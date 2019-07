Ezek a kontroll vizsgálatok szükségesek stroke után

Megfelelő orvosi felügyelet és gyógyszeres kezelés mellett az agyi keringészavar ismétlődésének esélye 80-90 százalékkal is csökkenthető.

Mivel az agyi infaktusnak (stroke) különböző típusai vannak, típustól függően a szükséges kontrollvizsgálatok eltérőek lehetnek.

Vértelen stroke (agyi érelzáródás, iszkémiás stroke) esetén szükséges vizsgálatok

Rendszeres vérnyomásmérés: Ha Ön stroke-on esett át, célszerű a vérnyomás 140/90 Hgmm alatt tartása, bizonyos betegségek esetében (például cukorbetegségben) pedig még alacsonyabb célérték, 130/80 Hgmm vagy az alatti vérnyomásértékek javasoltak. Az ún. fehérköpeny-magasvérnyomás (fehérköpeny-hipertónia) pedig nem szabad félvállról venni. Nem megfelelő vérnyomásértékek, illetve fehérköpeny magasvérnyomás kapcsán javasolt vérnyomásnapló vezetése, de legjobb, ha 24 órás vérnyomásmérés (ún. ABPM vizsgálat) történik.

Rendszeres vérvétel: Stroke után (de egyebekben is) javasolt évenkénti vérvétel. Fontos kiemelni, hogy a stroke-on átesett beteg koleszterinértéke 3,5 mmol/l alatt legyen. Mivel a cukorbetegség igen gyakori, vércukorszint-ellenőrzés is szükséges. Megjegyezendő, hogy a vércukor normális értéke 5,9 mmol/l alatti, cukorbetegségről pedig 7,1 mmol/l feletti értékekről beszélünk. A két érték között (5,9-7,1 mmol/l) ún. prediabétesz fennállása valószínűsíthető, ezt igen komolyan kell venni, megfelelő életmód-váltással és gyógyszeres kezeléssel a cukorbetegség kialakulása megelőzhető.

EKG vizsgálat: Általános állapotfelmérés részeként javasolt évente rutin EKG vizsgálat.

Nyaki ultrahang vizsgálat: A nyaki érszűkület a stroke egyik legfontosabb kiváltó oka. Javasolt évente nyaki ultrahang vizsgálat, mely egyben az szervezet érstátusának megítélését is lehetővé teszi (súlyosbodó szűkület utalhat pl. nem megfelelően beállított vérnyomás- vagy cukorbetegségre). Bizonyos esetekben, súyos érszűkület esetén akár műtéti megoldás is szóba jöhet.

24 órás EKG vizsgálat: Mivel a pitvarfibrilláció az időkori stroke-ok leggyakoribb oka, célszerű ezirányú szűrés is stroke után (még normális alap EKG esetén is). Bizonyos rejtett szívritmuszavarok (paroxysmalis pitvarfibrilláció) csak hosszas monitorizálás után derethetőek ki (24 órás, vagy hosszabb EKG ellenőrzés). Ha Ön vértelen stroke-on esett át, ilyen vizsgálat mindenképpen szükséges, a rejtett szívritmuszavar aránya akár 15% is lehet.

CT ill. MR vizsgálat: rutinszerűen nem indokolt, plusz információt nem ad. Azoban lehetnek olyan esetek, mikor kezelőorvosa ezt szükségesnek tarthatja (pl. ismételt tünetek vagy stroke utáni szellemi leépülés esetében)

Neurológiai kontrollvizsgálat: a stroke után 3 hónapon belül, utána évenként szükséges alapesetben.

Kontroll vérzéses stroke (agyvérzés) esetén

Amennyiben Ön agyvérzésen esett át, szintén fontos a vérnyomás és a laborparaméterek szoros kontrollja a fent leírtakkal azonos módon. Évenkénti EKG vizsgálat is szükséges.

Ha vérhigító (antikoagulás) kezelés mellett alakult ki az agyvérzés, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy Ön ezt nem kaphatja a későbbiekben. Ennek megítélésére azonban mindeképpen neurológiai szakvizsgálat javasolt a kórházi elbocsájtást követő 3 hónapon belül. Utána évenkénti kontroll szükséges alapesetben.

Fontos cikkek stroke után

Lágyagyhártya alatti vérzés (subarachnoidealis vérzés) esetén

Az ilyen típusú agyvérzés ritka, a panaszokat agy abnormálisan fejlődött érkacs és annak megrepedése okozza. A kórkép kezelése idegsebészeti, kontrollvizsgálatok is döntően ott történnek.

A vérzés sebészeti ellátása után a későbbiekben szükséges érfestéses vizsgálat (angiographia), mely a műtét sikerességét illetve egyéb érfejlődési rendellenességek jelenlétét kimutatja.

Mivel a betegség érfejlődési rendellenesség következménye, mindig felmerül az a gondolat, hogy kell-e a családban szűrni ezirányban. Rutinszerűen nem, szűrővizsgálatnak akkor van értelme, ha 2 vagy több rokon esetében fordult elő ilyen típusú agyvérzés. Policisztás vesebetegség esetében célszerű még ilyen irányú vizsgálatot elvégzeni. Ilyenkor nem érfestés (angiographia), hanem CT vagy MR vizsgálat történik.

Célszerű továbbá szem előtt tartani, hogy a magasvérnyomás betegség ill a dohányzás növeli az ilyen típusú vérzés kockázatát is.

Agyi vénás elzáródás esetén szükséges vizsgálatok

Az agyban nem csak artériák, hanem vénák is vannak, itt is ki tud alakulni érelzáródás (hasonlóan, mint mélyvénás trombózis vagy tüdőembólia esetében).



Leggyakoribb kiváltó okai a fogamzásgátló szedés illetőleg a dohányzás (vagy ezek együttes fennállása). Célszerű azonban a kórházi elbocsájtás után fél évvel komplex véralvadási vizsgálatot elvégztetni veleszületett trombózishajlam esetleges kimutatása céljából.

Hasonlóan a mélyvénás trombózishoz, a kezelés itt is antikoaguláns terápiát jelent, de ezt 3-6 hónapig kell csak alkalmazni rutinszerűen, utána az elvégzett véralvadási vizsgálat eredményével célszerű a témában jártas neurológushoz fordulni a továbbiak megbeszélése céljából. A neurológus dönthet arról, hogy elhagyható-e az antikogauláns kezelés vagy folytatandó.

