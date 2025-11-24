Hepatitis A: Milyen oltás véd, meddig tart a védelem és hogyan előzhetjük meg a fertőzést?

A hepatitis A vírus (HAV) heveny májgyulladást okoz, amely ugyan nem válik krónikussá, de súlyos, akár életveszélyes lefolyást is eredményezhet főként időseknél, krónikus májbetegeknél vagy legyengült immunrendszerű személyeknél.

A vírus fekális-orális úton terjed: például a WC-használat utáni nem megfelelő kézmosás, szennyezett étel vagy víz fogyasztása révén jut a szervezetbe. Nem terjed hétköznapi érintkezés, tüsszentés vagy köhögés útján.

A jelenleg megfigyelhető esetszám-emelkedés miatt ismét előtérbe került a védekezés, különösen az oltás jelentősége.

Milyen oltás véd a hepatitis A fertőzéstől?

Magyarországon többféle, egymással felcserélhető hepatitis A elleni oltás érhető el. Mindegyik inaktivált (elölt) vírusvakcina, tehát biztonságos, és nem okozhat fertőzést.

A hepatitis A ellen leggyakrabban használt vakcinák:

Monovalens (csak hepatitis A elleni) oltások:

Havrix

Havrix 720 Junior – gyermek változat

Havrix 1440 – felnőtt változat

Vaqta

Vaqta Junior 25 egység/0,5 ml

Vaqta felnőtteknek 50 egység/1 ml

Avaxim

Avaxim 80 egyég gyermekeknek

Avaxim 160 egység felnőtteknek

Kombinált oltás (hepatitis A + hepatitis B ellen):

Twinrix

Twinrix Gyermek

Twinrix Felnőtt

Ezek a vakcinák egymással helyettesíthetők, tehát ha valaki például Havrixszal kapta az első adagot, a második adagként másik gyártó készítménye is adható – bár lehetőség szerint ugyanazzal ajánlott folytatni.

Hány éves kortól adható?

A hepatitis A elleni oltás 1 éves kortól adható.

1–15 éves kor között: gyermek kiszerelés (Junior/Gyermek), 16 éves kortól: felnőtt kiszerelés a javasolt. A Magyarországon forgalomban lévő készítmények betegtájékoztatója is egységesen 1 éves kortól engedélyezi az oltást.

Meddig véd az oltás?

A hepatitis A elleni oltási sor két adagból áll: az első dózis után már 2–4 héten belül jó védettség alakul ki, a második dózis (6–12 hónappal később) biztosítja a hosszú távú immunitást. A várható védettség időtartama:

Felnőtteknél: legalább 20–25 év, sok esetben ennél hosszabb.

Gyermekeknél: minimum 14–20 év.

A szakirodalom szerint a teljes sorozat várhatóan tartós védelmet biztosít, azaz jelenleg nem ismert olyan adat, amely rendszeres emlékeztető oltást tenne szükségessé.

Ki kaphatja meg az oltást?

Ajánlott az oltás

1 év feletti gyermekeknek és minden felnőttnek, aki még nem kapta meg,

Utazóknak, akik HAV-szempontból fertőzött országokba utaznak,

Krónikus májbetegeknek (hepatitis B/C, zsírmáj, alkoholos májkárosodás),

Férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiaknak,

Intravénás droghasználóknak,

Hajléktalan személyeknek,

Szociális ellátásban dolgozóknak, közösségi intézmények lakóinak,

Gyermekközösségekben élők/dolgozók számára.

Kinek érdemes ellenanyagszintet nézetnie?

Olyan felnőtteknek, akik bizonytalanok abban, hogy kaptak-e korábban oltást vagy átestek-e a fertőzésen.

Hogyan védekezhetünk még az oltáson kívül a hepatitis A ellen?

1. Kiemelt a higiénés szabályok betartása

Alapos kézmosás javasolt szappannal és folyó vízzel minden vécéhasználat után, pelenkázás után, ételkészítés vagy étkezés előtt.

Közösségi intézményekben (bölcsőde, óvoda, hajléktalanszálló) fokozott fertőtlenítési rend szükséges.

2. Figyeljünk az élelmiszerbiztonságra

Ne fogyasszunk nem megbízható helyről származó ételeket.

Utazás során kerülendő a:

nyers zöldségek, mosatlan gyümölcsök,

nem hőkezelt tengergyümölcsei (kagyló, osztriga),

csapvízből készült jégkocka fogyasztása.

A hőkezelés biztonságossá teszi az ételt.

3. Biztosítsuk a tiszta ivóvizet

Külföldi utazásnál elsősorban üveges, bontatlan vizet fogyasszunk.

Csapvíz vagy vezetékes víz minőségi problémáinál ideiglenes forralás ajánlott.

4. Kiemelten fontos a kontaktok oltása járvány esetén

Ha egy háztartásban valaki megbetegedik, a szoros kontaktok oltása és higiénés oktatása gyorsan megfékezheti a továbbterjedést. Megfelelő higiéné hiányában egy hepatitis A fertőzött személy akár 8–10 embernek is továbbadhatja a vírust, akik aztán tovább terjesztik.

Összefoglalva

A hepatitis A elleni oltás 1 éves kortól adható, több jól bevált készítménnyel történik a vakcináció (Havrix, Vaqta, Avaxim, Twinrix).

Az oltási sor két adagból áll, és akár 20–25 évre szóló védelmet is biztosíthat.

A járványok idején kiemelten fontos a vakcináció, de a higiéniés szabályok és az élelmiszer-biztonság betartása is alapvető fontosságú.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos