A pajzsmirigyműködés zavarai

A pajzsmirigy által termelt hormonok a szervezet számos működési funkcióját befolyásolják. Éppen emiatt a pajzsmirigy funkciójának zavarai számos tünetet okozhatnak, más szervrendszerek működésére is kihatva, így a betegségek felismerése és kezelése rendkívül fontos.

A pajzsmirigy működésének zavara okozhat aluműködést és túlműködést. Nézzük ezek jellegzetességeit.

A pajzsmirigy-alulműködés – hypothyreosis

Felnőttkori formája gyakorlatilag mindig szerzett. Leggyakrabban autoimmun betegség (Hashimoto-thyreoiditis) következménye. A thyreoidea-peroxidáz ellenes antitest (anti-TPO) vagy thyreoglobulin elleni antitest (anti-TG) jelenlétében kialakuló pajzsmirigy-alulműködés. Kiváltó oka ismeretlen, hazánkban kb. minden 10. nő érintett, a betegség a fiatal felnőttkorban manifesztálódik leggyakrabban.

Az alulműködés ritkábban pajzsmirigy műtéti eltávolítása, gyógyszeres kezelés, vagy az agyalapi mirigy működési zavara miatt alakul ki.

Az alulműködés tünetei

A hypothyreosis lehet tünetmentes, illetve enyhe tünetektől a kifejezett panaszokig terjedhet a tüneti skála. Mivel számos funkciót befolyásol, a panaszok lehetnek diverzek és nem mindig a „tankönyvet ismerve” jelennek meg.

hízás

székrekedés

hajhullás, töredezett haj, száraz bőr

rekedt hang

lelassultság, memóriazavar, fáradékonyság

a hideg tűrőképességének csökkenése

hideg végtagok

alacsony vérnyomás, alacsony pulzusszám

ödéma

menstruációs zavarok

meddőség

magas koleszterinszint

A hypothyreosis felismerése

A tünetek és panaszok mellett fontos a beteg fizikális vizsgálata (az egész test és a pajzsmirigy vizsgálata). Ezután az orvos első körben laboratóriumi és képalkotó vizsgálatot rendel el.

A labor és a tünetek alapján a pajzsmirigy-alulműködés lehet

szubklinikus (tünet nincs, a pajzsmirigy hormonszintjei jók)

manifesztálódó (a pajzsmirigyhormonok szintje alacsony)

Laborban a tyhreoideastimuláló hormon (TSH) szintje magas, a T4- és T3-szintek alacsonyak lehetnek). Az antitestvizsgálattal az anti-TPO szinte mindig, az anti-TG gyakran magas.

Ultrahang igazolja az autoimmun gyulladásra utaló szerkezetet.

Indokolt esetben izotópos vizsgálat, vagy mintavétel is szükséges (lásd hyperthyreosis felismerése rész).

Az alulműködés kezelése

A kezelés pajzsmirigyhormon pótlásával történik, általában élethosszig tart.

Szubklinikus esetet nem kell mindig kezelni, befolyásolja az életkor, panaszok, társbetegségek. Mindig történik viszont hormonpótlás terhességben és családtervezés idején, előrehaladott érelmeszesedés, magas koleszterinszint mellett.

Magas anti-TPO-szint mellett szelén pótlása is javasolt. Ennek hatásossága a későbbiekben ellenőrizhető.

A pajzsmirigy túlműködés – hyperthyreosis

Leggyakrabban ez is autoimmun folyamat következtében alakul ki (Basedow-kór). A TSH-receptor-ellenes antitest (TRAK) termelődés mellett. Kialakulhat struma kíséretében, vagy egy adott pajzsmirigyterület autonóm kontrollálatlan túlműködése révén. Ritkán pajzsmirigydaganat vagy nem autoimmun gyulladás átmenetileg túlműködést okoz, vagy a nem megfelelő hormonpótlás is.

A pajzsmirigy-túlműködés tünetei

fogyás

hasmenés

szapora szívverés, ritmuszavarok

tapintható pajzsmirigy (a struma miatt)

ingerlékenység, álmatlanság, remegés

melegintolerancia

meleg, izzadt tapintatú bőr

izomgyengeség, szemtünetek

menstruációs zavarok, meddőség

csökkent glükóztolerancia

zsírmáj

A hyperthyreosis felismerése

Fizikális vizsgálat, a tünetek értékelése mellett labor és képalkotó vizsgálat történik.

Vérvételi eredmény alapján a pajzsmirigy-túlműködés lehet:

szubklinikus túlműködés (alacsony TSH-szint, jó hormonszint)

manifeszt túlműködés (alacsony TSH, magas pajzsmirigyhormonszint)

Az antitestek közül szinte kivétel nélkül minden esetben magas TRAK mérhető.

Ultrahanggal a pajzsmirigy szerkezeti eltérése mellett göbök is vizsgálatot igényelnek. Ha nem eldönthető, hogy struma okozta göb, vagy kontrollálatlanul működő autonóm terület, esetleg daganat áll a háttérben, szükség lehet izotópos (technécium vagy MIBI scan) vizsgálatra, vagy mintavételre is (ultrahangvezérelt vékonytű-biopszia – aspirációs citológia). Bizonytalan eredet esetén akár diagnosztikus műtéti eltávolítás is szükséges.

A hyperthyreosis kezelése

Elsősorban gyógyszeres kezelés (thyreosztatikum) adásával. Autoimmun eredetnél egy-másfél évig adott gyógyszeres kezelés indokolt szokott lenni. Autonóm túlműködésnél szükség lehet műtéti eltávolításra vagy radiojód kezelésre az ismételten kiújuló túlműködés miatt.

Szubklinikus esetben van, hogy elég a követés, de a beteg figyelmét fel kell hívni a jódbevitel kerülésére, mert ez kiválthat tényleges túlműködést.

Néhány szót a pajzsmirigyműködés zavarainak kezeléséről

A rendszeres követés elengedhetetlen! Hormonterápia mellett, jó laborértékek esetén is rendszeres időközönként kontroll szükséges, mert bizonyos esetekben (betegség, terhesség, hibás gyógyszerbevétel vagy a gyógyszerbevétel elmaradása) könnyen kisiklik adott dózisú gyógyszerpótlás mellett a pajzsmirigyfunkció.

Ha nincs gyógyszerszedés, akkor is szükséges a követés, a szubklinikus állapot betegség vagy terhesség, bizonyos gyógyszerek szedése mellett rosszabbodhat.

Meghatározott időben (fél-1-2 év) ultrahang követés szükséges, főleg ha göbök is vannak, azok növekedése esetén kiegészítő vizsgálat (izotópos vagy vékonytű-mintavétel).

A dohányzás rontja a működési zavarokat.

Más gyógyszerek befolyásolhatják a terápiát.

A hypothyreosis gyógyszereit mindig éhgyomorra, más gyógyszerektől külön kell bevenni.

A hyperthyreosis gyógyszere okozhat alacsony fehérvérsejtszámot, ami fertőzés vagy láz képében jelenik meg. Ilyenkor soron kívüli vizsgálat javasolt.

Családtervezésnél, IVF programnál gyakran történik pajzsmirigyhormon-pótlás, még nem autoimmun zavar esetén is, hogy kisebb tartományú TSH-célértéket érjenek el a teherbeesés, beágyazódás, terhesség kihordásának segítésére.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus