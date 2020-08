Sok különböző szív- és érrendszeri betegségre írnak fel az orvosok kalciumcsatorna-blokkolókat, például magas vérnyomás, szívritmuszavarok vagy a szív elégtelen oxigénellátása miatt kialakuló betegségek, mint például a mellkasi fájdalom kezelésére.

A szívizom sejtjeiben és a sejtek közötti térben nátrium-, kálium- és kalcium-ionok találhatók a szívre jellemző eloszlásban. A szív működését, vagyis a dobogást közvetve ezeknek az ionoknak a sejten belüli, és sejten kívüli tér közötti vándorlása okozza. Mikor inger hatására a sejt belsejébe nagy mennyiségű kalciumion jut, a szívizom összehúzódik. Ezután a sejthártyában lévő pumpák kipumpálják a sejtből a kalciumot, ekkor ernyed el a szív.

Ez a folyamat ismétlődik állandóan, a szív sejtjeiben először megnő a kalcium szint, aztán visszacsökken, és ez váltja ki a dobogást. Ha kisebb mennyiségű kalcium jut a sejtekbe, kisebb erővel tud a szív összehúzódni. A kalciumcsatorna-blokkoló hatású gyógyszerek, részben meggátolják a kalcium belépését a szívizomba, ezért a szív nem húzódik össze olyan nagy erővel, és emiatt csökken a terhelése.

Az erekben lévő simaizmok is, a kalcium hatására húzódnak össze vagy tágulnak ki. Ha összehúzódnak, az erek keresztmetszete csökken, és ennek következtében a vérnyomás nő, az erek simaizmainak elernyedésekor viszont csökken a vérnyomás.

A kalciumcsatorna-blokkolók hatására az erekben is csökken a kalcium szintje, és ezért kitágulnak, csökken a vérnyomás és a beteg szív is könnyebben tudja kipumpálni a vért a tágabb erekbe, ezáltal csökken a szív oxigénigénye is.

A kálciumcsatorna-blokkolók hatása

Érfalvédő hatásúak, a szívizom elfáradás miatti megvastagodását kivédik, az agyvérzés gyakoriságát csökkentik és a vese megfelelő működését is megőrzik, hiszen enyhén vizelethajtó hatásúak.

A kis erek szűkületét is orvosolják, bár gyakran nem az értágítással, hanem a vörösvértestek rugalmasságának javításával, és a véralvadást okozó vérlemezkék összekapcsolódásának (vagyis a trombózis kialakulásának) gátlásával.

Kis mértékben a tüdőt is tágítják. A kalciumcsatorna-blokkolók jó hatásúak szövődményes légúti szűkülettel, koszorúér keringési elégtelenséggel, perifériás érbetegséggel, vesebetegséggel vagy cukorbetegséggel társuló magas vérnyomás kezelésében.

Hatásuk kialakulásához 1-2 hétre szükség van, és a hatás maximuma, csak körülbelül 1 hónap után jelentkezik.

A különböző hatóanyagok jellemzői

Verapamil és diltiazem: Ez a két hatóanyag egyforma mértékben hat a szívizom ingerületvezető rendszerére és az erekre, és a szívizom munkáját is csökkentik.

A szív ingerképző részénél csökkentik a kalcium forgalmat, ezért mérséklik vagy megszüntetik a ritmuszavarokat, melyek a túl gyakori ingerek miatt alakulnak ki. Csökkentik a szív összehúzódásának erejét, és a gyakoriságát.

Egyaránt alkalmazhatók ritmuszavar ellen és értágítónak magas vérnyomásban. Ezenkívül alkalmazzák infarktus megelőzésére és anginás fájdalmakra.

Mivel lassítják a szíven az ingervezetést, túladagoláskor, vagy más szívre ható gyógyszer együttes szedésekor, jelentősen lecsökkenthet az inger átvezetése a pitvarról a kamrára, mely lehet tünetmentes, de akár súlyos keringési zavarokhoz is vezethet.

Dihidropiridin hatóanyagúak: (A Magyarországon forgalomban lévő dihidropiridin típusú hatóanyagok: amlodipin, felodipin, isradipin, nifedipin, nimodipin, nisoldipin, nitrendipin, lacidipin, manidipin, lercanidipin.) Ezek a szerek főképp az erekre hatnak, erősebb értágítók, mint a verapamil.

A szívizomra alig hatnak, ezért nem okoznak ingervezetési zavarokat. Enyhén növelik a szívverés sebességét, és erejét, ez a szervezet relfexes válasza a nagymértékű értágulatra.

Mellékhatásaik főképp az értágító és a vérnyomáscsökkentő hatás következményei, mint például a kipirulás, szédülés, fejfájás, bokatáji ödéma, fáradtság, gyengeség és zsibbadás. Túladagolásukkor túlságosan alacsony vérnyomás és lassú szívverés alakulhat ki.

Terhes nők az első trimeszterben nem alkalmazhatják. Alkoholfogyasztás a hatásukat fokozza.

Az egyes dihidropiridinek hatása között is lehet különbség: nimodipin : főképp az agyi ereket tágítja, ezért agyvérzés kezelésére és megelőzésére írják az orvosok.

: főképp az agyi ereket tágítja, ezért agyvérzés kezelésére és megelőzésére írják az orvosok. felodipin és nisoldipin : szinte csak az erekre hatnak, a szívre nem.

és : szinte csak az erekre hatnak, a szívre nem. isradipin: ha a magas vérnyomás mellé magas koleszterinszint is társul, akkor jobb ezt a hatóanyagot alkalmazni.

amlodipin : hosszú hatású, elég naponta egyszer bevenni.

: hosszú hatású, elég naponta egyszer bevenni. lacidipin: tartós hatású, kevésbé alakulnak ki mellékhatások. A sejthártya koleszterintartalma is befolyásolja (nyújtja) a hatását, ezért főképp magas koleszterinszinttel járó magas vérnyomás esetén adják az orvosok (de a koleszterin szintet nem csökkenti!).

Mivel ellazítja a szívet ellátó ereket is, így azok több oxigénhez jutnak, ami szintén javítja a hatásfokát.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész