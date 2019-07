Terhesség meleg időben - Hogyan birkózzon meg vele?

A nyári hőség sokakat megvisel, ám várandósan sokkal melegebbnek tűnik, mint amilyen az valójában. Amennyiben Ön is azon gondolkodik, hogyan birkózhat meg a nyári meleggel a terhesség alatt, cikkünk Önnek szól. Kövesse tippjeinket, segítünk lehűlni!

A várandós kismamák testhőmérséklete egy picit emelkedettebb, mint normálisan, így a külső hőmérséklet emelkedése még jobban terheli az amúgy is igénybe vett szervezetet.

Hűtse a levegőt!

Fontos, hogy fokozottan odafigyeljen a hőségriadókra - ilyenkor tanácsos a lehűtött lakásban maradni.

Ha napközben is használja az árnyékoló rolókat, azzal megelőzheti, hogy a nap ereje túlzottan felfűtse a lakást.

Ruházzon be egy nagyméretű ventillátorba, vagy ha anyagi keretei engedik, mihamarabb szerezzen be egy légkondicionálót. Azonban vigyázzon, nehogy túlzásba vigye ezek használatát. Ha a nagy melegből a túlzottan lehűtött lakásban tartózkodik, könnyen megfázhat. Hagyja bekapcsolva a légkondicionálót, mikor elmegy otthonról, de kapcsolja ki azt, amint hazaér. Így már lehűlt lakásba érkezik, de nem hűti tovább a hőmérsékletet.

Mindezek hiányában, ha úgy érzi, elviselhetetlenül felmelegedett a lakás, menjen olyan helyre, melyet légkondicionálóval hűtenek: nagyobb bevásárlóközpont, mozi, cukrászda stb..

Hűtse magát!

Hideg, nedves borogatás alkalmazása a tarkón, homlokon vagy a fejtetőn szintén segít a testhőmérséklet csökkentésében.

Ha alkalma van rá, vegyen egy langyos fürdőt, ám vigyázzon rá, hogy a víz ne legyen túl hideg! Bár a langyos zuhany ötlete csábító lehet, ám ettől csak méginkább melege lesz, mivel a szervezet hőt kezd el termelni az elveszett hő pótlására.

Ruházat

Hordjon könnyű, szellős, természetes anyagból készült ruházatot, melyben nem izzad, és amiben kisebb a mell alatti és a hasi kiütés kialakulásának kockázata, ami gyakori probléma terhes nőknél.

Viseljen bő, hosszú ujjú felsőt és bőszárú nadrágot, vagy hosszú ruhát, ami távol tartja a nap sugarait a bőrétől. Ne feledje a széles karimájú kalapot sem, ami árnyékolja az arcát és nyakát.

Folyadékpótlás

Figyeljen a megfelelő folyadékbevitelre! Ha túlzottan izzad, válasszon víz helyett tejet vagy sportitalt, ami pótolja az elvesztett elektrolitokat.

Ne feledje, a túlzott vízfogyasztás legalább olyan veszélyes, mint ha túl keveset fogyaszt, hiszen az előbbi akár vízmérgezést is okozhat. Ne várja meg azonban, hogy szomjas legyen, – ez ugyanis már a dehidratáció jele – hanem gondoskodjon a folyamatos folyadékbevitelről!

Utazás alatt

Utazás alatt is figyeljen a hidratálásra, emellett legyen Önnél vízzel teli műanyag palack, melyen spriccoló fej van (egy növények párásítására szolgáló palack tökéletes erre a célra) – ezzel könnyen hűtheti magát útközben is. A bőr kiszáradásának megakadályozásra azonban használjon hidratálókrémet is a vízpára használata után.

Egy kisméretű, elemes kézi ventilátor - mely bármely női táskában elfér - is jó szolgálatot tehet, ha zsúfolt helyen (buszon, vonaton stb.) kell utaznia, és melege van.

A csuklója hideg víz alá tartásával is könnyen, gyorsan lehűtheti magát, és ha csak lehet, tartózkodjon árnyékban!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Lesznyák Judit, csecsemő- és gyermekgyógyász