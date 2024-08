Önmentés vízi vészhelyzetek esetén

A vészhelyzetek elkerülésében vagy azok sikeres kezelésében az alábbi megelőzési tanácsok is segítenek. Soha ne menjen egyedül úszni tengerbe, folyókba, nagyobb tavakba. Mindig legyen a közelben egy társ, akivel szükség esetén segíteni tudnak egymásnak.

Legyen tisztában a korlátaival, egészségi állapotával és erőnlétével! Csak fokozatosan szabad nyílt vizekre merészkedni, a parttól távolabbra úszni. Próbáljon előtte biztonságos úszómedencében nagyobb távolságot megtenni, illetve egy helyben taposni a vízet legalább egy percen keresztül. Ezzel tesztelheti erőnlétét.

Tájékozódjon a vízről: ne ússzon tiltott helyen, vízi járművel által is használt területen, túlságosan sziklás környezetben, ismert örvényveszély vagy veszélyes sodrás esetén. Mérje fel a víz hőfokát, mélységét és mélység-változásait, növényzetét és a potenciálisan veszélyes állatokat.

Tájékozódjon az időjárásról, közelgő vihar, erős szél esetén ne menjen a vízbe! A szél által előidézett vízpermet még akkor is fulladáshoz vezethet, ha a fejünk nem süllyed a víz szintje alá.

Nem szabad alkoholt fogyasztani úszás előtt. (American Red Cross, National Drowning Prevention Alliance)