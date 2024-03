A tej: 10 kérdés, amelyekre itt a válasz

Naponta legalább fél liter tej vagy ennek megfelelő minőségű tejtermék elfogyasztása javasolt, amellyel a napi ajánlott kalciumbevitel nagy része fedezhető – olvasható az ajánlásban. Mi a helyzet azokkal, akik nem bírják a tehéntejet vagy mással szeretnék pótolni azt?

Nagyon sok tévhit kering a fejekben a tehéntejről, annak hasznosságáról vagy éppen károsító hatásáról. Összeszedtünk 10 alapvető kérdést, a válaszokban pedig Szőke Andrea dietetikus segített.

1. Tényleg olyan fontos a tej?

Nem kérdés, van helye a táplálkozásunkban a tejnek. A KSH adatai alapján évente 88 liter tejet iszik meg egy felnőtt, összehasonlításképpen: ásványvízből 162, üdítőből 51 liter, gyümölcs- és zöldséglevekből pedig 51 liter az egy főre eső mennyiség éves szinten.

A tej és tejtermékek fogyasztásával sokat tehetünk egészségünk megőrzése érdekében. A tej fontos kalciumforrásunk, amely támogatja az egészséges szívműködést és a csontozatot. Tartalmazza a kalcium hasznosuláshoz fontos D-vitamint, laktózt, azaz tejcukrot, valamint fehérjéi teljes értékűek. Van benne A-vitamin, amely segíti a szervezetet a betegségekből való gyorsabb felépülésben, illetve fontos a szemek, a bőr, a belek és a tüdő egészségének megőrzésében. Találunk benne B12-vitamint, amely szükséges az idegrendszer fejlődéséhez és támogatja a vérsejtképződést, magnéziumtartalma pedig a szív, az izmok és az idegrendszer egészséges működéséhez nélkülözhetetlen.

Vannak azonban olyan betegségcsoportok, ahol nem ajánlott vagy éppen mértékkel ajánlott a tej fogyasztása, ilyen például az öröklődő anyagcsere-betegség, a PKU, a tejfehérje-allergia, a galaktozémia, illetve korlátozottan ajánlható cukorbetegség vagy epebántalom esetén.

2. Mennyi tejet igyunk?

Fél liter tej fedezi a felnőttek napi javasolt energiabevitelének 12-15 százalékát, a fehérje 20-25 százalékát, a zsír 15-20 százalékát, a szénhidrát 7-10 százalékát, illetve a kalciumbevitel 70 százalékát – olvasható a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége ajánlásában.

Cukorbetegek ha lehet, ne igyanak tehéntejet reggel és délelőtt, mert megemeli a vércukorszintet, délután pedig maximum 1-1,5 dl az ajánlott mennyiség.

Gyermekorvosok úgy tartják, hogy a csecsemők gyomor- és bélrendszere nem képes rendesen megemészteni a tehéntejet, ezért nem tanácsolják korai (12 hónapos kor előtti) bevezetését a baba étrendjébe. Mivel az anyatejjel szemben a tehéntej a szervezet számára idegen, allergén fehérjének számít, így fokozott figyelemmel - különösen, ha előfordul a családban tejfehérje-allergiás, laktózintoleranciás személy - érdemes bevezetni a kisgyermek étrendjébe.

Számos divatdiéta ellenjavallja a tej fogyasztását, ez azonban a dietetikusok szerint hiányállapotok kialakulásához vezet.

3. UHT? Mit jelent?

Az UHT rövidítés az Ultra High Temperature Treated elnevezést takarja, a feldolgozási eljárásra utal. A tejet néhány másodpercre ultra magas hőmérsékletre (136-142°C) hevítik, majd hirtelen lehűtik és csíramentes környezetben többrétegű kartondobozba töltik. Ez az eljárás megakadályozza, hogy levegővel és fénnyel érintkezzen a tej. Ebben a formában különböző zsírtartalmú változatok kaphatóak, és igen hosszan elállnak. A közhiedelemmel ellentétben nem tartalmaznak tartósítószert, pusztán a speciális hőkezelésnek és csomagolásnak köszönhetően tarthatók el sokáig.

A pasztőrizálásnál 100°C alatt történik a hőkezelés, kétféleképpen. A cél, hogy lecsökkentsék a mikroorganizmusok számát olyan szintre, amikor már nem jelentenek egészségügyi kockázatot. Ezek a termékek 3-5 napig fogyaszthatóak.

4. Tejes ital? Az meg mi?

A Magyar Élelmiszerkönyv előírása alapján a tejalapú italok azok a termékek, amelyekben a tejhányad legalább 50 százalék, de nem éri el a 70-et, a savó-, író-és permeátumalapú ital az a termék, amelyben a tejhányad nem éri el az 50 százalékot és az előállításához savót, írót, permeátumot (fehérjében szegényebb tejszerű készítmény, amely tejcukrot, ásványi sókat is tartalmaz) vagy ezek keverékeit, továbbá ízesítőanyagot, szükség szerint vizet, színezéket és egyéb élelmiszer-adalékanyagot is felhasználnak. A tejes vagy reggeli italok fehérjetartalma jóval kisebb, kalciumból is kevesebbet tartalmaznak, mint az azonos mennyiségű tejek.

5. Mi a teendő a nyers, házi tejjel?

A nyers tejet fejés után leszűrik, azonnal lehűtik és így is tárolják. Friss nyers tejet csak megbízható helyen vásároljon, kerüljük az alkalmi árusokat.

A nyers tej fogyasztása kockázatos lehet, számtalan esetben okozott már fertőzést, mert kórokozó baktériumokat (pl. E. coli, Campylobacter), vírusokat tartalmazott, fogyasztásuk akár agyvelőgyulladást is okozhat. A biztonságos fogyasztás érdekében nagyon fontos, hogy felhasználás előtt felforraljuk. Kisgyermeknek, várandós nőnek, legyengült immunrendszerű személynek nyers tejet, ilyen tejből készült tejterméket lehetőleg ne adjunk.

Jó minőségű házi tejből készíthetünk aludttejet, ebben az esetben nem kell felforralni, a tejsavbaktériumok hatására magától megalszik. Egy bögrébe vagy tálba öntsünk a tejből, majd hagyjuk kint egy-két napra a konyhapulton, a tetején tejzsír, tulajdonképpen tejföl képződik, ezt is felhasználhatjuk.

6. A házi tej magas zsírtartalmú?

A csomagoláson látható jelzések a zsírtartalomra utalnak: a félzsíros jelzése 2,8 %, a zsírszegény 1,5 százalékos, a sovány pedig maximum 0,5 százalékos zsírtartalmú. A standardizált teljes tej legalább 3,5 % (m/m) zsírtartalmú. A piacon beszerzett házi tehéntej zsírtartalma igen magas, minimum 3,6 százalékos, a kecsketej pedig 3,9 százalék zsírt tartalmaz. A legmagasabb zsírtartalommal a juhtej rendelkezik, akár 7,2 százalékos is lehet.

7. Miért nem bírom a házi tejet?

A nyers tejnek jóval nagyobb az energiatartalma, több mint 50 százalékkal több telített zsírsavat tartalmaz, mint a 1,5 százalékos dobozos tej. A magasabb zsírtartalom ezért egyeseknél gyomor- és bélpanaszt okozhat.

8. Érzékenység vagy allergia?

A tejcukor-érzékenység (laktózintolerancia) nem tévesztendő össze a tejfehérje-allergiával (tejallergiával). Az előbbi a tejcukrot bontó enzim hiányának vagy csökkent működésének a következménye, azaz egy emésztési zavar. A tejallergiás beteg a tehéntej fehérje összetevőire válik érzékennyé. Ez leginkább az 1-2 éves gyerekeket érinti, nagy részük kinövi, ha mégsem, akkor a megoldás a tej és a tejtermékek kiiktatása az étrendből. Kutatások igazolták, hogy legalább 6 hónapos korig történő szoptatással az allergia kialakulásának kockázata lecsökken – mondja a dietetikus.

A tejcukorérzékenyek/laktózintoleranciások számára jelent megoldást a vegyes étrend összeállításában a laktáz enzimmel kezelt laktózmentes tej (tejcukortartalma a 0,1 g/100 g értéket nem haladhatja meg). Az enzim hozzáadása történhet a tej hőkezelése előtt és után is, ez utóbbi módszer biztonságosabb és érzékszervileg is kedvezőbb. A laktózmentes tej és a laktózmentes tejtermékek révén a laktózszegény/laktózmentes étrend is teljes értékűvé tehető, mivel nem kell lemondani a tej értékes tápanyagairól, így például a fehérje- és kalciumtartalmáról sem – olvasható a MDOSZ hírlevelében.

9. Annyi a téves információ! Kinek higgyünk?

Az információáramlás felgyorsulásának következtében már mindenki könnyen tájékozódhat az interneten, ahol sajnos nagyon sok tévhit kering, nem megalapozott információkkal árasztva el a fogyasztókat. A szakmai hátteret mellőző diéták követése akár egészségkárosodáshoz is vezethet, nagyon fontos hogy dietetikus szakembertől, szakmai háttérrel rendelkező intézettől kérjünk segítséget, mielőtt diétába kezdünk.

10. Olvasóink kérdezték

Mérgező az ember számára, mert túl sok vitamint, ásványi anyagot tartalmaz? - A tehéntej négyszer több fehérjét és hétszer több ásványi anyagot tartalmaz, mint az anyatej, ez tény, de ettől nem mérgező. Fontos a tej mértékletes fogyasztása, és ha problémát okoz annak fogyasztása, akkor kérjük ki táplálkozási szakember vagy szakorvos tanácsát.

Fogproblémákat okoz a tej? - A fogszuvasodást számos tényező okozhatja: a nem megfelelő szájhigiénia, cukros italok és cukros ételek túlzott fogyasztása, a rendszeres szűrővizsgálatok hiánya. Az olyan ételek és italok, amelyek sokáig megtapadnak a fogakon, nagyobb valószínűséggel okoznak fogszuvasodást, ilyen lehet a méz, sütemények, cukorkák, fagylalt, és igen, a tej is. Fontos, hogy étkezés után mossunk fogat, hogy megelőzzük a lepedék képződését. Ez azonban a legtöbb élelmiszerre igaz.

Szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg