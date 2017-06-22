A cukorbetegség nőgyógyászati és urológiai szövődményei

szerző: Dr. Fövényi József, diabetológus - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus frissítve:

A diabétesz következményei a nőket és a férfiakat egyaránt érintik, ám a nemi jellegnek megfelelően részben más-más panaszokkal. Milyen nőgyógyászati és urológiai szövődményei lehetnek a cukorbetegségnek?

A cukorbetegség nőgyógyászati vonatkozásai

Cukorbetegség esetén, amennyiben valamilyen formába a nőket érinti, alapvetően más problémák jelentkezhetnek, mint a férfiaknál. A nők szervezetének működése az alapvető életfolyamatok szempontjából nagyon sok különbséget mutat a férfiakéhoz képest. Míg a férfiak esetében egyfajta folyamatosság jellemző, a nők esetében ciklusok váltakozásával állunk szemben. Ebből következik, hogy a cukorbetegség a nők esetében speciális problémák sorát veti fel, főként a fogamzóképesség életszakaszában.

A diabétesz hatással van a menstruációs ciklusra. Gyermek- vagy serdülőkorban fellépő cukorbetegség esetén a menstruáció sokszor később jelentkezik. Ennél is fontosabb, hogy a ciklus jelentősen befolyásolja az anyagcserét, mivel a változó női hormonszintek változó mértékű inzulinrezisztenciát okozva emelik a vércukrot és így befolyásolják az inzulinigényt. Utóbbi a menzesz előtti 3-4 napon akár 10-15%-kal is megemelkedhet, a menstruáció során és főként utána pedig csökkenhet. Amennyiben a menstruációs ciklus rendszertelen – és diabéteszben ez gyakoribb – nem számolható ki a menzesz pontos fellépte és így nem tudja a beteg, mikor szükséges az inzulinadagokat emelni, ami az anyagcsere labilitását fokozza.

A diabétesz és terhesség speciális és igen széles körű problémája a beteg és gondozó orvosai közötti nagyon szoros együttműködést igényel, melyet jelen cikkünkben nem tárgyalunk. Csupán rámutatunk, hogy a fennálló 1-es és a terhesség előtt kezdődő 2-es típusú cukorbetegség a várandósság során részben eltérő módon kezelendő, a terhességek ma már 15%-át érintő úgynevezett terhességi (gestációs) diabétesz pedig időben történő felismerést és szintén speciális kezelést igényel.

A szexuális életet is kedvezőtlenül befolyásolhatja a cukorbetegség: csökkenhet a libidó, gyakrabban maradhat el az orgazmus, a gyakrabban fellépő hüvelyszárazság pedig fájdalmassá teheti a nemi együttlétet. Utóbbi síkosítók alkalmazásával kiküszöbölhető.

A fogamzásgátlás kérdése is bonyolultabb, mint nem cukorbeteg nők esetében, ugyanis a hormonális fogamzásgátlók kedvezőtlenül befolyásolhatják az anyagcserét – kivéve a hormont tartalmazó hüvelygyűrűt – ezért elsősorban az eszközös védekezés, a kondom és a pesszárium alkalmazása javasolt. A méhen belüli eszközök hatékonyságát és szövődménymentességét szintén kedvezőtlenül befolyásolja a diabétesz.

A hüvelygombásodás, de bármilyen más fertőzés is, diabéteszben még gyakoribb, ezért itt fokozott odafigyelés és megfelelő gyógykezelés, a partner párhuzamos kezelése is szükséges. Magasabb vércukorszintek esetén – főként a diabétesz kezdetekor – a szeméremajkak viszketésével és kivörösödésével járó, gombák és baktériumok által okozott gyulladása igen gyakori, mely a helyi kezelés mellett elsősorban a vércukorszintek csökkentése által gyógyítható.

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A diabétesz urológiai vonatkozásai

A húgyivarszervek szerves egységet alkotnak, viszont a diabétesz vonatkozásában két szakterületet is érintenek, a nefrológiát és az urológiát. Előbbi kizárólag a vesével foglalkozik és mivel cukorbetegeknél a veseelváltozások többszörösen gyakoribbak, mint nem cukorbetegek esetében, az úgynevezett diabéteszes nefropátia kérdése a nefrológia keretében tárgyalandó. Jelen cikkünkben összefoglalóan csupán annyit írhatunk, hogy a diabéteszes nefropátia a veseszövet komplex károsodását jelenti, mely nagyrészt a magasabb vércukorszintekre, kisebb részt a társuló magas vérnyomásra vezethető vissza és a vizeletben ürülő fehérjék, elsősorban az albumin mennyiségének kezdetben néhányszorosára (mikroalbuminuria), majd sokszorosára (makroproteinuria) történő megemelkedésével, idővel pedig a szérum kreatinin szintek megemelkedésével és az úgynevezett glomeruláris filtrációs ráta csökkenésével jár és végstádiumában krónikus dialízis kezelést igényel.

A kifejezetten az urológia témakörébe tartozó, diabétesszel összefüggő elváltozások a vesemedence krónikus gyulladása, mely a magasabb vércukorszintek nyomán könnyebben elszaporodó baktériumokra vezethető vissza. Időben észlelve antibiotikumokkal jól kezelhető és gyógyítható.

A húgyhólyag gyulladása is gyakoribb cukorbetegeknél, mely szintén a magas vércukorszintekkel magyarázható és szintén gyógyítható.

A cukorbetegséggel összefüggő leggyakoribb urológiai elváltozás – a nők gombás hüvelygyulladásához hasonlóan – a férfiak nemi szervének, a hímvessző fitymájának és a makknak a gombás gyulladása, mely a diabétesz első jele is lehet és mely időben elkezdett kezelés híján fitymaszűkületet okozhat, mely miatt gyakran műtéti beavatkozás is szükségessé válhat. A hímvessző gombás gyulladása jól kezelhető a legtöbb gombaölő krémmel és elérhető a tünetmentesség. A szexuális partner általi újrafertőzés cukorbeteg férfiaknál gyakoribb és a tünetek fellángolása rendszeresen követi a vércukorszintek megemelkedését. Tehát erre a szövődményre is az érvényes, hogy minél közelebb mozognak a vércukorszintek a normálishoz, annál kisebb az esély a tünetek fellángolására és annál könnyebb a gyógyítás.

Szexuális problémák a cukorbetegség következtében

Míg diabéteszes nőknél az orgazmushiány és a hüvelyszárazság gyakoribb előfordulása okozhat problémát a szexuális életben, addig a férfiak esetében erektilis diszfunkció jelentkezhet, vagyis a hímvessző merevedésének a csökkenése, mely azonos életkorú nem cukorbetegekhez viszonyítva mintegy kétszeres gyakoriságú. Kezelése urológiai és gyógyszeres, de mivel okai igen szerteágazóak, érproblémákra, neuropátiára, a vérnyomáscsökkentő szerek alkalmazására vezethetők vissza, tárgyalása külön fejezetet igényel.

Dr. Fövényi József, diabetológusDr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Fövényi József, diabetológus
Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus

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