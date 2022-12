A depresszió testi tünetei

A depresszió és a testi tünetek, fizikai betegségek többféle módon, különböző mechanizmusok alapján kapcsolódhatnak egymáshoz.

Ha komorbiditásról van szó

Depresszió kapcsán akkor beszélhetünk komorbiditásról, amikor azzal egyidejűleg valamilyen testi vagy más lelki betegség is fennáll, melyeknek közös az okuk, és ez a közös alap genetikai és környezeti elemeket is tartalmazhat. Ám ilyenkor a másik betegség nem a depresszió tünete.

Krónikus testi betegségek nagy fizikai és lelki megterhelést jelenthetnek az ebben szenvedőnek. A daganatos betegségekkel, szív- és érrendszeri elváltozásokkal, cukorbetegséggel, endokrin kórképekkel, autoimmun betegségekkel stb. történő együttélés idővel a megküzdő (coping) mechanizmusok gyengülésével jár. Emiatt - a lelki tartalékok kimerülésével - gyakran megjelenik a depresszió mint másodlagos betegség.

Vannak olyan szervi elváltozások - ilyen pl. az Alzheimer kór -, melyek tünetei közé sorolható a depresszió is.

A depresszió fizikai tünetekben való megnyilvánulása

Az elhúzódó depresszív hangulati zavart sokszor kísérik szomatikus tünetek. Ilyenek leggyakrabban a különböző mozgásszervi, reumatológiai elváltozások (gerincbántalmak, ízületi panaszok), fejfájás, krónikus fájdalom, mellkasi tünetek, emésztőszervi elváltozások (a hasi panaszok közül puffadás, hasi fájdalom, székrekedés, hasmenés egyaránt felléphet) stb. A testsúly változása is jellemző lehet. Típusos depresszió esetén a súlyvesztés, atípusos depresszióban a súly gyarapodása jellemző. A szokatlan, tartós fáradtság, energiahiány gyakori tünet. Az alvászavar - az elalvás nehezítettsége, illetve a hajnali ébredés -, és a szexuális érdeklődés csökkenése egyaránt sorolható a lelki és a testi tünetek közé is. Atípusos depresszió esetén ezek a fizikai tünetek állnak az előtérben, a hangulati élet zavara kevéssé meghatározó. A fizikai tünetek tekintetében kezelésre nem, vagy nem megfelelően reagáló esetekben mindig gondolni kell a háttérben meghúzódó depresszióra is.

Mind a lelki, mind a testi tünetek kivizsgálására szükség van!

A gyógyszeres kezelés kezdetekor az antidepresszívumok mellékhatásaként is felléphetnek testi panaszok. Szédülés, émelygés, fejfájás, gyomor-bélrendszeri tünetek. Azonban ezek jellemző módon 3-4 nap alatt elmúlnak.

Fontos hangsúlyozni, hogy bármely okból is jelentkeznek testi tünetek a depresszió kíséretében, a lelki és a testi tüneteket is kezelni kell, figyelmet kell rájuk fordítani. Ellenkező esetben, ha valamelyik elsikkad, nem kerül diagnosztizálásra, a betegségek krónikus jelleget ölthenek, és újabb betegségek forrásává válhatnak.

Testi tünetek jelentkezése esetén mindig szükséges a fizikális kivizsgálás, csak így diagnosztizálhatók vagy zárhatók ki a háttérben esetlegesen meghúzódó testi betegségek.

Ugyanígy elengedhetetlen a depresszió és lelki panaszok megfelelő kezelése gyógyszeres és/vagy pszichoterápiával.

Ha az alapos kivizsgálás során nem találnak testi elváltozást, csak akkor merülhet fel, hogy a fizikai tünet pszichoszomatikus, ha ez beigazolódik, a testi tüneteket jellemző módon igyekszünk enyhíteni a depresszió kezelésével párhuzamosan.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Pálvölgyi Rita, pszichiáter, pszichoterapeuta