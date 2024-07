Védekezés a hőség ellen - Fontos tanácsok

Súlyos esetben a napszúrás és a hőártalom halált is okozhat, ezért komolyan kell venni a tüneteket. Ám itt is könnyebb a megelőzés: a napunk megtervezésével és néhány alapvető szabály követésével a kánikula jelentette veszélyek elkerülhetőek.

Mennyi folyadékra van szükségünk hőségben?

A felnőtt szervezetnek napi 2-3 liter folyadékra van szüksége, de melegben ennél jóval többet igyunk, akkor is, ha szervezetünk nem jelez szomjúságot. A dehidratáció kezdetben csak bágyadtásggal, szédüléssel és fejfájással jár, de súlyos esetben az alapvető létfunkciók működése is gyengül. Kiszáradás esetén a szervezet hőszabályozó képessége is romlik, ezért a meleg elviselésének is fontos eszköze a bőséges folyadékfogyasztás.

Pótolja az izzadással elvesztett sót is, a vízivás sópótlás nélkül veszélyes lehet (vízmérgezés). A legjobb szomjoltók a csapvíz és a szénsavmentes ásványvizek. A teák is ajánlhatók, főleg gyógyfüves, gyümölcsös teák. A legjobb, ha szobahőmérsékletű italt fogyasztunk, mert a jéghideg és a forró italok is megterhelhetik a szervezetet.

Ne feledje: az alkoholos és cukros italok vizet vonnak el a szervezetből, fokozzák a szomjúságot, a koffein vízhajtó hatású! Kerülni kell a kávét, az alkoholos italokat, a cukros, szénsavas üdítőket.

Az idős emberek különösen hajlamosak a kiszáradásra, és ha valaki nem iszik eleget, könnyen felborulhat a folyadékháztartása. Ilyenkor besűrűsödik a vére, s a már amúgy is szűk, meszes erekben könnyen kialakulhat a trombózis. Idősebb korban akkor is muszáj inni, ha nem szomjas az ember, a hőguta megelőzése a fokozott folyadékbevitellel, és az árnyékos helyen tartózkodással biztosítható.

A gyerekekre különösen veszélyes lehet a hőség miatt a kiszáradás, mivel testtömegükhöz képest nagyobb a folyadékveszteségük, mint a felnőtteknél. Mindig legyen a szülőknél víz, rendszeresen itassák a gyerekeket. Az a csecsemő, akit hat hónapos koráig kizárólagosan szoptatnak (és a baba eleget tud szopni), nem szükséges itatni: az anyatej minden táplálék és folyadék szükségletet biztosít.

Kapcsolódó Folyadékigény különböző életkorokban

Hirdetés

Az elfogyasztott étel is számít

A forró napokon szervezetünk energiaszükséglete 15 százalékkal csökken. A kalória- és zsiradékdús ételek fogyasztása fokozza az izzadást, és rossz közérzetet, illetve emésztési problémákat okozhat. Ezért naponta inkább többször együnk és keveset. A napi étrendet pedig lehetőleg kalóriaszegény, könnyen emészthető ételekből állítsuk össze.

Együnk meleg zöldséges leveseket és hideg gyümölcslevest is nyugodtan fogyasszunk, ugyanakkor kerüljük a dehidratáló ételeket, alapanyagokat. Ne használjunk erős, csípős fűszereket, mert ezek fokozzák a verejtékmirigyek működését. A kellemes közérzet eléréséhez hozzátartozhat egy-egy jó minőségű fagylalt vagy jégkrém fogyasztása is.

Fontos feladat a lakás hűtése

Figyeljünk oda, hogy a lakás ne melegedjen túl. Napközben tartsuk az ablakokat csukva, használjunk függönyt vagy egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka vagy hajnalban szellőztessünk.

Csak a szükséges mértékben használjuk az elektromos készülékeket, például a televíziót, mosógépet, sőt még a világítást is.

Ha van légkondicionáló berendezés, ennek működtetése idején tartsuk csukva az ajtót és az ablakot. Amikor a külső hőmérséklet 35-39 fok közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 fok körüli. Szakaszosan üzemeltessük és tartsuk be a fokozatosság elvét: hazaérve folyamatosan csökkentsük a hőmérsékletet, elindulás előtt pedig egyre inkább közelítsük a beállítást a külső hőmérséklethez.

A ventilátorok használata egészen addig hasznos, amíg a belső tér levegője 35 fok alatt van. A ventillátor keveri a benti meleg levegőt, és így a légmozgás vonja el a meleg levegőt a szervezetünktől. 35°C fölött már nincs hűtő hatása. A ventillátort csak rövid ideig használjuk, mivel kiszárítja a szervezetet!

Napszúrás, hőguta... - Halált is okozhat!

Az egyik legkellemetlenebb nyári élményünk a napszúrás lehet, amely a fejet vagy a tarkót ért közvetlen napsugárzás hatására alakul ki, és az agy felmelegedése váltja ki. Ennek következtében ödéma, vizenyő lép fel; tünete lehet fejfájás, szédülés, egyensúlyzavar, hányinger, fényérzékenység. Súlyos esetben a napszúrás halált is okozhat, ezért komolyan kell venni a tüneteket. Ám itt is könnyű a megelőzés: elsősorban a közvetlen sugárzást kell kerülni: tartózkodjunk árnyékban, a tűző napon viseljünk kendőt, sapkát.

A hőség másik következménye lehet a hőguta, amely a szervezet hőmérsékletének emelkedése mellett a hőleadás zavara miatt következik be. Ilyenkor a test nem képes leadni a felesleges hőt, ezért túlmelegszik.

Sárga, narancssárga, piros A meleggel kapcsolatos riasztást háromfokú skálán közli a meteorológiai szolgálat. A legalacsonyabbat (sárgát) abban az esetben adják ki, ha a napi középhőmérséklet megközelíti a 25 Celsius fokot. A narancssárga riasztás akkor lép életbe, ha a napi középhőmérséklet három napon át meghaladja a 25 fokot, vagy egy napon átlépi a 27-et. A legmagasabb (vörös) a riasztás akkor, ha három napon keresztül 27 fok fölött van a napi átlaghőmérséklet.

Délelőtt tizenegy és délután négy óra között mindenki kerülje a tűző napot, ilyenkor a szabadban fürdőzni sem ajánlott. Jóleshet viszont egy-egy hűsítő zuhany, a kisgyermekek számára pedig szórakozásnak sem utolsó egy pancsoló késő délután. Kerüljük a déli időszakban a tömegközlekedést, sorban állást, erőteljes fizikai erőkifejtést (cipekedés, bevásárlás) a tűző napon. Az idősebb emberek számára különösen fontos, hogy ne induljanak el bevásárolni, hosszabb gyalogos sétára a forró időszakban, tegyék ezt korán reggel, vagy késő délután.

Nagy melegben a fizikai munkát végzőknek ilyen hőmérsékleti viszonyok mellett szükséges, hogy a munkáltatók a munkavállalóik számára kötelesek elegendő alkoholmentes, hűtött folyadékot valamint igény szerint, de legalább félóránként védőitalként 14-16°C hőmérsékletű ivóvizet vagy azonos hőmérsékletű alkoholmentes italt, valamint az előírtaknak megfelelő pihenőidőt biztosítani.

A közlekedőknek is a nap okozza a legtöbb problémát: a felforrósodott autókat szellőztessük ki indulás előtt, a gyerekeket pedig még rövid időre sem szabad a parkoló autóban hagyni. Ezen kívül az állatainkra is vigyáznunk kell, hiszen egy nap sütötte álló járműben pillanatok alatt 50 fok fölé mehet a hőmérséklet. tartsunk magunknál folyadékot, a töltőállomások hűtött üzlethelyiségeiben eltöltött 5-10 perc pedig már nagyban segítheti a felfrissülést, használjuk ki a lehetőséget.

A hőkollapszus Magyarországon a forró nyári napok megszaporodása miatt egyre több a hőártalommal kapcsolatos esetek száma, amelyek közül a leggyakoribb - gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek esetében is - a nagy meleg miatt bekövetkező ájulás. Mit tegyünk az ájult emberrel?

Javaslatok a túlhevült szervezet hűtéséhez

Az egészséges felnőtt szervezete a rövid ideig tartó magas hőmérsékletet különböző mechanizmusokon keresztül képes szabályozni, a hosszú ideig tartó hőterheléshez azonban egyre nehezebben alkalmazkodik. Fontos, hogy úgy tervezzük meg a napunkat, hogy minél rövidebb ideig tartózkodjunk melegben, és iktassunk be olyan alkalmakat, amikor szervezetünk maghőmérséklete visszahűlhet a normális tartományba.

Azt javasolják, hogy langyos, vagy hideg vízzel zuhanyozzanak naponta akár többször is.

Érdemes naponta pár órát légkondicionált helyiségben tölteni.

Otthonában hideg vizes borogatással vagy langyos lábfürdővel is hűtheti szervezetét.

Ebből a szempontból is fontos a (nem túl hideg) folyadékfogyasztás.

Érdemes akár a meleg órákban vagy fizikai aktivitást követően mérni a testhőmérsékletünket is. Ha a testhőmérséklet 38 fok fölé emelkedik, az már káros az egészségre. 39 fok felett hőguta, 40 fok felett életveszélyes állapot!

Sok háznál található hordozható medence, elsősorban gyerekek számára. Ezeknél arra figyeljünk, hogy a tűző napon a medence használata sem ajánlott, illetve rövid időre se hagyjuk felügyelet nélkül a kisgyerekeket: sajnos 20-30 centis vízben is gyakran következik be fulladás.

Tanácsok betegséggel élőknek kánikula idejére

Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten! Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra.

Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, vagy többféle gyógyszert szed. Cukorbetegeknél időnként szükség lehet az inzulin vagy a gyógyszer adagjának módosítására, hogy elkerüljék a hipoglikémiát. Magas vérnyomásban a vérnyomáscsökkentők nagy melegben túlzott vérnyomáscsökkenést okozhatnak, orvosi konzultáció nélkül azonban soha ne módosítsa gyógyszeradagját!

Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal forduljon orvoshoz!

Bővebben A kánikula veszélyei - Egészségesekre és betegekre

(WEBBeteg összeállítás - Freepress, ÁNTSZ)