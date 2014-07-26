Tartós karcsúság: a legjobb tanácsok

Nem koplalni kell, hanem tudatosan táplálkozni hosszú távon: a sikeres fogyás a fejben dől el. Első lépésként kérdezze meg magától, miért akar lefogyni! Táplálkozási tippek.

Testtömeg-indexe 30 fölött van? Egészségügyi problémái vannak? Ha igen, akkor a fogyással jó úton jár, de legyen óvatos: a fogyási vágy könnyen elfajulhat.

Ne hagyja magát lebeszélni! A hízásra való hajlam ugyanolyan veszélyes, mint maga az elhízás. Az, hogy mit és mennyit eszik, csak Önön múlik. A sikeres fogyás fejben dől el: figyelje, vizsgálja meg étkezési szokásait, rossz beidegződéseit motivációján keresztül. A legfontosabb az akaraterő.

Vezessen étkezési naplót, így képet kap, melyik ételt mikor és miért ette. Ez segít, ha új stratégiát kell kidolgozni. Ne állítsa túl magasra a mércét: 5-10 százalékos fogyás 3-6 hónap alatt, – havi kb. 2 kg – reális és teljesen elfogadható.

Táplálkozzon tudatosan: koncentráljon az ízekre és mindig szakítson időt az evésre. Tartózkodjon az energiadús ételektől, csakúgy, mint a magas cukor-, illetve zsírtartalmúaktól. Fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás, de ehhez nem muszáj a kalóriákat számolni. Szépen nyugodtan, lehetőleg ne kapkodva, és ne egy alkalommal a nap legvégén étkezzen!

Ne tagadjon meg magától semmit! Ha valamit tilos enni, nehéz kibírni, hogy ne fogyasszunk belőle, ehelyett engedélyezzen magának minden héten bizonyos mennyiségű csokoládét vagy süteményt, de persze ne vigye túlzásba.

Ne hagyjon ki főétkezést! De főétkezések között ne nassoljon! Aki az ellenkezőjét teszi, az sosem tudja meg, milyen a jóllakottság érzése.

Édességet csak desszertként, a (rendszeres időközönkénti) étkezések végén egyen, ne az azok közötti "üresjáratokban"! Aki édességet eszik, amikor éhes, csak a farkasétvágyát növeli. Ne hagyjon szanaszét a lakásban nyalánkságokat, sőt lehetőleg ne is halmozzon fel ilyen "készleteket": ha nincs egyáltalán finomság, könnyebb ellenállni.

Ha hirtelen elfogja a torkosság, ha valami édességet kíván nagyon, várjon öt percet: az érzés leggyakrabban olyan gyorsan távozik, amilyen hirtelen érkezett.

Cukros gyümölcslevek, üdítők, limonádé és különösen hizlaló alkoholtartalmú italok helyett igyon vizet, ásvány- vagy forrásvizet, édesítőszer nélküli teát. Ha mindennap lemond egy pohár kóláról, megspórol 100 kilokalóriát – és évente 5 kiló pluszt.

Bevásárlás előtt írjon listát és ragaszkodjon, tartsa is magát hozzá! Soha ne menjen éhesen a boltba! Haladjon lépésről lépésre: régi szokásait fokozatosan cserélje az újakra!

Csempéssze mindennapjaiba a mozgást: hagyja a liftet és a mozgólépcsőt, intézze ügyeit autó helyett biciklivel vagy gyalog. A siker kulcsa a rendszeres mozgás, sport. Először a kalóriák égnek, majd mivel az izmok fejlődnek, a testnek több energiára van szüksége, így javul az energiamérleg.

Minden siker után jutalmazza magát, dolgozzon ki egy személyes jutalmazási rendszert, természetesen ne étellel! A nehéz pillanatokban gondolja át, mely alkalmak, dolgok akadályozták Önt abban, hogy jól csinálja.

Keressen magának küzdőtársat: egy barát, barátnő, kolléga vagy akár egy profi, aki éppen annyira elszánt, mint Ön, jól jöhet a nehéz pillanatokban, hullámvölgyekben.

Nem kell reggel, délben és este a mérlegre ugrani, de lehetőleg egyszer egy nap vagy egy héten azért mérje le testsúlyát, folyamatosan legyen tisztában értékeivel.

Gyakorlatilag szinte mindenkinek hullámvölgyekkel tarkítva sikerül az életmódváltás. Ha nem sikerül, ne adja fel! Nagy levegő, elszántság és fusson neki újra meg újra. Egyre könnyebb lesz.

Szerző: WEBBeteg

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, táplálkozási tanácsadó