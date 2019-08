Mit tehetünk a hőség okozta problémák elkerülése érdekében?

A nagy hőség extrém megterhelést jelent a szervezet számára.

Elsősorban az idős emberek, a gyerekek, a terhes nők, a betegek (pl. szív- és érrendszeri betegségben szenvedők), a szabadban dolgozók veszélyeztetettek, de a nagy hőség az egyébként egészséges emberek és háziállataink szervezetét is megterheli. Többek között szív- és érrendszeri-, valamint reumás panaszokat, migrént és görcsöket okozhat. Melegben általában fáradékonyabbnak, bágyadtabbnak érezzük magunkat, hiszen szervezetünk a hőleadással jelentős munkát végez, ami elsősorban a szívműködést terheli meg.

Hasznos tanácsok

A hőségben sok folyadékot és a verejtékezéssel sok fontos ásványi anyagot is veszítünk. Ennek pótlására nátriumtartalmú ásványvizet, gyümölcslevet vagy hideg gyümölcsteát a legjobb fogyasztani. Kerülje azonban a kávét, a fekete teát, valamint a cukrozott és alkoholos italokat! Ilyenkor ne várja meg, míg szomjas lesz, a megszokottnál több ásványvizet igyon. Mivel a vese-, anyagcsere-, illetve szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek árthat a túl sok folyadék, ők feltétlenül kérjék ki orvosuk tanácsát a napi fogyasztható folyadékmennyiséget illetően! Különösen figyeljünk oda az idősekre és a gyerekekre, hogy ők is megfelelő mennyiségű folyadékot vegyenek magukhoz!

Fogyasszon sok zöldséget és gyümölcsöt, részesítse előnyben a magas víztartalmú leveseket, salátákat, turmixokat. Viszont kerülje a nehéz, zsíros, ételeket!

Az UV sugárzás káros hatásai ellen védekezzen úgy, hogy 11 és 15 óra között nem tartózkodik a napon, valamint használjon napvédő készítményt és viseljen megfelelő, könnyű, világos és szellős ruházatot, napszemüveget és szalmakalapot. Különösen ügyeljen a gyerekekre, érzékeny bőrüket magas faktorszámú naptejjel kenje be! Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne tartózkodjanak túl sokáig a napon, akkor sem, ha kellő védelemmel látta el őket! Az egy évnél fiatalabb csecsemőket soha nem szabad kitenni közvetlen napsugárzásnak! A kisbabának keressen árnyékos helyet, és árnyékban is helyezzen fölé napernyőt, vagy rögzítsen egy esernyőt a babakocsi fölé!

A közlekedéssel is legyünk nagyon óvatosak! Mivel a hőség növeli a reakcióidőt és korlátozza a koncentrálóképességet, fokozódik a balesetveszély. Mindig igyon megfelelő mennyiségű folyadékot, vezetés közben természetesen nagyon óvatosan, odafigyelve a közlekedésre! Hosszú utakon gyakrabban álljunk meg pihenni!

A kisgyerekeket és az állatokat sosem szabad az autóban vagy gépjárműben bezárva hagyni egy percre sem, még akkor sem, ha árnyékban parkol, mivel a gyorsan emelkedő belső hőmérséklet életveszélyes lehet! Az autó belsejében akár 70 oC-ra is nőhet a hőmérséklet, ami pillanatnyi eszméletvesztést, a keringési rendszer összeomlását és halált is okozhat.

Hőségben kerülje a testi aktivitást! Amennyiben nem mond le a mozgásról, a sportolást mindenképpen a kora reggeli vagy az esti órákra időzítse.

A nyugodt alvás érdekében lehetőleg mindig ugyanabban az időpontban feküdjön le, ne fogyasszon későn nehéz ételeket, és délután már ne igyon kávét vagy egyéb koffeintartalmú italt! Ha alvásproblémái nem szűnnek vagy rányomják bélyegüket mindennapjaira, feltétlenül forduljon orvoshoz!

Csak kijelölt helyeken szabad fürdeni! A kijelölt szabadvízi fürdőhelyekről az Országos Környezetegészségügyi Intézet honlapján lehet tájékozódni (az oki.antsz.hu lapon a „FÜRDŐVÍZ” menüpontra kattintva egy térképes kereső is rendelkezésre áll, illetve az EU által kidolgozott minősítési rendszer alapján készült lista is megtalálható). Szabadvizekben fürdeni a kijelölt helyeken is csak a jó úszóknak szabad. Felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe!

Az egészségügyi problémákkal, betegségekkel küzdő emberek feltétlenül kérjenek tanácsot orvosuktól a hőségben felmerülő problémák elkerülése érdekében!

