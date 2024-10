A derék- és hátfájdalom belgyógyászati okai

A háti és deréktáji gerincszakaszon jelentkező fájdalom hátterében általában reumatológiai vagy ortopédiai ok áll, de időnként ízületi gyulladás vagy belgyógyászati betegség is előidézheti a panaszokat.

A hát- és derékfájdalom nemtől és életkortól függetlenül gyakori panasz, bár idősebb életkorban és a női nemben mégis többeket érint. A fájdalom hátterében legtöbbször csontritkulás (osteoporosis), helytelen testtartás, lúdtalp, izom eredetű fájdalom, rándulás, húzódás áll. Ritkábban azonban a fájdalom nem gerinc eredetű, hanem például ízületi gyulladás, vagy valamilyen belgyógyászati betegség áll a panasz hátterében.

A háti szakaszban sugárzó fájdalmat előidézhet számos szív- vagy tüdőeredetű kórkép, emésztőrendszeri betegség, húgyúti vagy nőgyógyászati elváltozás is. Természetesen ezek a kórképek egyéb tünetekkel és laboratóriumi eltérésekkel is járnak, ami alapján a diagnózis felállítható. Belgyógyászati irányban akkor érdemes keresni az okokat, ha más panaszok is jelentkeznek. A hát- és derékfájdalom jelenléte egyik alábbi esetben sem diagnosztikai kritérium.

Emésztőszervi eredetű okok

Hátba kisugárzó fájdalmat gyakran okozhatnak a hasnyálmirigy és az epehólyag gyulladással járó állapotai. Az epeköves görcsre jellemző a jobb lapocka irányába kisugárzó hátfájás.

A vastagbélgyulladások (akár autoimmun eredetű krónikus gyulladás, pl. colitis ulcerosa, akár intenzív hasmenéssel járó fertőzéses eredetű gyulladás, vagy egyéb krónikus emésztési probléma, mint az IBS, SIBO, a diverticulosis és a vakbélgyulladás) mind okozhat a has alsó részére és a derékba sugárzó fájdalmat. Ebben az esetben a hátfájásdalom csak sokadlagos tünet, a vezető tünetek az emésztési problémák, a láz, fogyás, vérzésre utaló jelek, laboratóriumi eltérések (máj- és hasnyálmirigyenzim, gyulladásos paraméterek).

Nyelőcső eredetű ok, ha a fájdalom reflux tünete, illetve ha a nyelőcső sérülése vagy daganata miatt sugárzó fájdalom.

Egy tanulmány összefüggést állapított meg a helytelen táplálkozás (cukorban, zsírban gazdag, ultrafeldolgozott élelmiszerek) és a derékfájás között. A nem megfelelő étkezés és a mozgásszegény életmód fokozzák a szervezet gyulladásos állapotát, ami gyulladást válthat ki akár a derék izmainak területén is.

Húgyúti okok

A derék, illetve a hát közepén vagy oldalain érzett éles fájdalom könnyen lehet egy felszálló, felső húgyúti fertőzés következménye, amely már a veséket is elérte.

Ezen felül a vesék további betegségei, melyek ugyancsak okozhatnak deréktáji fájdalmat: vesekövesség (vesekő elmozdulása, távozása), vesemedence-gyulladás, vese cisztás betegségei. Ezekben az esetekben azonban elsődleges tünet a gyakori vizelési inger, fájdalom, égető érzés vizelés közben, véres vizelet, láz, laboratóriumi eltérések.

Nőgyógyászati okok

Az endometriózis gyakori jelenség, amely okozhat szórványos, éles fájdalmat a medence környékén, amely a jobb alsó hátba sugározhat.

Az alsó háti szakasz, deréktájék fájdalmát egy teljesen természetes állapot, a terhesség is okozhatja, főleg a harmadik trimeszter környékén, mikor a méh és a magzat súlya már nagy. Önmagában a derékfájdalom miatt ilyenkor nem kell problémát keresni a háttérben.

Daganatos betegségek

Egyes daganatok csont manifesztációi is jelentkezhetnek a hát- és derékfájdalomként. A tüdő-, emlő- és prosztatarák gyakran ad csontáttétet, előfordulhat a háttérben pl. myeloma multiplex, ritkán a csontokból kiinduló daganatos betegség, pl. oszteoszarkóma.

Egyéb szervek okozta hát- és derékfájdalom

A hátban is jelentkezik fájdalom

olyan súlyos szív-érrendszeri betegségek esetén, mint a szívinfarktus vagy az aortarepedés;

tüdőbetegségekben, mint a tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás, tüdőembólia, tüdődaganat;

a háti régióban reaktiválódó övsömör.

A hátfájdalom azonban ezekben a kórképekben sem a vezető tünet. Szív- és tüdőeredetű betegségek esetén EKG eltérések, fulladás, légszomj, alacsony vérnyomás, laboreltérések és jellegzetes radiológiai kép látható. Az övsömör egy nagyon jellegzetes hólyagképződéssel járó betegség, differenciáldiagnózisa egyszerű.

Dehidratáció is vezethet gerincfájdalomhoz Meglepő lehet, de pusztán a túlzottan kevés folyadékfogyasztás is hozzájárulhat a panaszok kialakulásához. Gerincünk csigolyái között porckorongok találhatóak, melyekben egy zselés, 90 százalékban vízből álló anyag található. Ahhoz, hogy egészségesek maradjanak, folyamatos folyadékpótlásra van szükségük. Ha ezt nem kapják meg, laposabbá, keményebbé válnak, és "párnázási" funkciójukat kevésbé tudják ellátni, ez pedig fájdalmakhoz vezet.

A derék- és hátfájdalom nagyon gyakori és általános tünet. Az esetek döntő többségében reumatológiai kórkép a kiváltó ok. Ha azonban a leggyakrabban előforduló okok közül egyik sem igazolódik, esetleg más betegségre jellegzetes eltéréseket észlelünk, mindenképp javasolt belgyógyászati konzultáció, vizsgálat.

Szerző: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász