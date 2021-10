A reflux is okozhat rossz leheletet

A rossz leheletnek sok kiváltó oka lehet, az egyik legkellemetlenebb közülük a savas reflux, azaz a GERD. Ez a betegség az emésztési zavar egy formája, melyben a gyomorban lejátszódó folyamatok és a nyelőcső felé visszaáramló folyadék okozzák a kínos, sokszor nehezen tolerálható tüneteket.

Hogyan okozhat rossz leheletet a reflux?

A savas refluxban szenvedő betegeknél a gyomorsav visszaáramlik a nyelőcsőbe, esetleg a szájüregbe is. Mivel a nyelőcső alsó záróizma, amely normális esetben zárt állapotban van, a GERD-betegeknél ellazul, nem zár rendesen, az emésztőrendszeri és gyomornedveknek szabad utat enged. Ezek szaga fanyar, erős és elég tipikus, nagyban eltér a szakemberek által használt pH-skála-alapú szájszagtól.

Kellemetlen szájszagot tehát magában ez is okozhat, de a maró hatású anyag egyéb károkat is okoz. A rossz lehelet mellett a GERD leggyakoribb tünetei közé tartozik a torokfájás, a ciklikus böfögés, a nyelés során érzett fájdalom, a szájban érzett savanyú íz, de gyakori a vérző és gyulladt fogíny, akár mellkasi fájdalom, köhögés, asthma is.

A fenti tünetek bár kellemetlenek, szociális szorongást vagy zavart nem okoznak. Nem így a kellemetlen szájszag, amely extrém esetben akár visszahúzódást, emberektől való elzárkózást, depressziót is okozhat. Fontos tehát megállapítani, hogy mi okozza a rossz leheletet.

Fertőzések és szájszag

Ha ilyen problémával fordulunk orvoshoz, ő először bizonyára a szájban élő anaerob baktériumokra gyanakszik majd. Amennyiben ezek szaporodása megindul, és nem sikerül visszaszorítani, fertőzést okoznak, amely kellemetlen szagot generál. Ezért olyan gyakori a rossz lehelet más, komoly egészségügyi problémáknál is, mint például a fogszuvasodásnál, a gyulladt fogínynél, a súlyos fogágybetegségeknél, vagy a torok, a száj fertőzéses gyulladásánál.

Ezek a baktérium okozta fertőzések más szagot generálnak, mint a savas reflux. A szájüregbe kerülő gyomorsav szaga szokatlanul kellemetlen, szinte elviselhetetlen. Emellett rendkívül káros is, hiszen direkt kapcsolatba kerülnek a fogakkal, és elpusztítják a fogzománc bizonyos rétegeit.

Főként a nyelv és a szájpadlás felőli rész érintett, a külső réteg viszonylagos biztonságban van. A savas refluxban szenvedő betegek közben szájszárazságot is tapasztalnak, többek között a betegség kezelésére használt gyógyszerek következtében. Ez a szájüregi baktériumok elszaporodását és lepedék kialakulását generálja. A sérült fogzománc és a fokozott baktériumszaporodás és lepedékképződés miatt nagyfokú fogszuvasodással kell számolni, amely tovább erősíti a rossz leheletet.

A GERD és a rossz lehelet - Mi a teendő?

A GERD-betegek általában kedvelik a mentolos, szopogatós cukorkákat. Ezek a nyálképzés fokozásával enyhítik a szájszárazságot, csökkentik az égő érzést a szájban. Ügyelni kell azonban arra, hogy cukormentes termékeket válasszanak, hogy ne súlyosbítsák a fogszuvasodást. A rossz leheletet, ahogy egyéb halitosisok (szájszag) esetében is, egyéb faktorok is erősíthetik: Ha a betegek nem megfelelő ételeket fogyasztanak, ha túl sok stresszt élnek meg, és ezt nem tudják kezelni. A szájszag mindkét fajtájára jellemző a fogínygyulladás is.

A legtöbb esetben az alkohol, a koffeintartalmú italok és esetleg ételek, a csokoládé, a zsíros, a rántott fogások, a paradicsomos élelmiszerek okoznak gondot. Ezek fogyasztását lehetőleg kerülni kell, de mérsékelni mindenképpen ajánlott.

A rossz lehelet tehát mindenképpen egészségügyi problémát feltételez, ezért mihamarabb orvoshoz kell fordulni a megfelelő kezelésért. Ha havonta több mint kétszer jelentkeznek a kellemetlen tünetek, keressen fel szakembert! Alapvetően gyógyszeres kezelést alkalmazunk, különböző erősségű és hatásmechanizmusú savcsökkentőket, bevonó – filmréteget képző – anyagokat, melyek nem engedik marni a nyálkahártyát, enyhe sérüléseket meggyógyítanak. Szükség esetén antibiotikus kezelésre, vagy invazív beavatkozásra is szükség lehet.

Forrás: WEBBeteg

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus