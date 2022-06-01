Ösztrogénmentes fogamzásgátlás - A mini tabletták

szerző: Dr. Lampé Rudolf, szülész-nőgyógyász - WEBBeteg
frissítve:

A hormontartalmú fogamzásgátló tabletták skálája napjainkban már széles, eltérő típusú, hormontartalmú készítmények állnak rendelkezésre. Választás során figyelembe kell venni az egyéni igényeket, az egészségi állapotot, a fogamzásgátlókkal kapcsolatos korábbi tapasztalatokat, így választható ki - szakember segítségével - a leginkább megfelelő típus.

A hormontartalmú fogamzásgátló tabletták két típusát különböztetjük meg: létezik az úgynevezett kombinált tabletta, ami ösztrogént és progeszteront tartalmaz, és létezik az ösztrogénmentes, csak progeszteron hormont tartalmazó ún. mini tabletta.

Fontos leszögezni, hogy ugyan a két típusú fogamzásgátló tabletta hatásmechanizmusa különbözik egymástól, de mindkettő megbízhatóan véd a teherbeeséstől. A kombinált tabletta úgy működik, hogy megakadályozza a peteérést, míg a csak progeszteront tartalmazó tabletták elvékonyítják a méh nyálkahártyáját, illetve a méhnyakban lévő nyákot olyan sűrűvé teszik, hogy azon nem tudnak áthatolni a spermiumok, így akadályozzák meg a terhességet.

Szempontok a mini tabletták alkalmazásához

Az ösztrogénmentes mini tabletta előnye, hogy alapvetően kisebb hormonterhelést jelent a szervezet számára, mint a kombinált fogamzásgátlók. Bár ezeknek a készítményeknek is lehetnek mellékhatásaik, alkalmazásuk nem jár az ösztrogénhez kötődő esetleges kellemetlen tünetekkel, mint az alábbiak:

  • emlőfeszülés
  • haspuffadás
  • végtagduzzadás (mely az ösztrogén komponens folyadékvisszatartó hatása miatt alakulhat ki)
  • nem fokozza a trombózis rizikót - a WHO adatai szerint az ösztrogénmentes mini tabletta szedése mellett nem, vagy csak ugyanolyan mértékű a szívinfarktus, a stroke és a vénás tromboembólia kockázata, mintha nem szednénk semmilyen hormontartalmú készítményt.

Általánosságban elmondható, hogy a csak progeszteront tartalmazó fogamzásgátló tabletta minden nőnek a fogamzóképes kor bármelyik szakaszában alkalmazható, amennyiben nincs ellenjavallata a hormontartalmú készítmények alkalmazásának. Így több olyan olyan állapot esetén is ajánlható, amikor a kombinált fogamzásgátló tabletta ellenjavallt. Amennyiben az alábbiak közül legalább az egyik jellemző ránk, akkor a kombinált tabletták helyett érdemes a hormontartalmú készítmények közül az ösztrogénmentes mini tablettákat részesíteni előnyben:

  • szülés után a szoptatás időszakában
  • 35 év feletti életkor és dohányzás esetén
  • trombózis kockázatát fokozó génmutáció, pl. Leiden-mutáció esetén
  • elhízás esetén
  • érrendszert károsító betegségek, például cukorbetegség, magasvérnyomás, vérzsíranyagcsere-zavar esetén
  • tombózisrizikót növelő betegségek fennállása esetén (ide tartozik a COVID-19 vagy a post-COVID, ágyhoz kötöttség stb.).

A kombinált tabletta előnye, hogy az ösztrogénnek köszönhetően óramű pontossággal állítja be a menstruációs ciklust, míg a mini tabletta használatakor előfordulhat pecsételő vérzés.

A mini tabletták szedése
A mini tablettákat folyamatosan kell szedni, a kombinált tabletták többségével szemben nem kell szünetet tartani. Kiemelten fontos a pontos, azonos napszakban történő szedés, néhány óra késés esetén már átmenetileg gyengül a fogamzásgátló hatás. Mindig olvassa el a készítmény betegtájékoztatóját!

További kérdések a fogamzásgátlásról

Sokszor felmerül a kérdés, hogy tanácsos-e éveken keresztül fogamzásgátló tablettát szedni? Ha valaki nem első vagy második generációs fogamzásgátló tablettát használ, akkor minden további nélkül folytathatja a szedését, természetesen orvosi kontroll mellett. A legújabb tabletták ugyanis olyan alacsony hormonmennyiséget tartalmaznak, hogy több évnyi alkalmazásuk esetén sincs jelentős rizikó, sőt kutatások szerint, ha valaki 5 évnél tovább szedi, akkor csökkenhet a petefészek-, és méhtestrák rizikója.

Tanácsos ugyanakkor időről-időre nőgyógyászunkkal átbeszélni, hogy milyen fogamzásgátló tabletta, fogamzásgátlási lehetőség a legmegfelelőbb számunkra. Az életkor előrehaladtával, egyes betegségek megjelenésével megváltozhatnak a szempontok, vagyis amit fiatal felnőttként használtunk, az nem biztos, hogy előnyös évek múltán is.

