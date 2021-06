A hirtelen érkezett meleg veszélyei

Mindenkit megviselhet a hirtelen jött meleg. Milyen panaszok jelentkezhetnek? Hogyan csökkenthetjük a meleg hirtelen érkezése jelentette kockázatot?

Különösen a nők, az idősek, a várandósok, a gyengébb immunrendszerűek, illetve a valamilyen betegségben szenvedők viselik nehezen az időjárás hirtelen változásait, de ezek a gyerekekre és az állatokra, illetve az egyébként egészséges emberekre is hatással lehetnek.

Az első nyári hőséghullám terheli meg legsúlyosabban a szervezetet, és ilyenkor növekszik a legnagyobb mértékben a hőségre visszavezethető halálozás veszélye is.

A hőmérséklet emelkedésével szervezetünk terhelése is nő, a hirtelen változásokhoz pedig különösen nehéz alkalmazkodni. A szervezet hőszabályozó képességét befolyásolja az életkor, az egészségi állapot, a fizikai erőnlét, a testsúly, a táplálkozás és a gyógyszerszedés is. Kutatások bizonyítják, hogy nő a koraszülés kockázata is, ezért a várandós nők számára különösen fontos, hogy védekezzenek a forróság ellen. A szív- és érrendszeri-, vese-, máj- és cukorbetegeknek is különösen oda kell figyelniük magukra!

Milyen panaszok jelentkezhetnek?

Szívpanaszok és általános rosszullét jelentkezhet. Ha panaszai vannak, forduljon orvoshoz! Szívinfarktusgyanú esetén azonnal hívjon mentőt!

Továbbá előfordulhatnak reumás panaszok, migrén és görcsök, alvászavarok, fáradékonyság, levertség, szédülés, izomgörcs, zavartság, a koncentrálóképesség csökkenése stb.

Ahogy a szívpanaszokat, úgy ez utóbbi tüneteket sem csak az időjárás változásai okozhatják, ezért enyhébb panasz esetén is mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, hogy fény derüljön az okokra. Az enyhe tünetek, levertség hátterében is meghúzódhat súlyos betegség, igaz ez az emberekre és az állatokra egyaránt, ezért ne késlekedjen, forduljon orvoshoz, illetve kedvencét vigye állatorvoshoz!

Hogyan csökkenthetjük a meleg hirtelen érkezése jelentette kockázatot?

A dél körüli órákban ne tartózkodjunk a szabadban!

Viseljünk világos és szellős ruházatot, napszemüveget, kalapot!

A szabadban való tartózkodáskor használjunk fényvédő készítményt!

A lakásban használjunk védőrácsos ventilátort!

Szellőztessünk rendszeresen, főleg a hűvösebb órákban!

Tartózkodjunk a megerőltető fizikai aktivitástól! Ha sportolunk, azt a hűvösebb reggeli vagy esti órákra időzítsük!

Ügyeljünk a rendszeres folyadékpótlásra! A legmegfelelőbbek erre a célra az ásványvizek, a zöldség- és gyümölcslevek, a levesek. Amennyiben paradicsommal szembeni allergia nem áll fenn, akkor a paradicsomlé például nagyon jó választás. Valamint, ha nincs tejallergiája vagy laktózintoleranciája, akkor aludttejet, kefirt és joghurtot is fogyaszthat. A szervezettől vizet elvonó alkoholos, cukros, koffeines italok, illetve a szénsavas italok, valamint a sós ételek fogyasztása kerülendő! A szívelégtelenségben szenvedők és a vesebetegek a folyadékfogyasztással kapcsolatban kérjék ki orvosuk véleményét!

A közlekedéssel is legyünk óvatosak! A koncentrálóképesség csökkenése miatt a reakcióidő növekedése következtében fokozódik a balesetveszély.

Ne sétáltassunk a hőségben kisbabát! A csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessük!

A kutyasétáltatást a hajnali és a késő esti órákra időzítsük! Adjunk kedvencünkre hűsítő kendőt! Biztosítsunk számára árnyékos helyet és mindig hozzáférhető friss ivóvizet!

Sose hagyjunk gyermeket, kutyát vagy más állatot, se bármilyen élőlényt parkoló autóban!

