Táplálkozás és termékenység - Milyen ételekkel támogatható a fogantatás?

Sem az nem kedvez a termékenységnek, ha egy nő túl sovány, sem az, ha túlsúlyos, elhízott, vagyis a kettő közötti, normál állapot elérése lenne a cél. Ha csak a mérleget figyeljük, az sem vezet jóra, hiszen nemcsak maga a testtömeg, de a testzsírszázalék is befolyásolhatja a termékenységet. Ez pedig, alkati és egyéb tényezők mellett a táplálkozástól is függ. A másik oldalt vizsgálva az is gyakori probléma lehet, hogy ha egy túlsúlyos, elhízott nő vágyik az anyaságra, de a teste, mintegy a további súlygyarapodástól is megőrizve őt, „megakadályozza” a fogamzást. A jó hír az, hogy életmódváltással és egészséges mértékű fogyással az esetek nagy részében a termékenység is visszanyerhető. Schmidt Judit, a Versys Clinics dietetikusa