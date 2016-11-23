Afta gyermekeknél és fiataloknál - Mit tehetünk ellene?
Ötből egy fiatalnál rendszeresen előfordul a kellemetlen tünetekkel és fájdalommal járó, szájüregi nyálkahártyán jelentkező afta, amely egyes esetekben a beszédet vagy az evést is megnehezítheti, ezért fontos, hogy elkerüljük a megjelenését, és helyesen kezeljük, amikor panaszokat okoz. Vajon miért gyakoribb ez a jelenség gyermekek és serdülők körében? Milyen módon csökkenthető az afta kialakulásának esélye?
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Afta - A téma cikkei
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5/1 Az afta tünetei, és az afta mint tünet
Az afta olyan kisméretű, fehér színű fekély, amely a szájüreg nyálkahártyáján (jellemzően az ajkak belső felszínén, a szájpadláson, az ínyen vagy a nyelv alatt) alakul ki. Sokan összetévesztik az ajakherpesszel, amely a száj külső részén először hólyag, majd gyulladt fekély formájában jelenik meg, kiváltó oka pedig a Herpes simplex vírus. Ezzel szemben az afta nem fertőző, hiszen nem baktérium vagy vírus okozza, hanem a szervezet autoimmun reakciójának eredménye, melynek hátterében különféle okok húzódhatnak meg.
Aftára hajlamosító tényezők
Az afta pontos kiváltó okát egyelőre nem azonosították, azonban számos olyan körülmény ismert, amely megnöveli a fekélyek megjelenésének rizikóját. Ezek közül több is összefüggésben áll a gyermek- és kamaszkori egészségügyi és életmódbeli sajátosságokkal.
Diéta és hiányállapotok
Azok körében, akiknek a szervezetében kimutatható valamilyen vitamin- vagy ásványianyag-hiány, gyakrabban megfigyelhető az afta: jellemzően a folsav, a szelén, a B12-vitamin, a C-vitamin, a cink és a vas hiánya váltja ki a szájüregi fekélyek megjelenését.
Az egyoldalú táplálkozás, a nem megfelelő mennyiségű étel fogyasztása vagy a rendszertelen étkezés, és a serdülők körében gyakori diétázás, fogyókúrázás mind előidézhetik azokat a hiányállapotokat, amelyek aftára hajlamosítanak. Emellett rizikótényezőnek tekinthető a csecsemőknél és gyermekeknél is gyakori ételallergia vagy ételérzékenység, amely bizonyos élelmiszerek tartós mellőzése miatt könnyen okozhat hiányállapotokat (például tejallergia esetén gyakori a kalciumhiány).
Szájüregi sérülések, szájhigiénia
A száj mikrosérülései szintén növelhetik az afta rizikóját, amelyek közül az ajakharapdálás (pl. stressz miatt), illetve a helytelen fogmosási technika (pl. túl erős súrolás), kemény sörtéjű fogkefe használata okozta sebek a legjellemzőbbek, de sérülést okozhat egy rosszul beállított fogszabályzó, egy törött fog vagy kemény, forró, esetleg erősen fűszeres ételek fogyasztása is.
Stresszhelyzetek
A mindennapos feszültség számos más egészségügyi probléma mellett a fájdalmas szájüregi fekélyek megjelenését is előidézheti, amely a szorongás immunrendszert gyengítő hatására vezethető vissza. Középiskolás diákok körében végzett tanulmányok bizonyítják, hogy a stresszes időszakokban (pl. vizsgaidőszak, tanévkezdés) sokkal több aftás eset fordul elő, szemben az iskolai szünetekkel, vagy a lelkileg kevésbé megterhelő periódusokkal.
Hormonális változások
Az afta hátterében állhatnak a kamaszkorban jellemző hormonszintváltozások is. A lányoknál alapvetően gyakrabban jelentkező problémáról van szó, ami leginkább a menstruáció idején fordul elő, de a fiúk körében is megfigyelhető a pubertáskorral járó hormonális átalakulások időszakában.
Mit tehet az afta megjelenése ellen?
A szervezet jelzéseinek megfigyelésével általában könnyen beazonosítható, hogy mi idézhette elő a fekélyek megjelenését, ezért elsősorban arra kell ügyelni, hogy a hajlamosító tényezőket kizárjuk a gyermekek életmódjából.
Az afta az esetek túlnyomó részében 3-4 nap, esetleg 1-2 hét alatt magától meggyógyul külső beavatkozás nélkül is, azonban néhány módszerrel elősegíthetjük a gyorsabb és kevésbé fájdalmas regenerálódást, vagy elkerülhetjük a kiújulást.
Figyeljen oda, hogy a gyermeke:
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kerülje a kemény, éles szélű élelmiszerek fogyasztását (pl. chips, kétszersült, magvak), amelyek felsérthetik a száj nyálkahártyáját és az ínyt,
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szintén kerülendők a forró ételek és italok,
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mértékkel egyen fűszeres, csípős, savas ételeket (paradicsom, citrom), és legfeljebb ritkán fogyasszon szénsavas italokat, amiknek szintén irritáló hatásuk lehet,
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megfelelő technikával mossa a fogait, ne nyomja rá nagyon a fogkefét az ínyére, és inkább puhább sörtéjű fogkefét használjon,
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kerüljön el minden olyan élelmiszert, amelyre allergiás vagy érzékeny
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eleget és pihentetőn aludjon, minél kevesebb stressz érje, illetve az óhatatlanul elkerülhetetlen stresszhatásokat minél hatékonyabban megtanulja kezelni, ehhez sajátítsanak el együtt és alkalmazzanak – akár együtt, akár külön – rendszeresen stresszkezelési módszereket, relaxációs technikákat.
Ha a gyermekénél az afta gyógyulása 2 hétnél tovább tart, esetleg a fekélyek megakadályozzák a megfelelő táplálkozást vagy folyadékfogyasztást, forduljanak orvoshoz! Érdemes akkor is kivizsgálásra menni, ha a gyermeke évente 2-3 alkalomnál gyakrabban küzd aftás panaszokkal. Ilyen esetekben általában célzott kezelés (pl. szájöblögető, ecsetelő) segít megszabadulni a problémától.
Forrás: WEBBeteg
M. J.; Forrás: healthday.com
Orvos szakértőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus