Fogamzásgátlási módszerek összehasonlítása

A fogamzásgátlás igénye nem újkori jelenség, már az ókorban is számos megoldást találtak ki a nem kívánt terhességek megelőzésére. A modern kor további alternatívákat kínál a születésszabályozásra, melyek hatékonyságukat tekintve ugyan eltérőek, de ezen széles palettáról már mindenki találhat magának megfelelőt.

A megfelelő fogamzásgátlási módszer megválasztásához számos szempontot kell mérlegelni, nincs mindenki számára egységesen megfelelő módszer.

Az egyik legfontosabb a megbízhatóság, azaz hogy milyen hatékonysággal képes megelőzni az adott fogamzásgátlási eljárás a nem kívánt terhesség kialakulását. Ezen felül szempont, hogy az illető szeretne-e később még gyereket (a módszer visszafordítható-e vagy sem), együtt él-e valamilyen alapbetegséggel (pl. trombózishajlam), állandó partnerkapcsolatban él-e (szempont-e a nemi úton terjedő fertőzések megelőzése), tart-e az esetleges kockázatoktól és mellékhatásoktól, továbbá mennyire fontos számára a kényelem (alkalmi, napi, havi, esetleg több évente egyszeri figyelmet igényeljen).

Ezen szempontok alapján tekintjük át a legfontosabb és leginkább elterjedt fogamzásgátlási módszereket.

Óvszer

Az egyetlen férfiak számára használható fogamzásgátlási eszköz a gumióvszer. Legfontosabb előnye, hogy véd a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzések (HPV, nemi herpesz, szifilisz, chlamydia, HIV, stb.) ellen. Helyes használat esetén a teherbeesés kockázata 2% alatti, ami közelít a korszerűbb módszerek mutatójához.

Hátránya, hogy a valós adatok szerint gyakorlati megbízhatósága nem éri el az elméleti szintet, azaz a használatból fakadó hibák miatt jóval gyakoribb, 13 százalék körüli a nem kívánt terhesség kialakulása óvszerhasználat mellett. Fontos megemlíteni, hogy a gumióvszerek nem használhatóak együtt olajos síkosítókkal (így babaolajjal és bizonyos hüvelykúpokkal sem). Leggyakrabban latexből készül, de latexallergiásoknak műanyag óvszerek is elérhetőek.

A vékony óvszerek nem csökkentik érdemben a szexuális élményt, illetve vastagabb változataikat javasolják a korai magömlés okozta problémák csökkentésére is. A párok között erősítheti a bizalmat, hogy a férfi is részt vállal a fogamzásgátlásból. A férfi fogamzásgátló gyógyszerek kifejlesztése évtizedek óta sikertelenül kutatott terület.

Spermicidek

Számos formában létező (kúp, film, hab, krém, zselé), könnyen elérhető hormonmentes módszer a spermicid készítmények alkalmazása, emiatt igen vonzó sokak számára. Megbízhatósága széles skálán mozog, a nem kívánt terhesség aránya 1-30% között változik, a hormonális fogamzásgátlóknál általában kevésbé megbízható. Hátránya az irritációt és a hüvely hámsérülését okozó hatása, mely növelheti bizonyos vírusfertőzések esélyét. Gyakran kombinációban használják óvszerrel, illetve pesszáriumokkal, ez jó módszer az óvszerek biztonságosságának növelésére.

Fogamzásgátló tabletták

A nők körében az egyik legelterjedtebb módszer a fogamzásgátló tabletta. Önmagában is többféle típust fed a fogalom, és az egyes típusokon belül is - összetételt és hormontartalmat tekintve - igen széles a skála. Mindegyik a peteérés gátlásán keresztül fejti ki fogamzásgátló hatását, és mindemellett számos ún. non-kontraceptív előnnyel is rendelkeznek. Ez utóbbi hatás, az eltérő mellékhatások, illetve a különböző hatóanyagok és hormondózisok miatt nagyon fontos az egyénre szabott tablettaválasztás, ha pedig az egyik készítmény nem megfelelő, más tabletták lehetnek előnyösek.

Hatékonyságukat tekintve igen megbízhatóak, helyes tablettaszedés mellett a teherbeesés kockázata 1% alatti, a WHO adatai szerint 0,3%.

A kombinált fogamzásgátló tabletták tartós szedés mellett bizonyítottan csökkentik bizonyos dagantok, így a petefészekrák, a méhnyakrák és a méhtestrák előfordulását, alkalmazzák PCOS kezelésére. Sokszor segítik menstruációs zavarok rendezését, hatására megszűnhet a ciklus rendszertelensége, a túl erős vagy görcsös menstruáció, illetve a menses körüli hangulati labilitás. Számos esetben kedvezően befolyásolják a bőr faggyútermelését, így kedvezően hat a pattanásos bőrre. Kényelmi előny, hogy használatával megváltoztatható a havivérzés időpontja, ami például nyaralás esetén nagy előny.

Ösztrogéntartalmuk miatt 35 év feletti, dohányzó nőknek nem javasolt a használatuk, csakúgy, mint az öröklött trombózishajlamban (ún. APC rezsiztencia vagy Leiden-mutáció) szenvedőknek. Ezekben az esetekben fokozzák a trombózisveszélyt. Felírásuk előtt orvosi vizsgálat szükséges, nem javasolt nagyon magas vérnyomás esetén sem. Nem szedhetők szoptatás időszakában, ebben az időszakban a csak progesztint tartalmazó típus (mini tabletta) alkalmazható.

A legfontosabb szabály, hogy a tablettákat lehetőleg a nap ugyanazon szakában szedje a be a páciens, így biztosítva egy folyamatos, a peteérés gátlásához szükséges hormonszintet. Emiatt alkalmazása rendszerességet igényel, ellenkező esetben megnő a nem kívánt terhesség előfordulása. Sajnos bizonyos gyógyszerekkel (például antibiotikummal) együtt szedve őket hatékonyságuk ugyancsak csökkenhet.

Hüvelygyűrű

Igen megbízható hormonális fogamzásgátló módszer a hüvelygyűrű, melynek hatékonysága megegyezik a fogamzásgátló tablettákéval, helyes használat esetén a teherbeesés kockázata 0,3%. Kényelmes, hiszen havonta egyszer szükséges a páciensnek magának egy rugalmas, műanyag gyűrűt a hüvelybe helyezni. A nemi együttlét során többnyire nem érezhető. Az eszköz a kombinált fogamzásgátló tablettákhoz hasonló hormonfelszabadulást biztosít naponta egyenlő dózisban, a helyi hatásnak köszönhetően minimális mennyiségben, mellékhatások ritkán jelentkeznek. Mivel hatását nem befolyásolják az emésztőszervi problémák, ezért kevesebb a hatékonyságot csökkentő és bizonytalanabbá tevő tényezők száma, mint a tabletták esetében.

A hüvelygyűrű az egyik legjobb módszer azoknak, akik feledékenységük miatt nem tudnak a tablettaszedés szabályaihoz alkalmazkodni, ugyanakkor egy jó cikluskontrollt és hatékony fogamzásgátló hatást biztosító megoldást keresnek.

Kevésbé elterjedtek, de megemlítendő az injekciós és a tapaszként alkalmazandó hormonális fogamzásgátlás is. Előbbit12 hetente lehet beadatni orvosi közreműködéssel, utóbbit heti egyszer kell cserélni.

Méhen belüli hormonmentes fogamzásgátló eszköz (IUD, spirál)

Hormonmentes, igen hatékony fogamzásgátló módszer az ún. spirál. Általában egy T-alakú műanyag vázból áll, melynek a szárára rézszál (gyakran arannyal vagy ezüsttel bevonva) van tekercselve, emellett léteznek más formájú réztartalmú méhen belüli eszközök is. Hatásmechanizmusát tekintve a megtermékenyített petesejt méhnyálkahártyába való beágyazódását gátolja, valamint csökkenti a méhűrbe feljutó spermiumok mennyiségét azáltal, hogy egy steril gyulladást hoz létre a méh üregében, megváltoztatva a méhnyaknyák kémiai összetételét.

Sokak számára vonzó viszonylag kedvező ára miatt, továbbá - hormonmentes módszer lévén - olyan nők is alkalmazhatják, akik számára hormonális fogamzásgátlók nem ajánlottak. Hatékony módszer, használata mellett a terhesség esélye 0,5%. Jelenléte nem érezhető a nemi élet során sem.

Felhelyezését nőgyógyász végzi, az eljárás azonban nem sokkal több, mint egy méhnyak területéről vett kenetvétel. Az eszköz ultrahangos ellenőrzése is megtörténhet az éves rákszűrések alkalmával. Általában már szült nőknek javasoljuk, esetükben könnyebb az eszköz felhelyezése és szervezetük jobban tolerálja. Élettartama általában 5 év körül van.

Méhen belüli hormontartalmú fogamzásgátló rendszer (IUS)

Alakja a spiráléval megegyező, ám nem fémet tartalmaz, hanem a műanyag vázba épített, 5 évre elegendő hormont. A célszervközeli hormonhatásnak köszönhetően a szervezet hormonterhelése csökken, a szisztémás hatások is elhanyagolhatóak. Jelentősen csökkenti a vérzés mennyiségét és időtartamát, a teherbeesés pedig szinte elképzelhetetlen az eszköz mellett, hatékonysága a meddővé tételével vetekszik.

A méhen belüli hormontartalmú fogamzásgátló eszköz felhelyezését általában már szült nőknek javasoljuk. Viszonylag magasabb az ára, de hosszú évekre kényelmes fogamzásgátló hatást biztosít.

Műtéti sterilizáció Azoknak a nőknek és férfiaknak lehetséges a pete- illetve ondóvezetők műtéti úton történő lekötése, akik már rendelkeznek gyerekkel és biztosan nem szeretnének több gyermeket vállalni, továbbá nagyon ritkán akkor, ha egy esetleges terhesség életveszélyes következményekkel járna. A sterilizáció visszafordíthatatlan, és gyakorlatilag 100 százalékos védelmet biztosít.

Előnye, hogy a műtét után már semmilyen egyéb fogamzásgátló módszerre nincsen szükség. Hátránya, hogy a lekötés csak kórházi körülmények között, műtéttel oldható meg, és minden műtétnek lehetnek nem várt, akár súlyos szövődményei. Néha előfordul, hogy a pár mégis meggondolja magát és gyermeket szeretne, ilyenkor gyakorlatilag csak a lombikbébi jön szóba. (Dr. Hazay Máté szülész-nőgyógyász)

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Erdődi Balázs, szülész-nőgyógyász