Korábban, amikor még nem voltak ennyire tisztítottak az inzulinkészítmények, gyakrabban fordult elő allergia. A modern készítmények kevésbé allergizálnak. A modern inzulinkészítményekből fokozatosan kivonták az allergiára hajlamosító tényezőket.

A bioszintetikus humán készítmények alkalmazásakor az allergiagyakoriság 1 százalék alatt van.

Lipodystrophia

Immunológiai szövődmény még a lipodystrophia, ilyenkor az inzulin beadásának helyén a bőr alatti zsírszövet elpusztul, eltűnik. Pontos oka nem ismert, előfordulása azonban csökkenthető azáltal, hogy az inzulint rendszeresen más és más régióba adjuk.

Lipohypertrophia

Ritkán az inzulininjekció helyén a zsírszövet helyi felszaporodása is létrejöhet, ezt lipohypertrophiának hívjuk.

Inzulinrezisztencia

Immunológiai szövődmény lehet az antitest okozta inzulinrezisztencia is.

Bár az inzulin gyenge antigén, alkalmazása során a szervezetben inzulinellenes ellenanyagok keletkezhetnek, amelyek az inzulinhoz kötődve gyengítik, elhúzódóvá teszik annak hatását s így növelik az inzulinigényt.

Fontos azonban az a tény, hogy ezek a szövődmények, mellékhatások ritkán fordulnak elő

A kezelés elmulasztása, a cukorbetegség elhanyagolása súlyos, esetenként végzetes következményekkel járhat, ne féljünk tehát a terápia mellékhatásaitól, hanem tartsuk be a szabályokat, kezelőorvosunk utasításait és panasz esetén forduljunk hozzá bizalommal, hogy a számunkra ideális készítményt és dózist beállíthassa, és kérjük tanácsát a mindennapokra vonatkozóan.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Laczkó Andrea, diabetológus

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus, diabetológus