Az 1-es típusú (gyermekkori) cukorbetegség kezelése

A legfontosabb, hogy a gyermek elfogadja és - életkorának megfelelő mértékig - megértse a betegségét. Ezek nélkül nem képzelhető el hatékony kezelés!

A kicsi sikeres kezeléséhez elengedhetetlen a megfelelő, segítő családi háttér, hogy a gyermek tudjon a kérdéseivel, kétségeivel, gondjaival a szülőkhöz fordulni.

A kezelés sikerének másik kulcsa a beteg-, és családja tájékoztatásának hatékonysága, valamint a gyermek, a család és a kezelőorvos szoros együttműködése. A családi közösség stabilitásától, intelligenciájától is nagyban függ a terápia hatékonysága. A családnak és - életkorától függően - a gyermeknek is komoly és naprakész ismereteket kell elsajátítania, melynek átadásában az orvos, esetleg dietetikus oktató tevékenységének és pszichés támogatásának is jelentős része van.

Hirdetés

A testmozgás szerepe A tévhitekkel ellentétben a cukorbetegség nem indokolja a testmozgás, sport abbahagyását, pontosan ellenkezőleg, a rendszeres mozgás a megfelelő kezelés szerves része! A mozgás csökkenti a szervezet inzulinigényét. Ezt ismernie kell mind a betegnek, mind családjának, és a várható testmozgást számításba kell venni az étkezések és az inzulinadagok kiszámításánál.

Táplálkozási szabályok

Az 1-es típusú cukorbetegségtől sújtott gyermekkel meg kell értetni, hogy kortársaival ellentétben ő nem ehet bármikor és bármit, étkezéseinek szigorú rendhez kell alkalmazkodnia. Ehhez a gyermek önfegyelme és betegségével, valamint az élelmiszerekkel kapcsolatos ismeretei elengedhetetlenek.

A bélcsatornából gyorsan felszívódó, a vércukorszintet hirtelen emelő egyszerű szénhidrátokat (magas cukortartalmú ételek, italok; pl. csokoládé, cukorkák, cukortartalmú szénsavas üdítőitalok) ki kell iktatni az étrendből. A többi szénhidrátot (keményítő és növényi rost; pl. liszttel készült ételek, zöldségek, gyümölcsök) napi többszöri étkezéssel szükséges fogyasztani.

A megfelelő táplálékokat és a beadandó inzulin adagját étkezésenként precízen el kell osztani. A cél az, hogy az étkezések minél kisebb vércukorszint-emelkedést okozzanak.

A 2-es típusú cukorbetegség megfelelően átszervezett életmód, és táplálkozás esetében sokszor gyógyszeres kezelés nélkül is egyensúlyban tartható, de főképp megelőzhető.

Gyógyszeres kezelés és inzulinterápia

Az 1-es típusú cukorbetegséget bioszintetikusan előállított emberi inzulinnal kezelik injekció formájában, míg a 2-es típusú cukorbetegség gyógyszerei az ún. orális (szájon keresztül szedendő) antidiabetikumok, és csak később szükséges inzulin.

A kezelés általánosságban nem tér el a többi korosztályétól. Kiemelendő azonban, hogy a gyermekkel is pontosan meg kell ismertetni a gyógyszer szedésének, illetve inzulin esetében az injekció beadásának módját, és esetleges mellékhatásait.

A kezelés követése

A rövid távú követést a naponta többször, tesztcsíkok segítségével elvégzett vércukorszint-ellenőrzés jelenti, melynek módját szintén meg kell, hogy ismerje a beteg gyermek. Továbbá a gyermeknek legalább arra nézve elegendő ismerettel kell rendelkeznie, hogy a szélsőséges értékeket felismerje, és megfelelő módon tudjon reagálni azokra.

A betegség hosszú távú követését a járóbeteg-szakambulanciákon végzik laboratóriumi vizsgálatok segítségével.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Horváth Balázs, általános orvos