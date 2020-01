A HCG - Létfontosságú szerepe van

A HCG-t sokan terhességi hormonként ismerik, hiszen a terhességi valószínűségi jelek közül az egyik legfontosabb a vizeletteszt pozitivitása, ami ezen hormon emelkedett szintjének kimutatásán alapul.

Ez a hormon már a koraterhességben kialakuló szövettani struktúrák sejtjeiben, később a méhlepény sejtjeiben termelődik. A HCG-nek fontos szerepe van a méhüregi terhesség létrejöttében (pontosabban a praeembryo beágyazódásában) és fenntartásában, a placenta és az embrio fejlődésének elősegítése által. Mesterséges megtermékenyítés (asszisztált reprodukció) során többek között ezt a hormont is használják.

Létfontosságú szerepe van

A terhesség első hat hetében a HCG segíti a többi, a terhesség fenntartásához szükséges hormon termelődését (pl. progeszteron). Amíg a méhlepény nem képes a terhesség fenntartásához elegendő progeszteront termelni, addig létfontosságú szerepe van a petefészekben a petesejt helyén visszamaradó sárgatestnek (corpus luteum) a progeszteronszintézisben. Ha a petesejt nem termékenyítődik meg, a sárgatest elsorvad, és a menstruációs ciklus folytatódik, ám ha megtermékenyül a petesejt és élettani terhesség jön létre, a termelődő HCG megakadályozza a petefészekben a sárgatest elsorvadását.

Így aztán a progeszteron vérszintje kellően magas marad. Saját, a terhességre gyakorolt jótékony hatásai között említhetjük például az egészséges méhlepény kialakulásához szükséges erek fejlődésének elősegítését, valamint az embriót veszélyeztető anyai immunrendszer megváltoztatását, ez által a kilökődés gátlását. Ezen kívül stimulálja a magzat ivarmirigyeinek és mellékveséinek működését is.

Mint már említettük, a terhességi jelek közül fontos a HCG megjelenése, szintjének emelkedése a vizeletben és a vérben. A drogériákban kapható terhességi tesztek érzékenysége különböző, így a petesejt megtermékenyülése után más-más időpontokban képesek nagy hatékonysággal kimutatni a magas HCG szintet a vizeletből. A legtöbb kb. 25 nemzetközi egység/liter érzékenységű, általában a menstruáció elmaradásának napján, vagy utána pár nappal már nagy biztonsággal használható. (Előfordulhat álpozitív vagy álnegatív eredmény is, ennek a valószínűsége azonban meglehetősen kicsi.) Vérből jóval korábban, a megtermékenyítést követő 8.-10. napon kimutatható.

A terhesség első heteiben rohamosan nő a HCG szint a vérben, a maximumát a 10-12. terhességi héten éri el

A várandósság első trimesztere alatt fenyegető vetélés, vagy méhen kívüli terhesség gyanúját veti fel, ha nem elég magas a HCG szérumszintje, nem emelkedik kellő ütemben, vagy csökken.

Ugyancsak kóros állapotokra utalhat, ha a HCG szintje túl magas. Ilyen az üszögterhesség (mola hydatidosa), a HCG-termelő tumorok, choriocarcinoma. Nem kell azonban mindjárt rosszindulatú folyamatokra gondolni, hiszen ikerterhességben is magasabb a HCG-szint.

A HCG szérumszintjének mérése a Down-szindróma szűrésében is szerepet kap

Az első trimeszter végi úgynevezett kombinált teszt során a „genetikai ultrahang” mellett lehetőség van laboratóriumi tesztek elvégzésére is anyai vérből, ami során többek között a béta-HCG-szintet is nézik. Fontos megjegyeznünk, hogy a kóros laboreredmény nem diagnózis, csupán felveti a kromoszóma-rendellenesség gyanúját. A második trimeszterben (16.-19. terhességi hét közt) elvégezhető továbbá egy másik teszt is (Quartett teszt), ahol ugyancsak nézik a szérum-HCG-szintet. Az integrált teszt során összehasonlítják a két teszt eredményét és kockázatbecslést végeznek a Down-szindrómára nézve. A kromoszóma-rendellenességek biztos diagnózisa csak amniocentesissel, vagy chorionboholy mintavétel segítségével mondható ki, ám ezek jelentenek némi kockázatot a magzatra nézve. (1-3 % a vetélés esélye a vizsgálatok miatt.)

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos