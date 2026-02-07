Az APC-rezisztencia (aktivált protein C rezisztencia)

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
szerző: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus - WEBBeteg
megjelent:

A protein C (PC) a véralvadás természetes gátlásában vesz részt, aktivált formában. Amikor ezen gátló hatás nem érvényesül, vagyis rezisztens a szervezet a mechanizmusra, nincs kellő kontrollja a véralvadás leállásának, indokolatlanul erős az alvadék, vagyis végső soron a vérrögképződés. Ez a trombózisra, vérrögképződésre fogékony állapot az APC-rezisztencia.

Mi okozhat APC-rezisztenciát?

Laboratóriumi paraméterként mérhető, csökkent érték esetén fokozott trombóziskockázat áll fenn. A háttérben leggyakrabban álló eltérés, mely APC-rezisztenciát eredményez, az V-ös véralvadási faktor génjében történt mutáció – Leiden-mutáció –, amikor az aktivált V-ös faktor nem reagál az aktivált protein C hatására, nem gátlódik vagy semlegesítődik megfelelően az alvadás folyamata, végső soron vérrög kialakulását eredményezve.

Az APC rezisztencia hátterében álló V-ös faktor úgynevezett Leiden-mutációjának két típusa ismert. Ezek vizsgálata csak akkor szükséges, ha az APC-rezisztencia teszt során alacsony értéket kapunk. Gyakran az APC-érték csökkenése nem enged arra következtetni, hogy a mutáció heterozigóta (vagyis egyik szülőtől örökölt) vagy homozigóta (mindkét szülőtől örökölt) formája áll-e a háttérben. Ennek pedig a trombózisrizikó becslésében és a terápia vagy profilaxis megállapításában jelentősége van.

Milyen esetekben kerülhet sor a vizsgálatra?

Kezelőorvosa mindenképpen javasolja az APC-rezisztencia vizsgálatot:

  • fogamzásgátló felírása előtt
  • fiatalkorban elszenvedett trombózis vagy embólia esetén
  • ha a trombózis szokatlan lokalizációban jelentkezik
  • ismételt trombotikus esemény esetén
  • bizonyos esetben családban előforduló trombózis, ismert hajlam esetén
  • ismételt vetélés esetén
  • meddősségi kezelés során

Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
