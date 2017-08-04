Könnycsatorna-elzáródás

A könnycsatorna-elzáródás viszonylag gyakori szemészeti probléma. Lényege, hogy a könny elvezetése a könnycsatorna szűkülete vagy teljes elzáródása miatt akadályozottá válik, amit a beteg erőteljes könnyezésként, váladékozásként, a szem sarkának kipirosodásaként tapasztal meg. Tartós fennállás esetén gyulladások és fertőzések kialakulásához vezet, ezért érdemes orvoshoz fordulni a kezelés érdekében.

A könnycsatorna-elzáródás tünetei

A könnycsatorna feladata a könnymirigyek által termelt könny elvezetése a szemfelszínről az orrüregbe. Amennyiben valamilyen ok miatt a könnycsatorna beszűkül vagy elzáródik, a folyamatosan termelődő könny nem tud távozni a szem felszínéről. Alapvetően ez okozza a könnycsatorna-elzáródás legfőbb panaszát, a fokozott könnyezést, ennek oka azonban nem a túlzott könnytermelődés, hanem az elvezetés akadályozottsága.

Jellemző tünetek:

  • Fokozott könnyezés (epiphora) - Vezető tünet, sírás vagy külső irritáció nélkül is jelentkezik. A fokozott szemkönnyezésnek több oka lehet, de a könnycsatorna-elzáródás a gyakori okok közé tartozik.
  • Szemváladékozás - A szemzugban, a szemek belső sarkában felgyülemlő sűrű váladék, ami reggelente a szemhéjak összeragadását is eredményezheti.
  • Visszatérő kötőhártya-gyulladás - A könny pangása miatt könnyben könny alakul ki kötőhártya-gyulladás.
  • Szemzug panaszai: nyomásérzékenység, kivörösödés, esetleg fájdalom a szemzugban.

A panaszok lehetnek egy- vagy kétoldaliak is.

Könnycsatorna, könnymirigy

A könnycsatorna-elzáródással járó tünetek ártalmatlannak tűnhetnek, és enyhe panaszok esetén olykor valóban elegendő a megfigyelés. A tartósan fennálló könnyelvezetési zavar azonban fokozza a szemészeti fertőzések és gyulladások kockázatát. Ezek visszatérő fájdalmat, duzzanatot, gennyes váladékozást okoznak, jelentősen rontják az életminőséget, szövődményként akár agyhártyagyulladáshoz is vezethetnek.

Kiket érinthet a kórkép?

A betegség bármilyen életkorban és mindkét nemben kialakulhat, de jellemzően csecsemőknél, illetve középkorú vagy idősebb felnőtteknél jelentkezik, és több nőt érint, mint férfit. A Semmelweis Egyetem közlése szerint Magyarországon évente kb. 2000 fő fordul orvoshoz a problémával.

Csecsemőknél az anatómiai adottságok miatt gyakori a veleszületett forma. Legtöbbször a születés után néhány héttel ismerik fel. Fennállása legtöbbször átmeneti, az első életév során a baba növekedésével párhuzamosan spontán rendeződhet.

Felnőtteknél 50-60 éves kor környékén jelenik meg leggyakrabban a könnycsatorna-elzáródás. Az ebben az életkorban megjelenő formára a krónikus, lassan súlyosbodó vagy tartósan fennálló lefolyás jellemző, spontán javulás nem várható. Fiatalabb felnőtteknél valamilyen ritkább szemészeti megbetegedés vagy trauma szövődményeként alakulhat ki.

A könnycsatorna elzáródásának okai

  • Veleszületett szűkület vagy elzáródás: a csecsemőkori formában a könnycsatorna alsó szakaszát lezáró hártya nem nyílik meg időben, ez okozza a panaszokat.
  • Életkorral járó anatómiai változások: idősebb életkorban a csatorna fala elveszítheti rugalmasságát, beszűkülhet, ez sajnos spontán módon már nem javul.
  • Gyulladásos szembetegségek: a területet érintő visszatérő kötőhártya- vagy orrmelléküreg-gyulladások hegesedést okozhatnak a könnycsatorna szövetében, a csatornafal megvastagszik, a járat beszűkül.
  • Traumák: az orr vagy a szem környékét érintő sérülések vagy műtéti beavatkozások után szintén heges szűkület alakulhat ki.
  • Ritkább okok: olykor növekvő tumor is nyomhatja a könnycsatornát, vagy autoimmun betegségek tüneteként jelenik meg.

Mit tehetünk és mit ne tegyünk?

A legfőbb cél, hogy az érintett beteg elkerülje a könnycsatorna-elzáródás miatt bekövetkező szemfertőzések és gyulladások kialakulását. Ügyeljünk a szem környékének tisztán tartására, kerüljük a szem irritációját (füst, por, huzat).

Csecsemőknél orvosi javaslatra alkalmazható a könnycsatorna területének óvatos masszírozása, ez megkönnyíti a járat felszabadulása.

Ne nyomkodjuk erősen a szemzugot, ha fájdalmas vagy gyulladt, ez fokozza a panaszokat, és orvosi javallat nélkül ne alkalmazzunk szemcseppeket, azok nem oldják meg a problémát.

Nem érdemes elhanyagolni a panaszokat, inkább forduljunk szemész szakorvoshoz, ha:

  • a könnyezés tartósan fennáll vagy fokozódik (csecsemőknél 1 éves kor után is fennmarad),
  • visszatérő szemgyulladások, fertőzésre utaló panaszok jelentkeznek,
  • fájdalom, vörös duzzanat alakul ki a belső szemzugnál,
  • gennyes váladék jelenik meg.

Orvosi kezelési módszerek

Orvosi kezelésre általában felnőttkorban kerül sor, mivel a csecsemőkori forma legtöbbször beavatkozás nélkül gyógyul.

Felnőtteknél a kezelés lehet gyógyszeres (gyulladáscsökkentő, antibiotikumos kezelés), de ez csak a könnycsatorna-elzáródás következtében kialakuló gyulladás és fertőzés kezelésére szolgál, nem jelent oki terápiát. Tartós eredményt hozó és az okokat megszüntető megoldásként sebészi megoldás válhat szükségessé. A beavatkozással új könnyelvezetési út jön létre, ezért tartós javulást eredményez.

Kezelés nélkül a panaszok általában fennmaradnak vagy súlyosbodnak, és nő a fertőzések kockázata. Megfelelő kezelés mellett a betegség prognózisa jó, a tünetek jelentősen csökkenthetők vagy teljesen megszüntethetők.

(WEBBeteg - Felhasznált források: Mayo Clinic, Semmelweis Egyetem, WebMD)

