Pajzsmirigy-túlműködés - A Graves-Basedow-kór és tünetei

Pajzsmirigy-túlműködés esetén a pajzsmirigy túl sok hormont termel, és a fokozott aktivitással összefüggésben megnagyobbodik. Létezik olyan forma, ahol a mirigyben egy túlműködő göb helyezkedik el, de előfordul olyan eset is, amikor egy autoimmun folyamat eredményeként az egész pajzsmirigy fokozottan működik. Utóbbit nevezzük Basedow-kórnak.

A Graves-Basedow-kór a pajzsmirigy olyan autoimmun betegsége, ami pajzsmirigy-túlműködést vált ki. Sokszor megfigyelhető, hogy a pajzsmirigy-túlműködés tünetei nagyobb stresszhelyzet után jelentkeznek.

A pajzsmirigy túlműködését (hyperthyreosis) a vérben megjelenő TSH receptor elleni antitestek okozzák, amik a pajzsmirigyet fokozott hormontermelésre kényszerítik. Miután a pajzsmirigyhormonok minden szervrendszerre és az anyagcserére is hatással vannak, a betegség tünetei igen szerteágazóak. A betegség pontos kiváltó oka nem ismert, de a hajlam családon belül öröklődik, illetve jelentkezését fokozza a stressz és a dohányzás.

A pajzsmirigy-túlműködés tünetei

Az úgy nevezett „merseburgi triász”-t Basedow írta le, mint jellegzetes vezető, figyelemfelhívó tüneteket. Ezek a tünetek a következők:

strúma (pajzsmirigy-megnagyobbodás),

szapora szívműködés,

szemtünetek (előredülledő szem).

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

A betegek kezdetben fáradékonnyá válnak. Keringésük felgyorsul, a szív szaporábban ver, és a vérnyomás is megemelkedik. A szív fokozott munkája miatt megemelkedik a szívizom oxigénigénye, ami súlyos szívpanaszokat okozhat. A légzőrendszer részéről észrevehető a nehézlégzés, ami pl. a fennálló asztmát súlyosbítja.

A betegek bőre meleg, nedves, a meleget nehezen tűrik. A hajhullás gyakori, a haj töredezővé, vékony szálúvá válik. Esetenként előfordul, hogy a lábszár elülső részén a bőr megvastagszik, tömött tapintatú, narancshéjhoz hasonló lesz (pretibiális mixoedema).

Graves-Basedow-kór A Graves-Basedow kór a nevét Robert James Graves (1796–1853) dublini, illetve Carl A. Basedow (1799–1854) merseburgi gyakorló orvosról kapta, akik a betegség tüneteit leírták. Az angolszász nyelvterületen elsősorban Graves-kórnak, a kontinensen inkább Basedow-kórnak nevezik a betegséget.

Idegrendszeri tünetek Graves-Basedow kór esetén

Az idegrendszer részéről feltűnő, hogy a beteg ember ingerlékeny, gyakori hangulatingadozásai vannak. A koncentrálás nehezen megy, a gyerekek rontanak az iskolai eredményeiken. Rosszul alszanak, nyugtalanul forgolódnak. Az idegrendszeri zavarok akár súlyos pszichés zavarokig is vezetnek. Az izomgyengeség nagyon zavaró lehet. Legszembetűnőbb a végtagok felső részének a gyengesége, ami pl. a lépcsőn járást, vagy a guggolásból való felállást teszi nehézzé.

A nemi funkciók is romlanak. Nőknél rendszertelen vérzés, férfiaknál csökkent libidó és potenciazavar jelentkezik.

A szem előredülledése a pajzsmirigy-túlműködés tünete

A Basedow-kór egyik jellegzetes társuló tünete lehet a szem előredülledésével járó ophtalmopathia-nak (oftalmopátia) nevezett tünet. Sajnos ez olyan súlyos mértéket is elérhet, hogy a beteg szem mozgása, esetenként látása károsodhat.

A kór az emésztőrendszerre is kihat. A betegek étvágya rendkívül jó lesz, de mégis fogynak. A fogyás jelentős mértékű lehet, hetek alatt 5-10 kg-ot is leadhatnak. A belek fokozott mozgása miatt többször van széklet naponta, akár hasmenés, vagy hányás is kialakulhat. Az anyagcserezavarok közül megemlíthető a cukoranyagcsere zavar kialakulása magasabb májfunkciós eltérések, és a kalcium vizelettel való fokozott ürülése. Nagyon súlyos esetben életveszélyes állapot is kialakulhat pajzsmirigy-túlműködés következtében.

Pajzsmirigy-túlműködés: vizsgálatok és kezelés Basedow-kór esetén

A fenti tüneteket mutató betegeknél hormonvizsgálatok történnek. Pajzsmirigyünk két hormont termel, ezek a tiroxin és a trijódtironin. A pajzsmirigy működését közvetlenül az agyalapi mirigy szabályozza, a TSH nevű hormon segítségével. Ha a mirigy nem termel elég hormont, a TSH szint megnő, és ez fokozott munkára serkenti a mirigyet, ellenkező esetben a TSH szint csökken. A szabályozás rendkívül finom, így a működés zavarait a TSH szint kóros volta hamar jelzi. Basedow-kór esetén a TSH hormon szint nagyon alacsony, a tiroxin (fT4) és a trijódtironin (fT3) szint pedig magas lesz. Ultrahang- és izotópvizsgálatokat is kér az orvos, ahol a pajzsmirigy egyenletes megnagyobbodását és fokozott működését lehet kimutatni.

Bővebben Mi okozza a pajzsmirigy megnagyobbodását? Milyen vizsgálatokra számíthat?

A kezelés történhet gyógyszerekkel, izotóppal és műtéttel. A kezelési mód kiválasztása a pajzsmirigy-túlműködésben szenvedő beteg és az orvos megbeszélése során dől el.

A gyógyszeres kezelés a pajzsmirigyhormon-képzést csökkentő gyógyszerek adagolásával történik. A kezdeti magas pulzusszámot és vérnyomást erre ható gyógyszerrel (béta-blokkoló) csökkentik.

Az izotópkezelést vértelen műtétnek is szokták nevezni. Ilyenkor jódizotópot adnak a betegnek, amit a pajzsmirigyszövet vesz fel. Ez a sugárzó anyag elpusztítja a pajzsmirigyszövetet, így csökkenti a kóros hormontermelést. Gyermekeknél izotópkezelést Magyarországon nem alkalmaznak.

A műtét során pedig, a pajzsmirigy nagy részét eltávolítják, a bent maradó szövetmennyiség elegendő a szükséges hormonmennyiség előállítására.

A második két kezelési mód esetén előfordul, hogy a maradék pajzsmirigyszövet nem tud annyi hormont termelni, amennyi a szervezet számára elegendő lenne. Ilyenkor kívülről, tabletta formájában adagolunk pajzsmirigyhormont.

A gyógyszeres kezelés befejezése után visszaesés előfordulhat. Ennek aránya kb. 50 százalék. A második visszaesés aránya akár a 90 százalékot is eléri, ezért ilyenkor a végleges megoldást kell alkalmazni. Egyes esetekben már először is a műtéti vagy izotópkezelés mellett javasolt dönteni (pl. túl nagy strúma).

Bővebben A pajzsmirigyműtét menete és a műtét utáni teendők részletesen

Bővebben Az izotópkezelés (radiojód kezelés) részleteiről itt olvashat

Fontos életviteli tanácsok pajzsmirigy-túlműködésben szenvedőknek

Fontos, hogy a kezelés során néhány dolgot betartson a beteg.

Nem javasolt napozni, mert a betegség rosszabbodását válthatja ki.

Az alkoholfogyasztás kerülendő, ugyanezen okból.

A stresszhelyzetek kerülése is javít a pajzsmirigy-túlműködés okozta panaszokon.

A dohányzás rendkívüli mértékben ronthat a szem állapotán, feltétlenül abbahagyandó.

Amennyiben gyógyszeres kezelést kap a beteg a túlműködés megszüntetésére, láz, illetve torokgyulladás esetén vérképet kell ellenőriztetni, mivel ezeknek a gyógyszereknek egy ritka, de súlyos mellékhatása lehet a fehérvérsejtek bizonyos típusának kóros csökkenése, amit időben észre kell venni.

A gondozást és a kezelés irányítását endokrinológus szakorvos végzi, a gyógyszeres kezelés hatékonyságát néhány havonta kontroll vizsgálatokon ellenőrzik.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus