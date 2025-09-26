Az üdítőitalok ártalmai

Az üdítőitalokat – legyen szó szénsavas kólákról, gyümölcslevekről, energiaitalokról, jeges teákról, vagy „light”, ízesített vizekről – mára már széles körben fogyasztja szinte mindenki, hiszen gyorsan elérhetőek és ízletesek. Azonban egyre több kutatás és egészségügyi ajánlás figyelmeztet arra, hogy az üdítők rendszeres fogyasztása veszélyeket rejthet magában az egészségünkre nézve.

Sok cukor, rejtett kalóriák

A legtöbb üdítőital egyik fő összetevője a cukor, amelyet gyakran „magas fruktóztartalmú kukoricaszirup” formájában adnak a termékhez. A folyékony formában bevitt cukor különösen veszélyes, mivel gyorsan megemeli a vércukorszintet, de az agy nem érzi a jóllakottságot, mint szilárd étel fogyasztása esetén. Emiatt a szervezet továbbra is éhséget jelez, így a cukros italok fogyasztása extra, felesleges kalóriát jelent, ami hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz és az elhízáshoz, valamint a cukorbetegség kialakulásához.

Cukor helyett mesterséges édesítőszerek

A cukormentes változatok jobb alternatívát jelenthetnek, hiszen kevesebb kalóriát tartalmaznak, ezért egyre többféle termék kapható „Zero” vagy „light” felirattal. A mesterséges édesítőszerek kalóriaszegények (aszpartám) vagy kalóriamentesek (szukralóz, aceszulfám-K), így nem okoznak hirtelen vércukorszint-emelkedést. Az élelmiszeripari hatóságok biztonságosnak ítélték az édesítőszerek fogyasztását a megengedhető napi beviteli mennyiségen belül fogyasztva. (Ez az érték az átlagos fogyasztási szokásoknál jóval magasabban van.)

A savak hatásai

Számos üdítőital tartalmaz szénsavat, foszforsavat, citromsavat vagy más savakat ízkialakítás, élvezetiérték-növelés és tartósítás céljából, amelyek hatással lehetnek szervezetünkre. A szénsavas üdítőkben található savak károsíthatják a fogainkat, gyengítik a fogak védőrétegét, a fogzománcot, és fogszuvasodást, fogérzékenységet okozhatnak. Egyes kutatások összefüggést találtak a kóla fogyasztása és a csontsűrűség csökkenése között. A foszforsav túlzott mértékű bevitele felboríthatja a kalcium-anyagcserét: a foszforsav akadályozza a kalcium felszívódását a csontokba, és fokozza a kalcium kiválasztását a szervezetből. A kalcium a csontok építőköve, hiánya esetén gyengébbekké, törékenyebbé válnak a csontok, különösen gyermekkorban, amikor még a csonttömeg fejlődő szakaszban van. A foszforsav emellett károsíthatja a veséket is, ugyanis nagy mennyiségben választódik ki a vizeletben, ezáltal vesekövet és egyéb veseproblémákat is okozhat.

Mesterséges adalékanyagok

Az üdítőitalokhoz a gyártók többféle egyéb adalékanyagot adnak, például színezékeket (karamell, tartrazin, azorubin, allura vörös, indigókármin), ízfokozókat, aromákat, tartósítószereket (nátrium-benzoát, kálium-szorbát), amelyek célja a szín, az íz és az eltarthatóság biztosítása. Ezek többsége kis mennyiségben biztonságos, de kombinált hatásaikról még kevés kutatási eredmény áll rendelkezésre.

Az energiaitalok kockázatosak

Az energiaitalok az üdítők egy speciális csoportját képezik, és nem összekeverendőek a sport- és elektrolititalokkal. Míg előbbiek élénkítőszereket, nagy mennyiségű koffeint és egyéb stimulánsokat (pl. taurin, guarana) tartalmaznak, addig az utóbbiak vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket. Az energiaitalok magas koffeintartalma szapora szívverést, és akár szívritmuszavarokat is okozhatnak. Serdülők számára is komoly kockázatot jelenthet az energiaitalok fogyasztása, mivel szervezetük érzékenyebben reagálhat a nagy mennyiségű koffeinre. Az energiaitalok fogyasztása hirtelen vércukorszint-emelkedést és -esést eredményez, ami fáradtsághoz, ingerlékenységhez, szorongáshoz, magas vérnyomáshoz és álmatlansághoz vezethet. Ahelyett, hogy a koffeintartalmú üdítőitalokkal oltanánk a szomjúságunkat, épp ellenkező hatást érünk el: a koffein vízhajtó hatása miatt dehidratálttá, vízhiányossá válik a szervezetünk, ami miatt még több folyadékot kíván.

Mit válasszunk helyettük?

Az üdítőitalok fogyasztásának csökkentése vagy elhagyása nagy lépés az egészségesebb életmód felé. Kezdhetjük apró lépésekkel is, tudatosan csökkentsük a napi bevitt mennyiséget, cseréljünk ki egy-egy pohárnyi üdítőt vízre, és fokozatosan szoktassuk le magunkat a cukros, savas ízekről. Energiaital helyett fogyasszunk kávét, cukrozatlan zöld teát. A cukrozott gyümölcslevek helyett a hígított 100%-os gyümölcslé is jobb választás, mert bár tartalmaz természetesen jelen lévő cukrokat, mértékkel fogyasztva nem jelent problémát. Fontos a szülői odafigyelés és példamutatás is, beszéljünk gyermekünkkel az üdítőitalok ártalmairól és már kicsi kortól kezdve a víz legyen az elsődleges szomjoltó a cukros gyümölcslevek helyett.

A víz a legjobb és legegészségesebb folyadék, amit szomjoltásra érdemes fogyasztani. Kalóriamentes, hidratálja a szervezetet, és létfontosságú testünk minden egyes funkciójában. Ha ízesebb italra vágyunk, ízesítsük citrommal, lime-mal, mentával, gyümölcsdarabokkal vagy uborkával.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember