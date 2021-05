Amikor nincs elég anyatej - Melyik tápszer az ideális?

6 hónapos kortól már az addig kizárólag szoptatott babáknál is elkezdődik a hozzátáplálás, egyre növekvő mennyiségben, és ennek megfelelően, a szoptató édesanyák teje is ehhez idomulva változik. Az anyatej-kiegészítő tápszerekben „lekövették” ezeket az élettani változásokat, és ezen tápszerek így jobban hasonlítanak az éppen „elválasztódó” babák étrendjéhez. Természetesen, ezek is tartalmazzák mindazon makro- és mikronutrienseket, melyek az egészséges testi és szellemi fejlődéshez kellenek.



Ezen tápszerek a 2-es jelzést viselik, és akár recept nélkül is beszerezhetők gyógyszertárakban, drogériákban. Az anyatej-kiegészítő tápszerek íze nem csak natúr, hanem elérhetők már különféle egyéb ízesítésekkel. Itt is érdemes tehát kísérletezgetni, hogy a baba számára legalább 9 hónapos koráig ezen az úton is minél több tápanyag bejuthasson.