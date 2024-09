Tények és tévhitek a kecsketejről

Igen keveset fogyasztunk a kecsketejből, pedig tejfehérje-tartalmának biológiai értéke a legmagasabb, ha a fehér nedűket vesszük górcső alá. Eltérő beltartalmi értékei mellett ízvilágában is más, mint a többi tej, ráadásul karakteresebb aromájú. Folytatjuk tejes sorozatunkat.

Előző két cikkünkben a tehéntejjel foglalkoztunk, most a kecsketej van soron. Szőke Andrea dietetikussal beszéltük át, ki mikor milyen mennyiségben ihatja ezt az értékes italt.

A kék zónában élők egészségesebbek, mert kecsketejet isznak!

E zóna közé tartozik pl. Szardínia: az itt élő emberek rendszeresen fogyasztanak kecsketejet és ebből készült tejtermékeket, így az étrendjük nagyon gazdag fehérjében és természetesen kalciumban. Szőke Andrea dietetikustól megtudtuk azt is: Ázsiában és Afrikában elterjedtebb a kecsketej fogyasztása, mint Európában, de az öreg kontinensen belül Görögországban és Spanyolországban isznak a legtöbbet e nedűből. Nálunk a hazai fogyasztás csupán közel 2 százaléka az összes tejfogyasztásnak.

A kecsketej könnyebben emészthető

Kisebb zsírmolekulákból épül fel, ezért könnyebben emészthető, mint a tehéntej.

Ihatják-e laktózérzékenyek?

A laktózérzékenyek nagy része is fogyaszthatja. Valamivel kevesebb laktózt tartalmaz ugyanis, mint a tehéntej, de nem számottevő a különbség, ezért egyéni érzékenységtől függ, hogy fogyasztható-e vagy sem. Azok számára, akik szervezete egyáltalán nem termel laktázenzimet, ez sem megfelelő választás. A legtöbb laktózérzékeny azonban fogyaszthat bizonyos mennyiségű tejcukrot, azt azonban ki kell tapasztalnia, hogy mennyit, de ebből a szempontból mindegy, hogy kecske- vagy tehéntejből származik a tolerálható mennyiség. Gyakorlati tapasztalat, hogy a tejcukorra érzékenyek inkább a fermentált tejtermékeket (joghurt, kefir) tolerálják jobban, ezek lényegesen kevesebb tejcukrot tartalmaznak.

Igen gazdag fehérjetartalom

Tejfehérje-tartalmának biológiai értéke a legmagasabb a tehén- és juhtejjel összehasonlítva (52,5% esszenciális aminosavakból felépülő fehérjék).

Több benne a jó tejzsír

A kecsketej valamivel több esszenciális zsírsavat ("jó" zsírokat) tartalmaz összehasonlítva a tehéntejjel, de még akkor sem számottevő mennyiség a szükséglethez képest. Ezek a zsírok döntő szerepet játszanak az immun-, az ideg-, valamint a szív és érrendszer működésében, az ezeket érintő betegségek megelőzésében.

Több közepesen hosszú szénláncú (C4-C10) zsírsav található a kecske tejében. Ezek a zsírsavak gyorsan hasznosítható energiaforrást jelentenek, csökkent felszívófelület mellett is. A triglicerid a táplálkozás során felvett zsírok legfőbb alkotóeleme, szintjét az összzsírmennyiség, a telített zsírsav (SFA) és a koleszterin mennyisége növeli. A kecsketejben mindegyikből több van.

A kecsketej zsírdús tej. Az átlag magyar fogyasztó a félzsíros, 2,8%-os tehéntejet fogyasztja, és nem a házi tejet, amelynek zsírtartalma 3,6 százalékos vagy ennél több.

I. táblázat: A kecsketej és a tehéntej energia-, makrotápanyag és koleszterintartalmának összehasonlítása

100 g Energia

(kcal) Fehérje

(g) Zsír

(g) Esszenciális

zsírsavak (g) Koleszterin

(mg) Szénhidrát

(g) kecsketej 70 3,6 3,9 0,12 11 4,7 tehéntej (2,8%-os) 60 3,4 2,8 0,13 10 5,3

Számos egészségmegőrző és -javító hatása ismert

Vitaminok

A-, B 1 -, C- és D-vitaminból többet, B 6 -, B 12 -vitaminból és folsavból pedig kevesebbet tartalmaz a kecsketej, mint a tehéntej. A B 2 -vitamin tekintetében nincs különbség. Folsavtartalma jóval alacsonyabb, mint a tehéntejé.

II. táblázat: Különböző tejek vitamintartalma

100 g A-vitamin

(μg) C-vitamin

(mg) D-vitamin

(μg) B 1 -vitamin

(μg) kecsketej 60 5 0,25 50 tehéntej (2,8%-os) 15 1 0,02 35 tehéntej (3,6%-os) 20 1 0,06 30

Kalcium és egyéb ásványi anyagok

Az ásványi anyagok közül a nátrium, illetve a kalcium és a foszfor nagyobb mennyiségben van jelen a kecsketejben. Magnéziumot viszont kevesebbet tartalmaz, mint a tehéntej. A magas kalcium- és foszfortartalom jól hasznosítható formában van jelen a kecske tejében, ezért gyerekeknek különösen alkalmas – teszi hozzá a dietetikus.

A kecsketej gazdag taurinforrás

A kecsketej több taurint tartalmaz (6,62 mg/100 ml), mint más tejek, ennélfogva kedvezően befolyásolhatja a taurinhiánnyal kapcsolatos állapotokat – emeli ki Szőke Andrea. A taurin mikrotápanyag, amely jelentős szerepet játszik a szervezet energiagazdálkodásában. Hatásos a stresszes, túlterhelt szervezet számára, fokozza a szellemi teljesítőképességet, és az inzulinhoz hasonlóan glükózt juttat a sejtekbe, ráadásul részt vesz az izomsejtek folyadékszintjének szabályozásában, az ásványi anyagok szállításában, az anyagcsere folyamatában, a zsiradékok emésztésében.

Kecsketej és az allergia

Fontos kérdés, hogy előfordulhat-e allergiás reakció a kecsketejjel szemben, egyes feltételezések szerint jóval ritkábban, mint a tehéntej esetében, mivel a kecsketej kisebb mennyiségben tartalmazza az allergén alfa-kazeint, mint a tehéntej.

A tejallergia a csecsemőket és a kisgyermekeket érinti a leginkább, de felnőttkorban is kialakulhat. Legtöbbször a kecsketejjel szemben is allergia alakul ki immunológiai keresztreakció következtében – nyilatkozta korábban dr. Arató András gyermekgyógyász, gasztroenterológus. A tejfehérje-allergiásoknál rutinszerűen tiltják más állat tejét is, és az abból készült termékek fogyasztását is. A tehén, kecske, juh, bivaly, kanca tejének allergén fehérjéi között magas százalékban fennáll keresztreaktivitás (keresztallergia), ami azt jelenti, hogy az eredeti allergiát kiváltó anyag okozta tünetekhez hasonló vagy azzal megegyező tüneteket váltanak ki a hasonló szerkezetű/összetételű anyagok. Tehát egyik sem fogyasztható. A külföldi kutatások javasolják a tehéntej-allergiások számára a kecsketejet, azonban hazai ajánlások ezt nem erősítik meg.

Csecsemőtápszerek Kecsketejet egyik jelentős tápszergyártó sem használ csecsemőtápszerekhez. Egyrészt allergizáló hatású, illetve a kecsketejben – a tehéntejben lévőkhöz képest – kevés úgynevezett magzatvédő folsav, valamint vérszegénység elleni B 12 -vitamin található – figyelmeztet dr. Arató András gyermekorvos.

A parlagfű-allergiának nem ellenszere

A sajtóban sok helyen megjelent az az állítás, amely szerint a parlagfű okozta allergiát jól lehet kezelni a kecsketejjel, a feltételezés szerint az állat vérében ugyanis a lelegelt növény allergén anyagainak hatására ellenanyag képződik, amely kiválasztódik a tejbe. Valójában azonban nincs semmilyen klinikai vizsgálat, amely bizonyítaná, hogy valóban ellenanyag termelődne a kecske szervezetében (ami aztán bekerülne a téjébe).

Összefoglalva

A kecsketej tápanyag-összetétele hasonló a tehéntejéhez, zsírból kicsit többet, szénhidrátból pedig kevesebbet tartalmaz, azonban a juhtejnek kiugró energia-, fehérje- és zsírtartalma van az előbbiekhez képest, közel kétszer annyi fehérje és zsír van benne, mint a teljes tehéntejben. A tej és a belőle készült tejtermékek, különös tekintettel a zsírszegény változatokra, fontos szereplői az egészséges táplálkozásnak – emeli ki az MDOSZ hírlevele.

III. táblázat: Tejelő állatfajok tejének és emberi tejnek az összetétele %-ban Alkotórész Tehéntej Juhtej Kecsketej Bivalytej Szamártej Kancatej Anyatej Fehérje 3,3 5,5 3,9 5,9 1,5 2,15 1,0-1,5 Zsír 3,8 8,2 4 7,9 1,15 0,6 2,0-6,0 Tejcukor 4,6 5 4,05 4,5 6 6,75 7,1-7,3 Ásványi anyagok 0,8 0,9 0,8 0,75 0,4 0,35 0,2-0,25 Szárazanyag 12,5 19,6 13,2 19,05 9,05 9,85 11,0-14,0 Zsírmentes szárazanyag 8,8 11,4 9,2 11,15 7,9 9,25 7,5-8,5

WEBBeteg - Tóth András, újságíró

Szakértők: Szőke Andrea dietetikus és Dr. Arató András, gyermekgyógyász, gasztroenterológus

