Fejfájás gyerekeknél - Mi okozhatja?

A gyerekkori fejfájás hátterében számos ok állhat. Lehet éhség, kialvatlanság, stressz, lehet fülgyulladás, láz, agyhártyagyulladás, fejsérülés, vérszegénység, egyes gyógyszerek is fejfájást provokálhatnak stb. Egyszerű vírusfertőzés is indulhat fejfájással.

A túl sok levegőtlen szobában eltöltött idő, túl sok számítógépezés, TV nézés is megfájdíthatja gyermekünk fejét.

A gyakran visszatérő fejfájás okának azonban érdemes utánajárnunk. Ezek hátterében általában nem idegrendszeri betegségek állnak. A rendszeres fejfájást leggyakrabban szemészeti probléma, arcüreggyulladás és vérnyomásprobléma okozza.

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

Vérnyomásprobléma, megfázás, vagy migrén áll a háttérben?

Szemészeti probléma. A rövidlátó vagy egyéb szemészeti betegséggel küzdő gyermek, hogy rendesen lásson, hunyorog, erőlteti szemizmait. Ez egy idő után a szem kifáradásához, fejfájáshoz vezet.

Migrén vagy egyszerű fejfájás? Gyermekkorban azonos arányban alakul ki migrén fiúknál és lányoknál, azonban a serdülőkor után az arány eltolódik a lányok irányába.



Bővebben a migrénről

Orrmelléküreg-gyulladás. Megfázások következményeként krónikus homloküreg-, arcüreggyulladás alakulhat ki. Az üregeket váladék tölti ki, nyomja azok falát és tompa fájdalmat okoz az arc oldalsó, elülső részén és a homlok tájékán.

Magas vérnyomás. Fejfájás hátterében gyermekkorban is előfordul magasvérnyomás-betegség. De érdekes módon gyermekkorban inkább az alacsony vérnyomás eredményez fejfájást.

Migrén. A fejfájás oka lehet migrén. Gyakran, valamelyik családtag is migrénnel küszködik, a gyermek a hajlamot örökölheti.

Kialvatlanság, stressz. A migrénes fejfájásokat általában túlzott stressz, kialvatlanság okozza, sokszor már óvodás korban is. Mai felgyorsult világunkban a gyermekeket túl sok inger éri, melyet nem tudnak feldolgozni, levezetni.

Egyéb okok. Nagy terhet jelent a fiatal szervezet számára a TV, a számítógép világa. Gyermekkorban a migrén gyakran hányinger, hányással, fény- és zajkerüléssel jár együtt. A felnőttkorban gyakori cluster típusú fejfájás gyermekkorban ritkán fordul elő.

A fejfájás diagnosztikája

Keressük fel házi gyermekorvosunkat! A gyermek megvizsgálása után vérnyomásmérés, laborvizsgálat, arc- és homloküreg felvétel, szemészeti vizsgálat következhet. Ezek segítségével a fentebb említett betegségek diagnosztizálhatóak.

Mit tegyen, ha gyerek feje fáj? Összeszedtünk néhány hasznos tanácsot arra az esetre, ha fájna a kicsi feje. A legfontosabbak: sok szórakozás, játék, nyugalom. Legtöbbször már a napirend megváltoztatása is elég.



Hasznos tanácsok arra az esetre, ha a gyerek feje fáj

Ha ezek a vizsgálatok negatív eredménnyel zárulnak, ideggyógyászati kivizsgálást javaslunk fejfájás szakrendelésen. Itt a beteg kikérdezése, megvizsgálása mellett koponya CT vizsgálatra is sor kerülhet, mivel a fejfájás hátterében, ritkán az agy szervi eltérése állhat (vízfejűség, agydaganat, stb.).

Ha ezek negatív eredményt adnak, és a fejfájás nem jellemző a gyermekkori fejfájások egyikére sem, sokszor gyermekpszichológus segítségét kérjük. A gyermekkori fejfájások hátterében ugyanis sokszor szorongás, stressz, családi konfliktusok, iskolai teljesítménytől való félelmek állnak.

A gyermekkori fejfájás kezelése

Ha szervi eltérés igazolódott, például vérszegénység, arcüreggyulladás stb. akkor ezek kezelése szükséges. Ha a gyermek migrénes, akkor a legfontosabb a pihenés. Elsötétített szobában fektessük le gyermekünket, az esetek jelentős részében gyógyszer adása sem szükséges.

Természetesen, ha a fejfájás kifejezettebb, hányással jár, akkor háziorvos felkeresése szükséges, nem egyszer intézeti ellátás igénybevétele. Ha a gyermeknek nagyon kifejezett fejfájásai vannak, akkor gyógyszerbeállításra is sor kerülhet. Pszichés gondok esetén lelki gondozás, gyermekpszichológus segítsége válhat szükségessé.

Mit tehetünk a visszatérő fejfájások ellen? Igyekezzünk nyugodt körülményeket teremteni otthon. Törekedjünk arra, hogy gyermekünk minél kevesebbet üljön TV illetve számítógép előtt. Ha lehet, minél többet tartózkodjunk a kicsivel friss levegőn és figyeljünk oda, hogy táplálkozására sokoldalú legyen.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Balogh Andrea, gyermekorvos