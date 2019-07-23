A fibromialgia kezelése

Dr. Puskás Réka
szerző: Dr. Puskás Réka, reumatológus - 27 Sellő Mozgásszervi Terápiás Centrum
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A fibromialgia kezelése összetett, személyre szabott megközelítést igényel. Bár a betegség véglegesen nem gyógyítható, a megfelelő életmódbeli változtatásokkal, rendszeres testmozgással, szükség esetén gyógyszeres kezeléssel és egyéb terápiás lehetőségekkel a tünetek jelentősen enyhíthetők, az életminőség pedig számottevően javítható.

Fibromialgia cikksorozat
2/1 A fibromialgia tünetei
2/2 A fibromialgia kezelése

Szerencsére széles skálája van a kezelési módszereknek, melyek között megtalálhatók fájdalomterápiás orvosi módszerek, gyógyszerek, valamint az életmódkezelés és a pszichés támogatás körébe tartozó eljárások is.

Nem gyógyszeres kezelések

A viszonylag sok testmozgás központi jelentőségű a fibromialgia kezelésében, ezt azonban mindig személyre szabottan, fokozatosan, a panaszokra gyakorolt hatás figyelembe vételével kell bevezetni.

Fontos a rendszeres és pihentető alvás, érdemes a stressz, szorongás és az alvászavarok kezelésére relaxációs technikákat gyakorolni.

A fibromialgiában szenvedők esetében a gyógyszeres kezelés mellett a fájdalomterapeuta kezelőorvos ajánlhat egyéb kiegészítő fájdalomcsillapító kezeléseket is, például gyógymasszázst vagy akupunktúrát. Ezek a módszerek nem segítenek minden esetben, azonban sokaknak használnak. Amennyiben tartós kezelésre van igény, érdemes megpróbálni ezeket a fájdalomcsillapító módszereket is. Természetesen új módszerek kipróbálása előtt ki kell kérni a kezelőorvos véleményét.

A fibromialgia gyógyszeres kezelése

Bizonyos gyógyszerek segíthetnek a fibromialgia tüneteinek kezelésében. Törekedni kell azonban a lehető legkevesebb gyógyszerhasználatra, ezért a gyógyszerszedés a minimális hatékony adagban történjen, és ne helyettesítse a nem gyógyszeres kezelési eljárásokat.!

Vény nélküli fájdalomcsillapítók fibromialgiára

Bizonyos vény nélkül is kapható fájdalomcsillapító gyógyszerek, mint az aszpirin és néhány nem-szteroid gyulladáscsökkentő típusú fájdalomcsillapító (pl. ibuprofen), segíthetnek a fibromialgiával járó fájdalom kezelésében. Mivel a fibromialgiás fájdalom alapvetően nem gyulladásos eredetű, nem minden esetben hatékonyak a panaszok ellen, de vannak olyanok, akik esetében ezek a fájdalomcsillapítók hozzájárulnak a társuló tünetek csökkentéséhez. Abban az esetben, ha ezek a gyógyszerek nem használnak, fájdalomterapeuta orvos írhat fel erősebb fájdalomcsillapító gyógyszereket is.

Általános fibromialgia gyógyszerek

Az alábbi gyógyszerek segíthetnek a fájdalmak enyhítésében:

  • pregabalin, amely nyugatja a túl aktív idegeket
  • duloxetin, amely az agyban levő szerotonin és norepinephrin hormonokra hat, amelytől csökken a fájdalomérzet
  • milnacipran, amely szintén az agyi hormonokra ható gyógyszer

A fájdalmak kezeléséhez akár többféle gyógyszer szedésére is szükség lehet, és akár többféle gyógyszerkombinációt is ki kell próbálni, mielőtt valóban eredményes lenne a kezelés. A megfelelő gyógyszerkombinációkat fájdalomterapeuta orvos állítja be. Az orvos a kezelés során folyamatosan ügyel a mellékhatásokra, és arra, hogy a megfelelő gyógyszerekkel kezelje a fájdalmat.

Antidepresszánsok fibromialgiára

Néhányan úgy vélik, hogy az alacsony szerotininszint valószínűbbé teszi a fibromialgia kialakulását. Bizonyos antidepresszáns gyógyszerek növelik ennek a hormonnak a szintjét és segítenek a tünetek csökkentésében. Fibromialgiára leggyakrabban amitriptilint rendelnek az orvosok, mely nagyon sokszor megfelelő fájdalomkontrollt biztosít. Hatása azonban lassan alakul ki, adagját fokozatosan kell emelni. A folyamatos fájdalom miatt akár depresszió vagy szorongás is kialakulhat, amelynek kezelésére szintén alkalmasak az antidepresszánsok.

Altatók fibromialgiára

Bizonyos emberek a fájdalom miatt nem tudnak aludni és az alváshiány a fájdalmakat még rosszabbá teheti. Minden nap azonos időben lefekvés és a kényelmes matrac segíthetnek az álmatlanságon, azonban, ha ezek nem használnak, átmenetileg altatóra lehet szükség.

Narkotikus fájdalomcsillapítók fibromialgiára

A narkotikus hatású fájdalomcsillapítók (opiátok) használatára rendkívül ritkán, egyedi mérlegelés esetén kerül sor komoly mellékhatásaik, függőséget okozó hatásuk és negatív következményeik miatt. Ráadásul nem bizonyított ezeknek a gyógyszereknek a hatása speciálisan fibromialgia esetén, a kutatók jelentős része úgy véli, hogy a narkotikus fájdalomcsillapítóknál vannak jobb gyógyszerek a fibromialgia miatt okozott fájdalmak enyhítésére.

Nem narkotikus fájdalomcsillapítók fibromialgiára

A fájdalmakra erősebb - azonban nem narkotikus - fájdalomcsillapítót is ajánlat az orvos, például tramadolt. Ezek a gyógyszerek segíthetnek a fájdalom tartós enyhítésében, idővel azonban gyógyszerfüggőséget okozhatnak. Emiatt a kezelés alatt rendszeresen szükséges a dózisok felülvizsgálata és egyéb fájdalomcsillapító módszerek alkalmazása, különösen, ha hosszú távon kell kezelni a fájdalmakat.

Dr. Puskás Réka, reumatológus, manuálterapeuta, mozgásszervi szakorvos27 Sellő Mozgásszervi Terápiás Centrum27 Sellő Mozgásszervi Terápiás Centrum
Dr. Puskás Réka, reumatológus, manuálterapeuta, mozgásszervi szakorvos

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