Hogyan védjük meg gyermekeinket a nap káros sugaraitól?

A csecsemőket semmilyen körülmények között nem szabad napoztatni, és a gyerekek is csak a megfelelő óvintézkedések mellett tartózkodhatnak a napon. Lássuk, mik is ezek!

A kisbabák bőre más felépítésű, mint a felnőtteké, és ezért különleges védelmet igényel.

A gyerekek bőre és annak védelmi rendszere még gyengén fejlett.

Bőrük sokkal vékonyabb és érzékenyebb, mint a felnőtteké.

A bőr melanin nevű barna festékanyaga még nagyon kis mennyiségben termelődik.

A savköpeny és a faggyúmirigyek aktivitása is még igen csekély.

Hirdetés

Atópiás dermatitis A csecsemők és gyermekek leggyakoribb bőrgyógyászati betegsége az atópiás eredetű bőrgyulladás (atopiás dermatitis). Fő tünete a majdnem állandó jelleggel fennálló és alig csillapítható viszketés és száraz bőr. Atópiás dermatitis

A gyerekek szeretnek sok időt a szabadban tölteni! Ezért különösen fontos, hogy kellő figyelmet szenteljen gyermekei bőrének védelmére a napsugarak káros hatásaival szemben.

Az egy évnél fiatalabb csecsemőket sosem szabad kitenni közvetlen napsugárzásnak. A kisbaba számára keressen egy árnyékos helyet, és az árnyékban is helyezzen fölé napernyőt, vagy rögzítsen egy esernyőt a babakocsi fölé.

A ruha a legjobb védelem!

Adjon gyermekére jól szellőző pólót, vagy kisruhát. A szabadon lévő bőrfelületeit pedig kenje be naptejjel. Arra is gondoljon, hogy a ruha is átengedi a napsugarak bizonyos részét, különösen, ha nedves. Integrált napvédelmet biztosító textíliák kaphatók sport-vagy gyermekruházati boltokban.

A melanoma és anyajegy - Hogyan különböztesse meg? A melanoma a festék tartalmú sejtek rosszindulatú burjánzása. A bőrből kiinduló rosszindulatú daganatok 2-3 százalékát alkotja, a leggyakoribb daganatok listáján a nyolcadik helyen áll. Hogyan ismerje fel a

melanomát?

A gyermek viseljen kalapot!

Ez nemcsak a napégéstől védi, hanem azt is megakadályozza, hogy a kicsi napszúrást kapjon. A gyerekek gyakran nem tűrik meg a „fejfedőt”, ezt elkerülheti, ha megengedi nekik, hogy maguk válasszák ki a kis kalapot. Arra azért figyeljen, hogy a kalap karimája elég széles legyen ahhoz, hogy árnyékot vessen a kicsi arcára és nyakára. A csecsemők sapkája a megkötők miatt nem tud leesni a babák fejéről, azonban csak lazán kösse meg a pántokat!

Ne feledje a napszemüveget!

Az intenzív napsugárzás károsíthatja a szemet, ezért viseljenek a gyerekek is napszemüveget. Különben a nap káros sugarainak hatására a szem begyulladhat, ami égő érzéssel jár. A napszemüveg színe és árnyalata nem számít. Viszont mindig optikában vásároljon napszemüveget.

Milyen a jó napszemüveg? A napszemüvegek viselése manapság nagy divat. Vásárláskor azonban ne csak az esztétikai szempontokat vegyük figyelembe, hanem azt is, mennyire szűri meg a napszemüveg a szemünkre is káros UV fényt. Hogyan válasszunk napszemüveget?

Időben kenje be gyermeke bőrét naptejjel!

Legalább fél órával azelőtt, hogy a gyermek kimenne a napra, kenje be a kicsi bőrét magas faktorszámú naptejjel. Azt is vegye figyelembe, milyen sugárzásintenzitás várható. A tengerszint feletti magassággal együtt, és az Egyenlítőhöz közeledve egyre nagyobb a sugárzás mértéke, ennek megfelelően egyre nagyobb faktorszámú naptejet kell használni. A naptejet a gyerekek könnyebben elviselik magukon, mint a sűrűbb napvédő krémeket.

Mi a teendő, ha a gyermek allergiás vagy atópiás dermatitisben szenved?

A napallergia tünetei A napallergia tünetei igen változatosak lehetnek: a csalánkiütésektől, a piros foltokon át akár a pattanásos elváltozásokig. Már rövid fényhatást követően órák vagy egy-két napon belül apró, tűszúrásnyi kiütések jelennek meg leggyakrabban a fénynek kitett részeken, de valódi allergia esetén, az egész testen. A napallergiáról bővebben

Az érzékeny bőrt irritáló szerves anyagokat tartalmazó napvédő termékek mellett kaphatók ásványi (anorganikus) alapú készítmények is. Ezek enyhén finomra őrölt, ásványi pigmenteket tartalmaznak, amelyek a bőrfelszínen fejtik ki hatásukat, és nem jutnak be a bőr mélyebb rétegeibe.

Ha nem tudja eldönteni, melyik termék lenne a legmegfelelőbb, kérdezze meg gyermekorvostól vagy bőrgyógyásztól.

Fürdés után újra kenje be naptejjel a kicsik bőrét!

A naptej egy része vízálló készítmények használata esetén is leoldódik a vízben. Ezért fürdés után a gyermek alaposan törülközzön meg, azután kenje be újra naptejjel a bőrét.

11 és 15 óra között a gyerekek se tatózkodjanak a napon!

A napsugárzás ebben az időszakban a legintenzívebb, és ilyenkor a legnagyobb a sugarak okozta károsodások kialakulásának veszélye.

Tartózkodjanak árnyákban vagy a szobában a gyerekekkel, vagy a délutáni alvást időzítsék erre az időszakra.

Ha a gyerekek kora délután kipihenik magukat, a kellemesen meleg délutáni órákat tovább élvezhetik majd.

Ez is érdekelheti Bőrvédelem piciknek - Milyen fényvédő készítményt válasszunk csecsemőknek, kisgyerekeknek?

A gyerekek is izzadnak, a folyadékot pótolniuk kell!

Ha a gyerekek a strandon vagy a kertben tartózkodnak, sok folyadékot veszítenek. A folyadékpótlásra mindig legyen kéznél elegendő mennyiségű innivaló. Erre a célra a víz, az édesítetlen gyümölcs- vagy valódi teák és a szintén édesítetlen gyümölcslevek a legmegfelelőbbek.

Óvja gyermekét a napégéstől! A gyerekkori napégések növelik a bőrrák kockázatát. Ha úgy látja, hogy a kicsi bőre kipirosodott, vigye el a napról! Ha kellő védelemmel látta is el gyermekét, arra vigyázzon, hogy a gyerekek ne tartózkodjanak túl sokáig a napon!

Az UV sugárzás A nyári napforduló közelében, amikor a legmagasabban van a nap az égen, nagyobb mennyiségű veszélyes sugárzás ér el bennünket. A magas napállás miatt az UV sugárzás ilyenkor a legerősebb, és gyakran a déli órákban az extrém értéket is elérheti. Az UV sugárzás

Forrás: WEBBeteg

Fordító: B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos