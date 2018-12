Nem szabad a fehér köpeny szindrómára legyinteni

Gyakran hallani az úgynevezett fehér köpeny szindrómáról, amikor az illető az orvosi rendelőben magas vérnyomást produkál, míg otthon minden visszaáll a normál értékekre. Bár a legtöbben ekkor megnyugodnak, miszerint a túlzott stressz okozza az emelkedést, azonban a kutatók óvatosságra intenek. Dr. Kapocsi Judit tanárnő, magasvérnyomás-specialistától megtudhatjuk, hogy vajon mi a teendő ilyen esetekben.

Magas vérnyomás az orvosnál

A normál vérnyomás viszonylag tág határok közt mozog, hiszen függ az illető nemétől, korától és egyéni adottságaitól is, de általánosságban elmondható, hogy 140/90 Hgmm felett beszélünk magas vérnyomásról. Ennek otthoni és orvosi ellenőrzése komoly jelentőséggel bír, hiszen a hiedelmekkel ellentétben az esetek többségében semmilyen tünet nem jelzi a hipertóniát.

Létezik azonban egy érdekes jelenség, miszerint egyesek magas értékeket csakis az orvosi rendelőben produkálnak, míg otthoni körülmények közt a vérnyomás a normál tartományon belülre esik. Ekkor úgynevezett fehér köpeny szindrómáról beszélünk, melyet valószínű az orvos látványa és a kellemetlen helyzet vált ki. Statisztikák szerint az emberek kb. 20 százalékánál figyelhető meg a probléma, és ezek többsége nő. Ekkor sajnos nehéz megítélni, hogy valódi magasvérnyomás-betegséggel áll szemben a szakember, vagy az idegesség okozza a panaszt.

Jelzésértékű lehet, ám nem szabad egyből gyógyszeresen kezelni

A fehér köpeny szindrómát nem szabad egyből gyógyszeresen kezelni, ám az is hiba, ha valaki egyáltalán nem törődik vele. Éppen ezért, ha az orvosnál magas értékeket produkál, akkor érdemes otthon is rendszeresen megmérnie a vérnyomását, de még jobb, ha 24 órás vérnyomásmérésen vesz részt, ahol a napszaki ingadozást is nyomon lehet követni, tehát pontosabb eredményt ad - mondja dr. Kapocsi Judit tanárnő, magasvérnyomás-specialista.

Fontos tudni, hogy ha kiderül, hogy csupán a rendelőben ugrik meg a vérnyomás, azt is komolyan kell venni, hiszen ez azt jelenti, hogy az illető alapból érzékenyebben reagál a stressz helyzetekre, és a tartós stressz pedig igen könnyen hipertóniához vezethet. Ezért azokat, akiknél „csupán” fehér köpeny szindrómát állapítottak meg, gyakrabban kell ellenőrizni (legjobb, ha otthon, akár 24 órás vérnyomásmérővel).

Egy tanulmányban például 444 férfi vérnyomását mérték rendszeresen, háromféle módon, méghozzá másfél éven keresztül, és azt állapították meg, hogy akkor volt a legpontosabb a kapott eredmény, ha a paciens az otthonában, naponta 5-6-szor megmérte a vérnyomását. Ez alapján a kutatók azt javasolják, hogy lehetőleg az ekkor kapott adatok alapján állítsák be a betegeknél a gyógyszerezés dózisát.

