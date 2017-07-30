Az afta kiváltó okai, kezelése és megelőzése

Az afta fájdalmas, kerek vagy ovális alakú hólyag, vagy a hólyag felszakadása után keletkező fekély a szájüreg nyálkahártyáján. Többnyire ártalmatlan, és szövődmények nélkül gyógyul. De mivel kellemetlen és fájdalmat okoz, nagyon zavaró, főleg, ha időről időre kiújul. Mit tehetünk, hogy meggyorsítsuk a gyógyulási folyamatot, és meg lehet-e előzni a kialakulását?

Az afta sárgás vagy szürkésfehér színű, sokszor gyulladt piros udvar veszi körül. A fájdalmas terület mérete változó, lehet gombostűfejnyi, de akár 3 cm átmérőjű is (utóbbi a Sutton-afta).

Mi okozza az afta kialakulását?

A mindig visszatérő afta oka nem teljesen ismert. Az aftát feltehetően vashiány vagy bizonyos élelmiszerekkel szembeni érzékenység, pszichés terhelés, undor, esetleg szájüregi mechanikai sérülések (például éles fogszél, a száj véletlen megharapása rágás közben, égési sérülés) okozzák. Családi halmozódás is megfigyelhető. Bizonyos vitaminok és ásványi anyagok (C-, B 12 -, folsav, vas, cink) hiánya szintén megnövelheti az afta kialakulásának kockázatát. Sokszor tudják, megfigyelik a páciensek, hogy pl. csonthéjasok (dió, mogyoró stb.) rágcsálása után jön ki. Egyeseknél a stressz is rizikófaktornak számít. Az afta nem fertőző betegség.

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Az afta kezelése

Az afta többnyire nem igényel speciális kezelést. A terápia a tünetek megszüntetésére és a gyógyulási folyamat gyorsítására irányul. Alkalmazhatók fertőtlenítő, fájdalomcsillapító öblögetők, szopogató tabletták vagy gélek (Anaftin, Gengigel, Mundisal gél). Súlyos esetben glükokortikoid hatóanyagú gyógyszerek szedésére lehet szükség.

Amíg az afta el nem múlik, kerülje azokat az élelmiszereket, amelyek fogyasztása fájdalmat okoz, ilyenek például a citrusfélék, a csípős fűszerek, a forró italok, a forró levesek és a csokoládé.

Ne használjon túlzottan mentolos fogkrémet! Helyette válasszon enyhébb ízűt, pl. a Parodontax vagy a Meridol fogkrém egészen enyhe ízű. Puha sörtéjű fogkefét használjon, és óvatosan mosson fogat, lehetőleg ne érjen az aftához!

Ha az afta nagyon nagy és/vagy gyakran kialakul, esetleg sok jelentkezik egyszerre, mindenképp keressen fel orvost, hogy kivizsgálja az okát, ilyen esetben ugyanis egyéb betegég gyanúja, pl. rosszindulatú folyamaté is felmerül.

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Túl gyakori szájüregi afta vagy nyálkahártya-elváltozás meglétekor érdemes a háziorvosunkat is felkeresni egy vérkép készítésének céljából, ugyanis nagyon sok belgyógyászati betegség a szájüregben ad először tünetet!

Megelőzés

Mivel az afta okai nem pontosan ismertek, nem is lehet teljes biztonsággal megelőzni.

Ha azt figyelte meg, hogy bizonyos élelmiszerek fogyasztása után alakul ki az afta, például ha mogyorót vagy paradicsomot evett, akkor ezeket kerülje.

Ügyeljen a kiegyensúlyozott, vitaminokban gazdag, egészséges táplálkozásra!

Ne fogyasszon forró ételeket, italokat!

Ápolja rendszeresen és kíméletesen a fogait!

Próbálja meg kerülni vagy kezelni a stresszt!

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Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; onmeda.de

Lektorálta: Dr. Horváth Viktória, fogorvos