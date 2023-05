Milyen szembetegségeket okozhat az UV-sugárzás?

Az erős UV-sugárzás veszélyezteti a szemeinket is. Megfelelő védelmükről gondoskodnunk kell. Lássuk, miért is viseljünk napszemüveget!

Miért kell védeni szemünket az UV-sugárzástól? Mi történhet, ha nem védjük?

Az élet során összeadódnak az UV-sugárzás káros hatásai, aminek következménye idővel a színlátás vagy az éjszakai látás gyengülésének formájában is jelentkezhet.

A gyakori és erős napsugárzás maradandó károsodásokat okozhat az ideghártyán (retinán), valamint a szemlencsében, ami a látás képességének romlásához vezethet.

Ha a szemet rendszeresen éri sugárzás, akkor olyan szemfelszíni elváltozások is kialakulhatnak, amilyen például a kúszóhártya.

A malignus melanoma legtöbbször a bőrön jelenik meg, ám a testünk más részein előforduló festéksejtekből is kialakulhat, például a szemben, központi idegrendszerben, nyálkahártyákon. A daganat kialakulásához vezető génmutációk keletkezésében fontos szerepet játszik a napfény ultraibolya (UV) sugárzása, valamint az egyén fokozott genetikai érzékenysége is.

Azokon a helyeken, ahol visszaverődik az UV-sugárzás (például víz mellett), hóvakság alakulhat ki, ami általában 1-2 nap alatt magától gyógyul, viszont igen fájdalmas!

A tűző napon való olvasás közben a könyvek és az újságok fehér lapjai a fényt erősen visszaverik, és ezáltal veszélyeztetik a szemet. Jelentős károkat okoz szemének az, aki órákig védelem nélkül tartózkodik a napon és olvas. A károsodás első jelei igen fájdalmasak, és sokszor csak évekkel később jelentkeznek. Nemcsak a bőr éghet le, hanem a szem szaruhártyája is, és azt követően már kettő-négy órával gyulladásos reakció zajlik le, ami különösen fájdalmas lehet.

Az ózonréteg elvékonyodása miatt még fontosabb odafigyelni szemünk védelmére is bőrünk védelme mellett. Normál esetben az ózonréteg megakadályozná, hogy a káros UV-sugarak a szemünkbe jussanak. Az ózonréteg azonban a környezetet ért fokozott terhelés hatására egyre vékonyodik, emiatt a rövidhullámú UV-sugarak szinte akadály nélkül juthatnak szemünkbe. Ennek következményei kötőhártya-gyulladás, szaruhártya- és ideghártya-sérülések lehetnek. A lencsehomály vagy szürke hályog kialakulása is összefügg az UV-sugárzással.

A legveszélyeztetettebbek

A napszemüveg viselése mindenkinek ajánlott kortól, nemtől és egészségi állapottól függetlenül, de különösen fontos csecsemők, kisgyermekek, valamint olyan betegek esetében, akiknek szürke hályoguk vagy sárgafoltsorvadásuk (makula degeneratio) van, továbbá szemműtét után.

Bizonyos gyógyszerek (pl.: fogamzásgátlók, vízhajtók, néhány antibiotikum és nyugtató) fokozzák a napfény hatására kialakuló szem- vagy látáskárosodás veszélyét, ezért ezen készítmények szedése esetén rendkívül fontos a napszemüveg viselése.

Mi a helyzet akkor, ha valaki rossz látása miatt szemüveget vagy kontaktlencsét visel?

A hagyományos szemüveg a megfelelő napszemüveget nem helyettesíti. Számukra dioptriás napszemüveg viselése ajánlott.

A kontaktlencsét viselőknek is szükségük van napszemüvegre, akkor is, ha UV-védelemmel ellátott lencséjük van. A kontaktlencsék ugyanis a szaruhártyának csak kis részét fedik le. Így a fennmaradó terület védtelen az UV-sugárzással szemben, aminek következtében gyulladások vagy hóvakság alakulhat ki.

Szemei védelme érdekében viseljen megfelelő napszemüveget!

Az ideális napszemüvegnek UV-szűrővel kell rendelkeznie, és az is fontos, hogy az oldalról beeső fénysugarakat is megszűrje. Viseljen szalmakalapot is a még biztosabb védelem érdekében!

Ha süt a nap, a legtöbben felveszik a napszemüveget, de ha az eget felhők árnyékolják, sokan már nem tartják fontosnak viselését. Pedig nem csupán a közvetlen napsugárzás jelent veszélyt. A káros sugarak egy része ugyanis felhősödés mellett is lejut a földfelszínig. Tehát felhős ég mellett is ajánlott napszemüveget viselni.

Forrás: WEBBeteg összeállítás