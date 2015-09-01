Diétás tanácsok májbetegeknek

A májkímélő diéta összetett, mivel az alultápláltság mellett több olyan elváltozás fordulhat elő, ami diéta bevezetését teszi szükségessé.

Elsősorban a megfelelő mennyiségű fehérje- és kalóriabevitel biztosítására, az alkoholfogyasztás teljes kerülésére, valamint a zsíros és fűszeres ételek fogyasztásának korlátozására kell figyelni. A diéta személyre szabott, nem mindenki részére ajánlott a szigorúan kímélő, só- és fehérjeszegény étrend.

Ha májzsugorodás áll fenn

Májzsugorodás esetén gyakran alakulnak ki epekövek, ilyenkor a zsíros, fűszeres ételek fogyasztása kerülendő. Fontos a szigorú diéta betartása, hiszen egy kiszabaduló epekő igen súlyos állapotot idézhet elő a már egyébként is gyengébb szervezetben. Egészséges zsírok (pl. olívaolaj, avokádó, magvak) az egyéni tolerancia szerint fogyaszthatóak.

A májzsugorodásban kialakuló májkóma oka az idegrendszerbe jutó ammónia, amely a bélben keletkezik a fehérjék lebontásából. A fehérjék nagyrészt az elfogyasztott táplálék révén jutnak a bélbe, ezért a diéta alapja a mindennapi táplálékkal történő fehérjebevitel csökkentése.

Idegrendszeri tüneteket okozó májzsugorodásban a maximális fehérjebevitel 1,2-1,5 gramm/testtömegkilogramm lehet naponta. Kerülni kell a húseredetű fehérjék fogyasztását, előtérbe kell helyezni a tejtermékekkel, halakkal és a növényi eredetű fehérjékkel történő fehérjebevitelt, mivel kevesebb bomlástermék jön létre ezen táplálékok fogyasztása esetén, és jobban tolerálhatóak. Javasolt a fehérjebevitelt egyenletesen elosztani a nap folyamán (gyakori kis étkezések).

A vér ammóniaszintjének csökkentésére szolgálnak a bélből fel nem szívódó összetett cukrok (laktulóz, rifaximin). Ezek az édes ivóoldatok egyrészt megkötik a bélben a káros anyagokat, másrészt enyhe hasmenést okozva elősegítik a béltartalom rendszeres ürülését.

A cukoroldatok mellett olyan gyógyszerek szedése javasolt, melyek csökkentik az ammóniát termelő bélbaktériumok számát. A bélben élő jótékony baktériumok értékesek, ezért a számukra megfelelő körülményeket rostbevitellel, fermentált tejtermékek (pl. kefir, joghurt) fogyasztásával érdemes fenntartani.

A hasvíz (ascites) a hashártya lemezei között májzsugorodásban felhalmozódó folyadék, amelynek gyógyszeres kezelése a szervezet kálium- és kalciumtartalmának csökkenéséhez vezethet. Ennek megelőzése érdekében érdemes káliumban (pl. banán, burgonya, zöldségek), illetve kalciumban gazdag ételeket (tejtermékek) fogyasztani. A hasvíz kialakulásának megelőzésében fontos a sószegény étrend betartása is: naponta maximum 5 gramm só (ami kb. 2 g nátriumnak felel meg) fogyasztható, ennél szigorúbb sómegszorításról minden esetben a kezelőorvosnak kell döntenie.

Ha cukorbetegség áll fenn

A cukorbetegség szintén gyakrabban fordul elő idült májbetegségben. Ebben az esetben a cukorbetegségben alkalmazott étrendi megfontolásokat szakképzett dietetikussal együttműködve kell a májbeteg diétával összhangban kialakítani, különös tekintettel a megfelelő kalória-, fehérje- és szénhidrátbevitelre.

Minden májbeteg egyénre szabott diétát igényel!

Mindig az egyéni, aktuális egészségi állapothoz igazított étrend követendő, ezért feltétlenül szükséges a kezelőorvossal és szakképzett dietetikussal való konzultáció.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Dobi Gyöngyi, belgyógyász

Aktualizálta: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember