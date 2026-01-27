Fogamzásgátló tabletta szedésének elkezdése előtt szükséges laborvizsgálatok

Fogamzásgátló tabletta szedésének elkezdése előtt mindenképpen érdemes elvégezni egy nőgyógyászati általános vizsgálatot (fizikális vizsgálat, hüvelyi ultrahang, rákszűrés), de ez alapvetően meg is történik, mert a gyógyszert a nőgyógyász írja fel. Ezek mellett javasolt azonban bizonyos laboratóriumi paramétereket is ellenőrizni.

Az utóbbi években számos tabletta megjelent, melyek eltérő hormontartalmúak vagy eltérő dózisban tartalmaznak hormont. Ez azért nagyon jó dolog, mert egyrészt csökkent a hormontartalom az évtizedekkel korábban használt gyógyszerekhez képest, másrészt ha a konkrét teherbeesés megakadályozása mellett más probléma is felmerül (pl. endometriózis, polisztás ovárium stb.), célirányosan és egyénileg mérlegelve dönt a nőgyógyász a választható tabletták közül.

Hirdetés

Mielőtt a megfelelő tabletta kiválasztásra kerül, orvosa a vizsgálata mellett kikérdezi a panaszokról.

Ő is, de akár a háziorvosa is megkérheti azokat az alapvető vizsgálatokat, amelyek javasoltak gyógyszer szedésének megkezdése előtt. Van ezek mellett 1-1 olyan speciális paraméter is, aminek az ellenőrzése szintén indokolt, jó esetben nem történik gyógyszerírás anélkül, de háziorvos nem tudja megkérni ezt a vérvételt, az pedig területenként változó, hogy nőgyógyász kérheti-e, vagy önmagának magán laboratóriumi ellátás keretein belül tudja megnézetni. Ezekről mindig konzultáljon az orvosával, mielőtt magának rendel vizsgálatokat.

De milyen vérvételek javasoltak?

Általános laboratóriumi paraméterek: széles vizsgálati panel, számos információról adnak tájékoztatást, általános szűrésre is javasolt a vizsgálatuk.

vérkép : normális esetben nem mutat eltérést, ritkán pl. vérszegénység felvetheti erős vagy bőséges menszesz káros hatását, befolyásolhatja a tablettaválasztást

: normális esetben nem mutat eltérést, ritkán pl. vérszegénység felvetheti erős vagy bőséges menszesz káros hatását, befolyásolhatja a tablettaválasztást vesefunkció és májfunkció : a tabletták döntő többsége a májon keresztül bontódik le, vesefunkció és májfunkció fiataloknál remélhetőleg egyébként is rendben van

: a tabletták döntő többsége a májon keresztül bontódik le, vesefunkció és májfunkció fiataloknál remélhetőleg egyébként is rendben van TSH : a pajzsmirigyfunkció szűrőtesztje, mert ha van pajzsmirigyműködési zavar, okozhat cikluszavart, ilyenkor endokrinológiai ellátás segít megoldani a panaszt

: a pajzsmirigyfunkció szűrőtesztje, mert ha van pajzsmirigyműködési zavar, okozhat cikluszavart, ilyenkor endokrinológiai ellátás segít megoldani a panaszt általános véralvadási paraméterek (PI, INR, TI, APTI, fibrinogén): alapvetően normálisak, de pl. lupus antikoaguláns – ami emeli a trombózis kockázatát – okozhat APTI megnyúlást.

Speciális vérvételként, mivel a hormonkészítmények fokozhatják a vérrögök vénákban való kialakulásának, vagyis a trombózisnak a kockázatát, egy vizsgálat elvégzése mindenképpen indokolt: az APC-rezisztencia vizsgálata: mely az öröklött hajlamként leggyakrabban előforduló trombózis kockázati tényezője, a V. faktor Leiden-mutációjának szűrőtesztje. Amennyiben az APC-rezisztencia csökkent, Leiden-mutáció-hordozó állapot valószínű, így a konkrét genetikai vérvétel elvégzése is javasolt.

Bár enyhébb rizikó, ritkán jelentkezik jelentős emelkedést okozva, de mivel a magasabb homocisztein szint is emeli a trombózis kockázatát, érdemes magának a homocisztein szintjének a meghatározása, bizonyos indokolt esetben az emelkedett szintet okozó mutáció, az MTHFR (metilén-tetrahidrofolát-reduktáz) gén mutációjának vizsgálata. Ezt plána nem érdemes saját szakállra vizsgálni, csak ha kifejezetten orvosa javasolja, mert enyhe mutáció előfordulása gyakori, különösebb következmény nélkül, viszint indokolatlan félelmet vagy betegségtudatot kelt a páciensben a kevéssé jelentős eltérés kimutatása is.

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus