Szájüregi gyulladások - Tünetek és kezelés

A szájüreg és a garat nem egy steril környezet, mindenkinek van egy normál, szájüregi mikrobákból és nem fertőző baktériumokból álló flórája. Ezt az egyensúlyban lévő flórát azonban megbolygathatja pl. egy fertőzés és ezzel gyulladást okozhat a nyálkahártyán.

A szájüreg és a garat nyálkahártyája ki van téve különböző fertőző ágenseknek: a külvilágból könnyen bejuthatnak a kórokozók fertőzést okozva.

A szájüregi gyulladások hátterében azonban sokszor valamilyen általános megbetegedés is állhat (pl.: cukorbetegség, vérszegénység, vitaminhiány, máj- és veseelégtelenség).

Mit kell tudni az aftákról?

Az afta főként a szájpofán, nyelven, illetve fogínyen elhelyezkedő, néhány milliméter átmérőjű, igen fájdalmas, fehér fekély, élénkpiros széllel.

A kialakulásának pontos mechanizmusa még nem ismert, de főként fertőzés, fűszeres vagy forró ételek, hormonális tényező, mint a menstruáció, vagy a stresszes helyzet váltja ki.

Általában 7-10 nap alatt akár magától is, heg nélkül elmúlik, csak nagyon ritkán járhat együtt lázzal, nyirokcsomó-duzzanattal.

Érdemes azért szájvízzel fertőtleníteni, ecsetelni, mely enyhíthet a fájdalmon, és elősegítheti a gyógyulást. Az afta megjelenése összetévesztethetően hasonlít a herpesz simplex vírus okozta elváltozáshoz.



Gyakori a herpesz előfordulása

A lakosság közel 90 százaléka herpes simplex vírushordozó, de kb. csak 1 százalékánál alakul ki ajak- vagy szájüregi gyulladás.

Először apró hólyag formában jelenik meg, melyet égő érzés előzhet meg az adott területen. Majd a hólyagocskából piros szélű fekély alakul ki. Kísérő tünetként fájdalmas nyirokcsomó duzzanat, elesett állapot, láz, fokozott nyáltermelődés figyelhető meg.



A herpesz elváltozás 1-2 hét múlva heg nélkül gyógyul, de gyakran kiújulhatnak ugyanazon a helyen. Elősegíthetjük a gyógyulást fokozott szájápolással, illetve vírus elleni ecsetelővel.

Szájnyálkahártya-gyulladás (sztomatitisz)

A szájnyálkahártya gyulladását leggyakrabban vírusfertőzés okozza, de nem ritka a bakteriális vagy gombafertőződés, illetve a különböző gyógyszerek (pl.: szalicilátok, antibiotikumok, fogamzásgátló tartós alkalmazása esetén), vegyszerek (pl.: arzén, fluor, klór) okozta gyulladások. Rossz szájhigiéné, rossz fogazat és leromlott állapot hajlamosíthat a vírusfertőzésre.

A fekély főleg a pofa nyálkahártyáján alakul ki szürkés lepedékkel fedve, illetve emellett szintén gyakori a láz, a nyirokcsomó duzzanat, bő, gennyes nyál, ízérzés-zavar. A gombák közül leggyakrabban a Candida albicans telepszik meg a szájüregben.

Tartós antibiotikum, kortikoszteroid alkalmazása, sugár- és kemoterápia, a legyengült immunrendszer hajlamosíthat gombafertőzésre.

Főleg a nyelven, de akár az egész szájüregben szürkésfehér lepedék jelenhet meg, mely könnyen letörölhető, de aljuk vérzékeny. Kiválóan reagálnak gombaellenes ecsetelők alkalmazására.

Fogínygyulladás (gingivitisz)

A fogínygyulladás összefüggésben van a rossz szájhigiénével, a fogkövesedéssel, melyek hajlamosíthatnak bizonyos kórokozók megtelepedésére, melyek az íny gyulladásához, később akár ínysorvadáshoz is vezethetnek.

Az első tünetek közé az ínyvérzés tartozik, melyet később az íny duzzanata, pirossága követi. Igen fájdalmas lehet, és ha időben nem kezelik és tovább is fennáll a gyulladás, akkor következhet be, az így elkezd visszahúzódni, akár a fogak elvesztése is bekövetkezhet.



Az ilyen gyulladt íny jobban ki van téve vírusfertőzésnek is. Rendszeres fogápolás és fogorvosi vizsgálat elősegíti, hogy csak nagyon ritkán forduljon elő, illetve ne alakuljon ki a fogínysorvadás.

Ajakgyulladás (keilitisz)

Általában forró étel, ital, vagy kémiai anyagok hatására, vagy szájüregi daganatok sugárkezelése esetén alakulhat ki az ajak körülírt duzzanata, pirossága, azaz a gyulladása.

Sokszor kisebb hólyag és fekély is megjelenhet. Érdemes fertőtlenítő ecsetelőket használni. Ha a szájzugban kicsi fájdalmas fekély jelenik meg, mely gyakran vérzékeny is, azt szájzug rhagadnak nevezzük.

Leggyakrabban leromlott immunrendszere, cukorbetegség, vérszegénység, gombafertőzés vagy rossz fogprotézis esetén alakul ki. Ebben az esetben is fertőtlenítő ecsetelő és szteroidtartalmú kenőcs segíthet.

Ha a szájüregben kialakult gyulladások, fekélyek, plakkok nem múlnak el, inkább tovább növekednek, akkor sajnos gondolni kell valamilyen rosszindulatú folyamat (daganat) kezdetére és panaszainkkal azonnal fogorvost, szájsebészt vagy fül-orr-gégészt kell felkeresni.

