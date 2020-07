A fogamzásgátló tabletták hatékonyságát befolyásoló tényezők

Napjainkban az alacsony hormontartalmú, korszerű fogamzásgátló tabletták széleskörűen elterjedtek, használatuk egyre korábbi életkortól kezdődik. Ugyanakkor a hölgyek anyagi boldogulásuk, karrierjük felépítése érdekében egyre későbbi életkorban vállalnak gyermeket. A tablettaszedési időszak tehát egyre hosszabbodik. Ezért különösen fontos azon tényezők ismerete, amelyek a fogamzásgátlók hatékonyságát hátrányosan befolyásolhatják.

A menzeszhez kapcsolódó tünetek jellege alapján a hölgyek alapvetően két csoportba sorolhatók: ösztrogén- és gesztagén-dominanciával rendelkezőkre. Az előbbiekre jellemző, hogy menzeszük 6-7 napig is eltarthat, bőséges, gyakran jár alhasi görcsös fájdalmakkal és emlőfeszüléssel. Az utóbbiak menzesze csak néhány napig tart, kis mennyiségű, jellemző rájuk ilyenkor a rossz hangulat, valamint gyakori náluk a hüvelygomba előfordulása.

Mi a teendő vérzészavarok esetén?

Mivel a fogamzásgátló tabletták ösztrogén és gesztagén komponenst tartalmaznak – eltérő arányban (kivéve a szoptatás alatt szedhető tablettát, amely egykomponensű) –, nem mindegy, kinek milyen összetételűt írnak fel. Amennyiben a tabletta szedése során több hónapon keresztül jelentkezik vérzészavar (ún. áttöréses vagy pecsételő vérzés), fel kell keresni a nőgyógyászt, és más összetételű tablettát kell felíratni, ugyanis ebben az esetben az adott személy számára ez a tabletta nem megfelelő.

Miért fontos a rendszeres szedés?

A tabletta rendszeres szedése is nagyon fontos. A korszerű fogamzásgátlók esetén akár már egyetlen tabletta kihagyása is terhességet eredményezhet, mivel hormontartalmuk alacsony, és hamar kiürülnek a szervezetből. Szedésüket ezért valamilyen mindennapi tevékenységhez kell kötni (pl. reggeli kávézás, vacsora, stb.), hogy mindennap ugyanakkor történjen a bevételük. Amennyiben mégis kimarad egy tabletta, azt minél hamarabb (legkésőbb 12 órán belül) be kell venni. 12 órán túli bevétel esetén a ciklusban ezután óvszer használata is javasolt – a tabletta további szedése mellett.

Hirdetés

Hányás és hasmenés

A különböző gyomor- és bélbetegségek esetén (hányás, hasmenés) a tabletta felszívódásának zavara miatt bizonytalanná válhat a védelem, ezért ilyen esetekben szintén óvszer használata is javasolt. A tabletta szedését azonban ilyenkor sem kell abbahagyni, kivéve, ha a tüneteket nagy valószínűséggel éppen a fogamzásgátló okozza. Speciális eset a sürgősségi fogamzásgátló tabletta alkalmazása, ebben az esetben, ha a bevételt követő 2-3 órán belül hányás lép fel, újabb tablettát kell bevenni.

Vitaminok, antibiotikumok

A fogamzásgátló tabletták hatóanyagai – hasonlóan más szájon át bevett gyógyszerekéihez – a májban bomlanak le bonyolult biokémiai folyamatok során. Más gyógyszerek egyidejű szedése esetén azok hatóanyagai befolyásolhatják a fogamzásgátlók kémiai reakcióit, és így azok hatását is gyengíthetik. Ezt a folyamatot gyógyszer-interakciónak nevezzük. Bizonyos TBC elleni gyógyszerek és altatószerek az ösztrogének lebomlását fokozzák, ez szintén a hatás csökkenésével jár. Egyes antibiotikumok (pl. ampicillin, tetrán) szintén csökkentik a felszívódást. Más antibiotikumok gyakran okoznak hasmenést, hasonló hatáscsökkenést kiváltva.

Nagyon fontos ezért, hogy más gyógyszerek egyidejű (főleg hosszú távú) szedése esetén a nőgyógyászt tájékoztassák erről. Amennyiben a gyógyszer által nyújtott védelem kérdésében bármilyen bizonytalanság merül fel, célszerű kiegészítő védekezést alkalmazni, erre az óvszer a legegyszerűbb megoldás.

Összefoglalva elmondható, hogy akinek fogamzásgátló tabletta szedése mellett rendszeres ciklusa van, és nem észlel mellékhatásokat, védelmet élvez a nem kívánt terhesség ellen. Akinek bármilyen panasza merül fel, mielőbb keresse fel nőgyógyászát.

A fogamzásgátló módszerekről Fogamzásgátló tabletták: Rugalmasan használható hormonális fogamzásgátlási módszer; orvos írja fel, ám alkalmazásához nem szükséges orvosi beavatkozás. Egyik előnye, hogy fizikálisan nem csökkenti a szexuális élményt (szemben pl. az óvszerrel). Lehetőleg órára pontosan kell bevenni, ami időnként nehezen kivitelezhető. A fogamzásgátló tablettákról bővebben Hüvelygyűrű: A hüvelygyűrű az egyetlen hormonális fogamzásgátló módszer, melyet a megfelelő hatás kiváltásához csupán havonta egyszer kell alkalmazni. Formailag egy hajlékony műanyag gyűrű, melybe három hétre elegendő hormont töltöttek be, speciális szerkezete pedig biztosítja a mindennapos, egyenletes hatóanyag-felszabadulást. Hormontartalma alacsonyabb, mint a fogamzásgátló tablettáké. Bővebben a hüvelygyűrűről Hormonális injekció - A gesztagén tartalmú injekció hosszú hatású fogamzásgátló módszer, az izomba beadott injekcióból folyamatos gyógyszerfelszabadulást tesz lehetővé három hónapon keresztül. Tüszőérést gátló hatása igen jónak mondható, ám ciklusszabályozás tekintetében már korántsem ilyen megbízható. Hormontartalmú méhen belüli eszköz - A speciális műanyag szerkezetből gesztagén hormonfelszabadulás történik a méh üregében. Ez egyrészt gátolja a peteérést, másrészt a méhnyálkahártyát olyan mértékben elvékonyítja, hogy a menstruációs vérzés mennyisége jelentősen csökken, akár meg is szűnik. Hormontartalmú méhen belüli eszköz Megszakításos közösülés - A megszakításos közösülés, latinul a coitus interruptus főleg a fiatalok körében számít népszerű módszernek a nyugati országokban, míg a kevésbé fejlett országokban, vagy ott, ahol vallási okok miatt nem engedélyezik a korszerű fogamzásgátlást szintén elterjedt módszer. Főleg azért számít népszerűnek a fiatalok körében és a szegény országok lakói között, mert a módszer nem igényel speciális eszközt és anyagi ráfordítást. A megszakításos közösülés nagyon kevéssé megbízható módszer a nem kívánt terhességek szempontjából. Pesszáriumok, méhszájsapkák - A pesszáriumok, méhszájsapkák latexból készült, merevítő gyűrűvel ellátott eszközök, melyek a méhszáj elé helyezve és spermicid zselékkel kombinálva a spermiumok méhszájhoz jutását hivatottak megakadályozni. Pesszáriumok, méhszájsapkák Női és férfi óvszer - Az óvszer megbízhatósága a nem kívánt terhességgel szemben igen nagy különbségeket mutat. Tökéletes használat mellett a hibaarány a legkevesebb, kevesebb, mint 2 terhesség/100 pár/év. A női óvszer tulajdonképpen a férfi változat ellentéte, Magyarországon használata nagyon ritka. Két gyűrűt tartalmaz, melyek közül az egyik a méhszáj elé a hüvelyboltozatba kerül, míg a másik a szeméremajkakat is kissé lefedve a szeméremtesten marad. Óvszerek Spermicidek - A számos formában elérhető spermicidek alkalmazása Magyarországon a legelterjedtebb hüvelyi fogamzásgátló módszernek számít, amely lényege a spermiumok mozgásának csökkentése, ily módon a nyakcsatornába kerülés megakadályozása. Spermicidek

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Péntek Róbert, szülész-nőgyógyász