Vegetáriánus gyerekek: helyes vagy helytelen?

A vegetáriánus táplálkozásnak a fogyasztott és tiltott ételek alapján három formáját különíthetjük el: a lacto-vegetarianizmust, az ovo-lacto-vegetarianizmust és a vegán étrendet. Manapság egyre népszerűbbek ezek a táplálkozási irányzatok, de vajon a gyerekeknek is jót tesz az ilyen étrend, vagy épp ellenkezőleg?

A lacto-vegetáriánusok a növényi élelmiszerek mellett tejet és tejtermékeket is fogyasztanak. Az ovo-lakto-vegetáriánusok étrendjébe mindezek mellett a tojás is beletartozik. A vegánok kizárólag növényi eredetű élelmiszereket esznek.

A gyerekekből ne faragjunk vegetáriánust!

A hús- és halételekről való lemondás minden harmadik vegetáriánusnál komoly vashiány kialakulásához vezet. A gyerekek egyoldalú táplálkozásának nagyon gyakran vashiány a következménye. Különösen csecsemőknél és kisgyerekeknél rejt komoly veszélyeket a vegetáriánus táplálkozás, mivel nem csak vérszegénységhez vezethet, hanem befolyásolja viselkedésüket és pszichomotorikus fejlődésüket is.

A vegetarianizmus és a vashiány csecsemőknél

A vashiány a nyugati világ leggyakoribb csecsemő-és kisgyermekeknél előforduló hiánybetegségeinek egyike. Egy 2001-es Európa 11 régiójában végzett felmérés szerint az egyéves gyerekek között a vashiány előfordulása 7,2 százalék, a vashiányos vérszegénységé pedig 2,3 százalék. A csecsemő- és kisgyermekkori vashiány elkerülése érdekében a kizárólag anyatejjel táplált csecsemőknek legkésőbb hat hónapos koruktól vasban gazdag kiegészítő bébiételt kell adni, vagy arra kell átállni, az anyatej ugyanis kevés vasat tartalmaz. Hat hónapos korig a csecsemők szervezete elegendő vasat tárol a napi igényük ellátására. Ezek a tartalékok az újszülöttek szervezetében a magzati fejlődés során halmozódnak fel, ezért a kismamáknak terhesség alatt különösen nagy figyelmet kell fordítaniuk az elegendő mennyiségű vas fogyasztására.

Vashiány serdülőkorban

A testtömeg gyors gyarapodása serdülőkorban is sok vasat igényel. A látens vashiány és az anémia ezért gyakran fordul elő pubertás korú gyerekeknél. Lányoknál a menstruáció miatt még fokozottabb a vasigény. A vasban gazdag növényi élelmiszerek fogyasztása ajánlott, amilyenek a teljes kiőrlésű gabonatermékek, és az olyan zöldségek, mint például a spenót, a borsó, az édeskömény, a mangold, illetve a hüvelyesek, köles, rozs, leveles konyhakerti növények, bab, lencse. A vas felszívódását a szervezetben segíti a C-vitamin, ezért fogyasszon sok C-vitaminban gazdag élelmiszert is!

Nem elég a fehérje sem

Ha az anya vegán táplálkozást folytat, akkor az anyatejben nem lesz elég energia, laktóz, zsír és fehérje, ami a kizárólag anyatejjel táplált csecsemő növekedésének visszamaradásához és a fertőzésveszély fokozódásához vezet. A babának tehéntejalapú tápszer helyett szójabab alapú tápszert csak alapos indokkal, orvosi javaslatra és kivételes esetben szabad adni. A tehéntej alapú élelmiszereket nem lehet mással helyettesíteni egy egészséges csecsemő teljes értékű étrendjében.

A szójaitalok és más vegetáriánus „tejek”, mint a mandulatej, a búzatej, a rizstej stb. nem felelnek meg a csecsemők speciális tápanyagigényének. Az energia-, fehérje- és tápanyaghiány következménye a fejlődés visszamaradása lehet. A hagyományos, iparilag előállított anyatejpótló készítmények az anya táplálkozásától függetlenül az első hónapokban elegendő tápanyaggal látják el a csecsemő szervezetét.

Ha a nagyobb gyerekek vegán táplálkozást folytatnak, szintén nagyon fontos, hogy odafigyeljen a megfelelő fehérjehozzáférésre. A növényi fehérjék általában csekélyebb koncentrációban tartalmazzák a nélkülözhetetlen aminosavakat, mint az állati fehérjék. A változatosabb ovo-lakto-vegetáriánus táplálkozás, amely megenged állati eredetű táplálékfogyasztást is (pl. tej, tojás, hüvelyesek, gabonafélék, burgonya kombinációja), nagyobb biológiai értéket képvisel, azaz sokkal értékesebb táplálékforrásokhoz juthat hozzá a szervezet.

A B12-vitamin hiányához is vezethet!

A vas és a fehérje mellett a B12-vitamin is sarkalatos pontja a vegán étrend kérdésének. Nagy mennyiségben majdnem kizárólag állati eredetű élelmiszerekben fordul elő, például húsban, tejben, minimális mennyiségben a savanyú káposztában és az algákban is megtalálható, ami azonban a szervezet igényét nem fedezi. A vegán anyák kizárólag anyatejjel táplált csecsemőit és kisgyerekeit súlyos, irreverzibilis neurológiás-, valamint vérképzési zavarok kialakulása és a testi fejlődés visszamaradása fenyegeti. A csak három évig vegán étrenden élő anyák gyermekein is már 4-6 hónapos korban megmutatkoznak a B12-vitamin hiány tünetei. Ez is alátámasztja a B12-vitaminigény fedezésének fontosságát a terhesség és a szoptatás időszakában. Vegán táplálkozás mellett a B12-vitaminigény fedezése kizárólag táplálékkiegészítők szedésével lehetséges.

Jódhiánnyal is fenyeget!

A vegánokat jobban fenyegeti a jódhiány is, mint a vegyes táplálkozásúakat. A vegán nők kizárólag anyatejjel táplált gyermekeinél előfordulhat jódhiány és pajzsmirigy-alulműködés (hypothyreoidizmus). Súlyos jódhiányban fennáll a kreténizmus kialakulásának veszélye, ami egy többek között intelligenciazavarokkal, beszédfejlődési nehézségekkel járó kórkép. Függetlenül a táplálkozási szokásoktól a várandós és szoptató anyukáknak napi 100(-150) µg (mikrogramm) jód szedésére van szükségük tabletta formájában.

