Hypertensív szívbetegségek

A magasvérnyomás-betegség (hypertonia) a leggyakoribb szív- és érrendszeri kórkép, amely világszerte több százmillió embert érint. Tartós fennállása fokozatosan károsítja a szívet, az ereket, a vesét és az agyat. A szívre gyakorolt hatását nevezzük hypertensív szívbetegségnek.

A hypertensív szívbetegség a tartósan emelkedett vérnyomás következtében kialakuló szívizom-megvastagodást, a szív bal kamrájának tágulatát, valamint a szívelégtelenség különböző formáit foglalja magában.

Mi az a hypertensív szívbetegség?

A tartósan magas vérnyomás fokozott terhelést ró a szívre. A szívizomnak nagyobb erővel kell pumpálnia a vért az erekbe, mivel azok fala megvastagszik és rugalmatlanná válik. A bal kamra, amely a szív fő izomrésze, ennek hatására idővel megvastagodik – ezt nevezzük bal kamrai hypertrophiának. Később a szívizom kifáradhat, a kamra tágul, és kialakulhat szívelégtelenség.

A hypertensív szívbetegség nem önálló kórforma, hanem a magas vérnyomás szövődménye, amely magában foglalhatja a bal kamrai hypertrophiát, a ritmuszavarokat, a diastolés vagy systolés szívelégtelenséget, és a koszorúér-betegség súlyosbodását is.

Milyen gyakori és kiket érint?

A hipertónia gyakorisága az életkor előrehaladtával nő, de a fiatalabb korosztályban is egyre több esetet diagnosztizálnak. A kockázatot növeli az elhízás, a mozgáshiány életmód, a túlzott sóbevitel, a stressz, az alkohol és a dohányzás.

A becslések szerint a 60 év feletti lakosság több mint fele érintett valamilyen fokú magas vérnyomásban, és a betegek legalább egyharmadánál kimutathatók a szívkárosodás jelei – akár panasz nélkül is.

Tünetek és figyelmeztető jelek

A hypertensív szívbetegség sokáig tünetmentes maradhat. A betegek gyakran csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor már a szívizom-károsodás előrehaladott. A tünetek közé tartozhat:

terhelésre jelentkező nehézlégzés, fáradékonyság

szívdobogásérzés, szabálytalan szívverés

mellkasi nyomásérzés vagy fájdalom

bokaduzzanat, lábdagadás

éjszakai fulladásos rohamok, alvászavar

Fontos tudni, hogy a panaszok gyakran enyhék, és csak célzott vizsgálatok (például EKG, echokardiográfia, vérnyomás-monitorozás) mutatják ki a szív érintettségét.

A diagnózis felállítása

A diagnózis alapja a tartósan magas vérnyomás dokumentálása és a szív szerkezeti elváltozásainak kimutatása. Az orvos EKG-t, szívultrahangot, laborvizsgálatokat és esetenként 24 órás vérnyomás-monitorozást (ABPM) rendelhet el.

Az echokardiográfia az egyik legfontosabb vizsgálat, mert pontos képet ad a bal kamra falvastagságáról, a szív pumpafunkciójáról és a diastolés működésről. A korai felismerés kulcsfontosságú a maradandó károsodás megelőzésében.

Kezelés és életmódváltás

A hypertensív szívbetegség kezelése kettős célú: a vérnyomás csökkentése és a szívizom terhelésének mérséklése.

A gyógyszeres terápia egyéni beállítást igényel

Az elsőként választandó szerek közé tartoznak az ACE-gátlók, az angiotenzinreceptor-blokkolók (ARB), a kalciumcsatorna-blokkolók, a tiazid típusú vízhajtók és a béta-blokkolók. A kombinációs kezelés ma már az esetek többségében szükséges.

Az ESC 2024-es és az ESH 2023-as irányelvek hangsúlyozzák, hogy a célvérnyomás értékét a beteg életkorához és társbetegségeihez kell igazítani. A legtöbb beteg esetében a 130–139/80–85 Hgmm tartomány az ideális. Időseknél a túlzott vérnyomáscsökkentés kerülendő, mert szédülést és elesést okozhat.

Életmódbeli tényezők szerepe

A gyógyszeres kezelés mellett az életmódváltás kulcsfontosságú. A megfelelő étrend, rendszeres mozgás, a stressz csökkentése és a káros szokások elhagyása önmagában is javíthatja a vérnyomásértékeket.

Sószegény, zöldségekben gazdag étrend – a napi sóbevitel ne haladja meg az 5 grammot.

Teljes kiőrlésű gabonák, sovány húsok, halak, olívaolaj és magvak rendszeres fogyasztása.

Az alkoholfogyasztás mérséklése, dohányzás elhagyása.

Napi legalább 30 perc közepes intenzitású testmozgás.

Megfelelő testsúly fenntartása, BMI 25 alatt.

A legújabb kutatások szerint a növényi alapú, mediterrán vagy DASH típusú étrend nemcsak a vérnyomást csökkenti, hanem a szívizom-megvastagodást is visszafordíthatja.

Lehetséges szövődmények

Kezelés nélkül a hypertensív szívbetegség fokozatosan súlyosbodik. A szívizom megvastagodása ritmuszavarokhoz, szívelégtelenséghez, koszorúér-betegséghez, sőt hirtelen szívhalálhoz is vezethet.

A vérnyomás tartós normalizálása, az életmódváltás és a rendszeres orvosi ellenőrzés jelentősen csökkenti a szövődmények kialakulásának esélyét.

Összegzés

A hypertensív szívbetegség a magas vérnyomás egyik legfontosabb és leggyakoribb szövődménye. A korai felismerés, a megfelelő gyógyszeres kezelés és az életmódbeli változtatások együtt képesek lassítani a betegség előrehaladását és javítani az életminőséget.

A korszerű, személyre szabott ellátás célja ma már nem csupán a vérnyomás csökkentése, hanem a szív szerkezetének és működésének védelme is. A hipertónia időben történő kezelése a szív egészségének megőrzésének egyik legfontosabb eszköze.

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus