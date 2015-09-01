Diétás tanácsok májbetegeknek

szerző: Dr. Dobi Gyöngyi, belgyógyász - WEBBeteg
aktualizálta: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember frissítve:

A májkímélő diéta összetett, mivel az alultápláltság mellett több olyan elváltozás fordulhat elő, ami diéta bevezetését teszi szükségessé.

Elsősorban a megfelelő mennyiségű fehérje- és kalóriabevitel biztosítására, az alkoholfogyasztás teljes kerülésére, valamint a zsíros és fűszeres ételek fogyasztásának korlátozására kell figyelni. A diéta személyre szabott, nem mindenki részére ajánlott a szigorúan kímélő, só- és fehérjeszegény étrend.

Ha májzsugorodás áll fenn

Májzsugorodás esetén gyakran alakulnak ki epekövek, ilyenkor a zsíros, fűszeres ételek fogyasztása kerülendő. Fontos a szigorú diéta betartása, hiszen egy kiszabaduló epekő igen súlyos állapotot idézhet elő a már egyébként is gyengébb szervezetben. Egészséges zsírok (pl. olívaolaj, avokádó, magvak) az egyéni tolerancia szerint fogyaszthatóak.

A májzsugorodásban kialakuló májkóma oka az idegrendszerbe jutó ammónia, amely a bélben keletkezik a fehérjék lebontásából. A fehérjék nagyrészt az elfogyasztott táplálék révén jutnak a bélbe, ezért a diéta alapja a mindennapi táplálékkal történő fehérjebevitel csökkentése.

Idegrendszeri tüneteket okozó májzsugorodásban a maximális fehérjebevitel 1,2-1,5 gramm/testtömegkilogramm lehet naponta. Kerülni kell a húseredetű fehérjék fogyasztását, előtérbe kell helyezni a tejtermékekkel, halakkal és a növényi eredetű fehérjékkel történő fehérjebevitelt, mivel kevesebb bomlástermék jön létre ezen táplálékok fogyasztása esetén, és jobban tolerálhatóak. Javasolt a fehérjebevitelt egyenletesen elosztani a nap folyamán (gyakori kis étkezések).

A vér ammóniaszintjének csökkentésére szolgálnak a bélből fel nem szívódó összetett cukrok (laktulóz, rifaximin). Ezek az édes ivóoldatok egyrészt megkötik a bélben a káros anyagokat, másrészt enyhe hasmenést okozva elősegítik a béltartalom rendszeres ürülését.

A cukoroldatok mellett olyan gyógyszerek szedése javasolt, melyek csökkentik az ammóniát termelő bélbaktériumok számát. A bélben élő jótékony baktériumok értékesek, ezért a számukra megfelelő körülményeket rostbevitellel, fermentált tejtermékek (pl. kefir, joghurt) fogyasztásával érdemes fenntartani.

A hasvíz (ascites) a hashártya lemezei között májzsugorodásban felhalmozódó folyadék, amelynek gyógyszeres kezelése a szervezet kálium- és kalciumtartalmának csökkenéséhez vezethet. Ennek megelőzése érdekében érdemes káliumban (pl. banán, burgonya, zöldségek), illetve kalciumban gazdag ételeket (tejtermékek) fogyasztani. A hasvíz kialakulásának megelőzésében fontos a sószegény étrend betartása is: naponta maximum 5 gramm só (ami kb. 2 g nátriumnak felel meg) fogyasztható, ennél szigorúbb sómegszorításról minden esetben a kezelőorvosnak kell döntenie.

Ha cukorbetegség áll fenn

A cukorbetegség szintén gyakrabban fordul elő idült májbetegségben. Ebben az esetben a cukorbetegségben alkalmazott étrendi megfontolásokat szakképzett dietetikussal együttműködve kell a májbeteg diétával összhangban kialakítani, különös tekintettel a megfelelő kalória-, fehérje- és szénhidrátbevitelre.

Minden májbeteg egyénre szabott diétát igényel!

Mindig az egyéni, aktuális egészségi állapothoz igazított étrend követendő, ezért feltétlenül szükséges a kezelőorvossal és szakképzett dietetikussal való konzultáció.

Dr. Dobi Gyöngyi, belgyógyászIrinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember

Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Dobi Gyöngyi, belgyógyász
Aktualizálta: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Dr. Szabó Roxana belgyógyász szakorvosjelölt

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Sárdi Krisztina

Dr. Sárdi Krisztina

Belgyógyász, Gasztroenterológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Szívritmuszavar
Szívritmuszavar

Milyen okai lehetnek és mik a rizikófaktorok?
Élet elhízottan
Élet elhízottan

Érzelmi hatások és megbirkózás.
A diétás italok sem kímélik a májat DRportal, WEBBeteg
Májbetegségek bőrtünetei
Májbetegségek bőrtünetei WEBBeteg - Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász
Súlyos vagy krónikus májbetegség - A bevitt tápanyagok és a diéta szerepe WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
Hasi elhízás és a máj terheltsége
Hasi elhízás és a máj terheltsége WEBBeteg - Dr. Vitális Zsuzsanna, gasztroenterológus
Primer biliaris cirrhosis (PBC)
Primer biliaris cirrhosis (PBC) WEBBeteg - Dr. Lesznyák Judit, csecsemő- és gyermekgyógyász
Szívbetegségek és diéta
Szívbetegségek és diéta WEBBeteg