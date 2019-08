Autóvezetés hőségben - Hogy kerülheti el a bajt?

Hőségben vezetni nemcsak kellemetlen, de veszélyes is lehet. Adunk néhány tippet a forró napokon való autóvezetéshez.

Hőstressz

A hőségben való autóvezetés alapvetően is stresszt okozhat: a hőségben szív gyorsabban ver, az izzadás és az idegesség pedig fokozódik, emiatt rendszerint a sofőrök agresszívebbek lesznek. Mindez maga után vonja, hogy egyre fokozódik a balesetveszély. Egyes szakértők szerint egy túlmelegedett autó vezetésével hasonló kockázatot vállalunk, mintha ittasan ülnénk a volán mögé, ezért érdemes körültekintőbbnek lennünk, ha egy forró nyári napon ülünk volán mögé.

Balesetveszély

A hőség növelheti a balesetek számát, ugyanis hatására csökken a koncentrálóképesség és nő a reakcióidő. Felmérések szerint közepes mértékű hőterhelés mellett (27 oC) a balesetek száma átlagosan 6%-kal nő. Ha 32 oC van, akkor ez az emelkedés 13%-os, 37 oC mellett pedig 33%. Mindez elsősorban a klímaberendezéssel fel nem szerelt járművekre igaz, és azokra, amik el vannak ugyan látva ilyen eszközzel, de nem használják őket.

Életveszély

A kisgyerekeket és az állatokat sosem szabad az autóban vagy gépjárműben bezárva hagyni, mivel a gyorsan emelkedő belső hőmérséklet életveszélyes lehet! Ha az autót közvetlen napsugárzás éri, a belső tér percenként 1 oC-ot emelkedhet, így 30 oC-ról az autó belsejében akár 70 oC-ra is nőhet a hőmérséklet. Ha árnyékban parkol, akkor se hagyja a járműben se a kisgyerekeket, se az állatokat egy percre sem, mert az autóban a hőmérséklet árnyékban is jelentősen nő. Az ilyen meleg pillanatnyi eszméletvesztést, a keringési rendszer összeomlását és halált is okozhat.

Parkolás

Ha nem akar egy felforrósodott autóba visszaülni, lehetőleg árnyékban parkoljon, de jusson eszébe, hogy az árnyék a Nap járásával együtt vándorol. Az autótól távol töltött időtől függően úgy válassza meg a parkolóhelyet, hogy amikor visszaérkezik, az autó árnyékban legyen.

Hővédelem

Nem létezik teljes körű, hatékony védelem a leállított autó felmelegedésével szemben. Vannak, azonban olyan, speciális anyagból készült autófóliák, melyeket az ablakra lehet rögzíteni, és legalább valamelyest csökkentik a túlmelegedést.

Szellőztetés

Ha az autó elviselhetetlenül felmelegedett, várjon egy kicsit az indulással. Nyisson ki minden ajtót, hogy a megrekedt hőség távozhasson!

Huzat

A nyitott ablakokkal való vezetés a legkedveltebb módszere a hőkiegyenlítésnek. Ez azonban a hosszú időn át való vezetés mellett nem tanácsos. Egyrészt azért, mert nyitott ablakok mellett erősebb a zajterhelés, ami fokozza a stresszt, másrészt a huzat fülgyulladást vagy megfázást is okozhat.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben a hőségben? Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet a kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a csecsemők és a kisgyermekek, a 65 évnél idősebbek, a fogyatékosok, és a szívbetegségekben és magas vérnyomásban szenvedők.

Tartson pihenőt!

Mivel a hőség és a stressz megterheli a szervezet, tartson elég pihenőt, különösen, ha nagy utat tesz meg a volán mögött. Egy pár nyújtó- vagy hajlító gyakorlat segíthet javítani a közérzetet, és nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszon az út során.

Tankolás

Rekkenő hőségben ne töltse tele a tankot, mivel magas hőmérsékleten az üzemanyag térfogata megnő, ezért szivároghat, és fennáll a veszélye annak, hogy akár be is gyulladhat. Támpontot adhat, ha tudja, hogy egy 50 literes tank esetében kb. egy liternyi üzemanyagnak való helyet kell szabadon hagyni, tankolásnál ennek megfelelően kevesebbet töltsön a tartályba.

Igyon megfelelő mennyiségű folyadékot!

A folyadék a hőségben nem csak jól esik, de nélkülözhetetlen is. Ám bármennyire is csábító, jéghideg italt ne fogyasszon, mert amellett hogy megfájdulhat a torka, a nagy hőségben fogyasztott jéghideg innivaló fokozott izzadást okoz, ezzel együtt még több folyadékvesztést. Kerülje a kávét és tealevélből készült teát, a legjobb választás a gyümölcstea, a cukrozatlan gyümölcslé és az ásványvíz.

Tudnunk kell! Gyermekek újraélesztése Bármikor találkozhatunk olyan esetekkel, amikor újraélesztés válhat szükségessé: lehet játszótéri- vagy közúti baleset, vízbefúlás, háztartási baleset, áramütés, félrenyelés. Ha ilyen helyzettel találkozunk, nem szabad megijednünk, pánikba esnünk.A legfontosabb a nyugalom, mert így kevesebb az esély a tévedésre és nagyobb eséllyel tudunk hatékonyan segíteni a rászoruló gyermeknek. Gondoljunk arra, hogy bármit tenni jobb, mintha semmit sem tennénk. Elsőként gyorsan, de körültekintően mérjük fel a baleset helyszínét és biztosítsuk a gyermek és a saját magunk biztonságát. Ha áramütés történt, akkor áramtalanítsunk, ha utcai baleset, akkor biztosítsuk a helyszínt, tegyük ki gyorsan az elakadást jelző táblát stb. Ha van valaki a helyszínen, kérjük a segítségét, ő hívja a mentőket, mi pedig kezdjük el az újraélesztést. Ha egyedül vagyunk, akkor kezdjük meg az újraélesztést, és egy perc után hívjunk segítséget.

Gyermekek újraélesztése

